雲頂新耀宣佈增加對I-Mab的戰略投資 開發自研新一代腫瘤免疫療法的全球價值

香港，2025年8月1日 - (亞太商訊) - 雲頂新耀（股份代號：1952.HK）宣布進一步戰略增持I-Mab公司股份，將向I-Mab公司投資3,090萬美元（折合約2.426億港元）。交易完成後，連同此前已持有的股份，雲頂新耀將合計持有I-Mab約16.1%股權，成為其第一大股東。

據悉，雲頂新耀將以每份1.95美元的價格，認購I-Mab新發行的15,846,154份美國存托股票（ADS），總代價為3,090萬美元（折合約2.426億港元）。交易完成後，雲頂新耀將合計持有15,846,154份美國存托股票及6,078,571股普通股，占I-Mab已發行總股本約16.1%，其中包括雲頂新耀已持有的6,078,571股普通股。此次交易也吸引了多家國際知名機構投資者共同參與，包括Janus Henderson Investors、Adage Capital Partners LP、Woodline Partners及Exome Asset Management。

此次戰略投資不僅是雲頂新耀深化免疫腫瘤布局的重要舉措，也凸顯了雙方在臨床開發和商務拓展層面的高度互補。I-Mab近期披露，其核心管線Givastomig（Claudin 18.2 x 4-1BB雙特異性抗體）在聯合免疫治療用於一線胃癌治療的1b期劑量遞增研究中顯示出83%的客觀緩解率（ORR），展現出巨大的臨床價值潛力。I-Mab所擁有的差異化4-1BB受體靶向平台及雙特異性抗體管線，與雲頂新耀自主研發的AI+mRNA平台、自體生成CAR-T平台以及正在推進的mRNA治療性腫瘤疫苗和自體生成CAR-T管線高度互補, 構成新一代腫瘤免疫治療產品矩陣。

此外，I-Mab在美國具備卓越的臨床開發能力，結合雲頂新耀在亞洲的臨床開發優勢，將有助於加速雙方管線產品的研發進程，實現自研新一代腫瘤免疫療法的全球價值。

雲頂新耀首席執行官羅永慶表示：「此次增加對I-Mab的戰略性股權投資，進一步推動了我們在全球範圍布局新一代腫瘤免疫治療管線，標志著雲頂新耀在新一代腫瘤免疫療法領域的戰略布局邁出關鍵一步。雲頂新耀已打造國際領先的、擁有自主知識產權的 AI+mRNA平台及自體生成CAR-T平台，重點推進mRNA腫瘤治療性疫苗、自體生成CAR-T療法等核心自研產品，聚焦腫瘤及自身免疫性疾病等重大治療領域。

我們的戰略方向與I-Mab差異化的4-1BB平台及其雙特異性抗體管線高度契合，包括我們高度關注的腫瘤候選藥物Givastomig（Claudin 18.2 x 4-1BB雙特異性抗體）、及Ragistomig（PD-L1 x 4-1BB雙特異性抗體），構成新一代腫瘤免疫治療產品矩陣。雲頂新耀及其董事會認為，此次投資基於I-Mab的新一代腫瘤免疫產品管線及其在美國的臨床開發能力和優勢，可與公司在亞洲市場的深厚布局形成高度互補和協同，推動核心自研管線產品在中美市場的研發及價值提升。這為雲頂新耀的 AI+mRNA 平台及自體生成 CAR-T 平台的全球化開發注入強勁動力。雙方有望充分發揮各自在中美兩地的專業能力，協同開展臨床開發和商務拓展。我們期待與I-Mab緊密合作，為中國及全球的腫瘤患者帶來更多突破性的治療選擇。」

此次戰略投資不僅強化了雲頂新耀在新一代免疫腫瘤治療領域的布局，也進一步拓展了其自研AI驅動mRNA平台的全球化發展路徑。作為「授權引進+自主研發」雙輪驅動戰略的重要組成部分，公司在AI+mRNA平台的構建與國際化推進方面持續取得實質性進展。多個管線項目正聚焦於腫瘤及自身免疫疾病領域，穩步推進臨床前研究。未來，雲頂新耀將加快全球範圍內的臨床開發和注冊進程，並積極拓展與國際領先生物制藥企業的戰略合作，進一步釋放平台價值，致力於為全球患者帶來突破性治療方案。

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network