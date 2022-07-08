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來源 SinoMab BioScience Limited 中國抗體獲香港科學園最高專項補貼

香港, 2022年7月8日 - (亞太商訊) - 中國抗體製藥有限公司（「中國抗體」或「公司」，連同其附屬公司，統稱「集團」；股份代號：3681.HK），一家專注於研究、開發、製造及商業化免疫疾病創新療法的香港生物製藥上市公司，主要研製以單克隆抗體為基礎的生物藥，欣然宣佈公司獲得香港科技園公司（「香港科學園」）800萬港元專項補貼。該補貼是香港科學園臨床轉化促成（CTC）計劃中的最高補貼金額。



CTC計劃是香港科學園轉化研發所（ITR）的支援計劃，總體目標是提供一個平台，將香港和大灣區轉變為該區轉化醫學的首選目的地。在這個計劃下，將提供財政支援以協助香港科學園內的生物科技企業為病人帶來創新、燃點希望的治療方案和醫療技術。



中國抗體在CTC計劃中從眾多生物製藥企業中脫穎而出，被授予此CTC計劃最高補貼金額，充分證明評審委員會對公司的候選產品潛力及研發計劃的認可。根據雙方簽訂的協議，香港科學園將在未來42個月內向中國抗體按照臨床計劃及進展分階段提供800萬港元補貼，用於公司主要產品SN1011針對多發性硬化（MS）症的臨床試驗。



SN1011是中國抗體的主要產品，是一款第三代可逆共價布魯頓酪氨酸激酶（BTK）抑制劑。繼2020年8月27日及2021年6月23日，獲中國國家藥品監督管理局（「國家藥監局」）分別批准SN1011治療系統性紅斑狼瘡（SLE）及尋常型天皰瘡（PV）的新藥研究申請（IND）後，SN1011針對多發性硬化症的新藥研究申請也於2022年4月19日獲國家藥監局批准，公司計劃在中國開始針對多發性硬化症的II期臨床試驗，以評估SN1011在中國多發性硬化症患者中的療效及安全性，並計劃於2022年第四季度入組首名患者。而SN1011針對視神經脊髓炎譜系疾病（NMOSD）的新藥研究申請亦已於2022年6月6日獲國家藥監局藥品審評中心受理。



中國抗體主席、執行董事兼首席執行官梁瑞安博士表示：「香港科學園推出CTC計劃，幫助本土生物醫藥企業推進新藥研發工作。作為一家在香港科學園成長起來的已有20年歷史的生物製藥公司，我們十分感激香港科學園在鼓勵本土生物製藥企業創新和發展方面給予的長期支持和幫助。此前，國家主席習近平先生及香港特別行政區行政長官李家超先生視察科學園，希望把香港打造成為國際創新科技中心，可見國家亦高度重視香港的創新科技發展。面對前所未有的機遇，我們感到十分鼓舞。隨著公司主要產品臨床試驗的不斷推進，獲得香港科學園的補貼將對推進公司的持續研發及逐步走向商業化提供了堅實的基礎。我們將充分把握機遇，加快推進各項產品的研發工作和臨床試驗，同時進一步擴大產品管線及潛在適應症，加快實現產品商業化目標，堅持獨立創新的理念，為患者謀求福祉、為股東創造價值。」



關於香港科技園公司

香港科技園公司於2001年成立，一直大力吸納及孕育創科人才、加速創科成果商品化，為創業家的創科路上提供全方位支援，在香港茁壯成長，並擴展至大灣區、亞洲及全球各地。香港科技園公司建立的創科生態圈持續成長，足跡遍及全港，包括沙田的香港科學園、九龍塘的創新中心，以及位於大埔、將軍澳及元朗的創新園。三個創新園結合創新元素，朝著香港再工業化發展方向，重點帶動先進製造業、電子業及生物科技等行業，重新定位新世代工業。



香港科技園公司透過提供基建設施、支援服務、專業知識及合作夥伴網絡，致力令創新科技成為香港的新經濟動力，鞏固香港國際創新科技中心的地位，同時借助位處大灣區核心的優勢，成為引領全球發展的重要引擎。



關於中國抗體製藥有限公司

中國抗體製藥有限公司專注於研究、開發、製造及商業化免疫性疾病療法。公司注重創新研發，其旗艦產品SM03為全球首項用以治療類風濕關節炎的潛在抗CD22單抗，已在中國進入類風濕關節炎三期臨床試驗，並被列為國家十三五重大新藥創制專項重大項目。此外還有多個同類靶點首創（First-in-target）及同類首創（First-in-class）在研藥物，部分已處於臨床階段，適應症範圍覆蓋類風濕性關節炎、系統性紅斑狼瘡、尋常型天皰瘡、非霍奇金氏淋巴瘤、哮喘等具有重大未滿足臨床需求的疾病。





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