Friday, 17 September 2021, 08:41 HKT/SGT Share:

來源 SinoMab BioScience Limited 中國抗體、信諾維與雲頂新耀宣佈簽署新一代BTK抑制劑SN1011腎病領域的全球開發及商業化的授權協議 中國抗體及信諾維將獲得合計1,200萬美元的預付款

及合計最高5.49億美元的研發、註冊及商業化的里程碑付款

香港, 2021年9月17日 - (亞太商訊) - 中國抗體製藥有限公司（「中國抗體」或「公司」，聯交所股份代號：3681.HK），蘇州信諾維醫藥科技股份有限公司（「信諾維」）今天聯合宣佈，與雲頂新耀（聯交所股份代號：1952.HK）達成全球獨家授權協議，將新一代BTK抑制劑SN1011(共價可逆布魯頓酪氨酸激酶抑制劑，信諾維將其簡稱為「XNW1011」）全球範圍的腎臟疾病領域開發和商業化的權力授權給雲頂新耀。



本次與雲頂新耀的授權協議首付款達1200萬美元，後期全球開發、註冊和銷售的里程碑付款最高可達5.49億美元，此外還有最高兩位數百分比的銷售特許使用權（royalty）分成。



SN1011是新一代共價可逆BTK抑制劑。公司在中國對健康受試者進行並已完成的I期研究結果，反應了該產品具有高選擇性、優異的安全性和藥代動力學特性。該I期臨床試驗旨在評估SN1011 治療自身免疫性疾病的安全性、耐受性、藥代動力學、藥理動力學及II期臨床推薦劑量。在該研究中，共入組71例健康受試者，SN1011單劑量爬升至800毫克，多劑量最高爬升至600毫克，受試者均未報告嚴重不良事件，顯示了該產品良好的安全性及耐受性。臨床研究報告將於今年第三季度末發佈。繼SN1011治療尋常型天皰瘡及系統性紅斑狼瘡適應症的新藥研究申請獲批後，公司在中國現正啟動針對尋常型天皰瘡的II期臨床研究，同時計劃近期內啟動針對系統性紅斑狼瘡的II期臨床研究。



中國抗體主席、執行董事兼首席執行官梁瑞安博士表示：「自上市以來，中國抗體一直積極探索和尋找對外合作及夥伴關係，包括但不限於引進和授權臨床前及在臨床產品，以進一步豐富我們的在研藥物管線，並擴大公司的全球業務。本次SN1011的授權，是公司業務發展一個重要里程碑。與雲頂新耀的合作，不僅是對SN1011產品潛力的認可，更是對我們在研藥物價值和研發效率的證明。」。



關於SN1011



SN1011 是已知第一種在中國用作治療尋常型天皰瘡的BTK抑制劑，有龐大未滿足的臨床需求。其設計在長期治療系統性紅斑狼瘡、尋常型天皰瘡、多發性硬化症、類風濕關節炎及其他免疫性疾病方面，具備更高選擇性、更卓越療效及更高安全性。在作用機理、親和性、靶向選擇性及安全性方面，SN1011較市場現有的BTK抑制劑（如依魯替尼）等具有差異性優勢。



關於信諾維



蘇州信諾維醫藥科技股份有限公司成立於2017年，是一家聚焦重大未滿足臨床需求並擁有全球智慧財產權的創新藥公司。信諾維圍繞成熟靶點Best-in-Class產品和全新靶點First-in-Class產品兩個戰略維度進行了一系列佈局，目前已有5個產品進入國內外臨床階段，2款產品處於IND-Enabling階段，覆蓋腫瘤、抗感染、代謝等重大領域。



關於雲頂新耀



雲頂新耀是一家專注於後期臨床階段的生物製藥公司，致力於在全球範圍內引進專利許可，開發和商業化創新性療法，其使命是致力於滿足大中華區，以及其他新興亞太市場極待滿足的醫療需求。擁有世界一流的臨床與註冊團隊，富有遠見的業務發展驅動力以及集成的商務平台，能夠不斷加快患者對創新藥物的可及性。自2017年孵化成立以來，公司已針對腫瘤、免疫、心腎疾病和感染性疾病領域，打造了8種富有前景的臨床階段候選藥物。公司根據尚未滿足醫療需求的嚴重性，潛在患者人群的規模以及全球創新產品的問世狀況，聚焦上述4大治療領域。



關於中國抗體製藥有限公司

中國抗體製藥有限公司專注於研究、發展、製造及商業化免疫性疾病療法。公司注重科技研發，其旗艦產品SM03為全球首項用以治療類風濕關節炎的潛在抗CD22單抗，已在中國進入類風濕關節炎三期臨床試驗，並被列為國家十三五重大新藥創制專項重大項目。此外還有多個同類靶點首創(First-in-target)及同類首創(First-in-class)在研藥物，部分已處於臨床階段，適應症覆蓋類風濕性關節炎、系統性紅斑狼瘡、尋常型天皰瘡、非霍奇金氏淋巴瘤、哮喘等具有重大未滿足臨床需求的疾病。









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