訪中國抗體製藥創辦人梁瑞安：現是香港發展創科最好時候

香港, 2022年10月18日 - (亞太商訊) - 香港中通社10月15日電(記者 徐嘉儀)香港特首李家超19日將發佈上任後首份施政報告,其中創科政策備受關注。中國抗體製藥有限公司創辦人兼首席執行官梁瑞安近日接受香港中通社專訪,談香港創科環境變化,冀未來香港珍惜機遇,發揮優勢,在國際創科舞台大放光彩。





香港回歸祖國後,特區政府已計劃要發展創科。2000年,特區政府出資成立應用科技研究院,進行科技研究發展,並把成果轉移業界。



梁瑞安正是在2000年從美國回流香港,出任香港生物科技研究院院長。他說,看到了香港發展生物科技的機遇。



他憶述當年到內地考察,內地城市仍未是國際創科競爭舞台上的角色。然而20多年來,內地科技發展蓬勃,從人才培育、科研機構,以至專業服務,一系列產業鏈完善。反觀香港的創科產業未有明顯進步,雖有紮實、優秀的研發基礎,卻沒有產出強勁的生物科技公司,關鍵就是缺乏產業生態。



「最近5年慢慢看到一些改變,香港正借助內地的力量發展。」梁瑞安認為,現在正是發展創科最好的時候。



有意見認為,香港要有自己的科研認證機制,梁瑞安持不同看法。目前,香港僅4家醫院可開展經國家藥監局批准的藥物臨床試驗。梁瑞安說,香港體量小,可以配合內地法規標準,參與其中一部分的藥物生產和臨床試驗。但對於二、三期臨床試驗,動輒需要上百,甚至上千病人的龐大數據,須有30至40家醫院共同參與才可以完成。



梁瑞安說,與其成立機構,不如完善兩地政策,充分運用內地資源,把香港的科研優勢發揮出來,包括將高校內好的科研成果「落地」。香港目前應抓準定位,發展自身,貢獻國家。



香港要建設國際創科中心,需要有哪些元素?梁瑞安直言,需要有好的創科投資氛圍。他說,香港已經做了第一步,即港交所上市規則新增18A章,允許未盈利生物科技公司赴港上市。



他指出,香港對知識產權的保護、健全的法律制度和融資環境,都能吸引企業來港,「有企業,就有人才」,並運用國際化優勢,協助內地企業走向海外。



第二步,是吸引海內外資金融入本地的初創企業。梁瑞安指,企業每個階段有不同需求,政府不可能永遠扶持,但可以帶頭,在較艱難階段給予啟動資金、風險投資基金,讓投資者對初創企業有信心,願意投資,而這些創科公司後期的回報是非常巨大的。



在人才資源方面,梁瑞安注意到,香港的醫生相較於內地或海外醫生,對學術、臨床研究的探求沒有那麼強烈。所以香港要有成功的科創企業,是勢在必行,要證明香港有完整的產業鏈,讓人才意識到創科有出路,社會意識到創科有益於學術、醫院、工業發展。



在生物科技行業打拼30年,被問到最大的心願,梁瑞安說,「希望香港多一些生物科技企業,從研發到生產到上市,我想見證這個時刻。」





