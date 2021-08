環球醫療公佈2021年中期業績

香港, 2021年8月27日 - (亞太商訊) - 通用環球醫療集團有限公司(「環球醫療」或「公司」;股份代號:2666.HK)董事會(「董事會」)欣然宣佈公司及其附屬公司(「集團」)截至2021年6月30日止六個月(「報告期內」)未經審計中期業績。2021年上半年,面對複雜多變的內外部經濟環境,集團繼續夯實金融業務根基,紮實推進醫療業務發展,經營業績實現了穩健提升。



2021年中期業績摘要



-- 收入約為人民幣5,007.5百萬元,較2020同期約人民幣4,024.2百萬元增長24.4%;

-- 期內溢利約為人民幣1,125.5百萬元,較2020同期約人民幣861.0百萬元增长30.7%;

-- 普通股權益持有人應佔期內溢利約為人民幣1050.0百萬元,較2020年同期約人民幣793.4百萬元增长32.3%;

-- 資產總值約為人民幣69,894.9百萬元,較2020年12月31日的約人民幣61,511.0百萬元增長13.6%;

-- 普通股權益持有人應佔權益約為人民幣12,363.4百萬元,較2020年12月31日的約人民幣10,770.5百萬元增長14.8%;

-- 截至2021年6月30日止六個月的股本回報率為18.15%,總資產回報率為3.43%。



回顧報告期內,集團實現收入人民幣5,007.5百萬元,較上年同期增長24.4%,主要源於上半年新增併表醫療機構及金融業務穩步成長;期內溢利人民幣1,125.5百萬元,較上年同期增長30.7%;普通股權益持有人應佔期內溢利人民幣1,050.0百萬元,較上年同期增長32.3%;截至2021年6月30日,集團資產總額為人民幣69,894.9百萬元,較上年末增長13.6%,資產負債率75.18%,資產狀況總體安全可控。



醫院集團規模擴大,經營效益穩步提升

醫院集團是打造醫療健康集團的核心資源。2021年上半年,集團繼續積極參與國有企業辦醫院的整合承接工作,同時有序推進已簽約項目的交割併表工作。截至2021年6月30日,集團已累計簽約醫療機構56家(其中包括5家三甲醫院和29家二級醫院),合計開放床位數超過15,000張;已併表醫療機構41家(其中包括3家三甲醫院和19家二級醫院),合計開放床位數10,082張。



回顧報告期內,醫院集團業務收入約人民幣2,118.4百萬元,較上一年同期增長37.2%,主要源於同期新增醫療機構併表所致;其中綜合醫療服務收入約人民幣1,985.5百萬元,較上一年同期增長35.2%;供應鏈業務收入約人民幣390.5百萬元,較上一年同期增長76.1%。



從運營情況來看,2021年上半年,集團已併表醫療機構的總診療量為2,937,210人次,較去年同比上升約38.5% ,較2019年同比上升約13.3% 。醫療業務收入半年全口徑合計達人民幣2,004.0百萬元,較去年同比上升約19.1% ,較2019年同比上升約11.7%;已並表三級醫院單床收入達到年化人民幣60萬元,已並表醫療機構整體單床收入提升至年化人民幣40萬元。



集團秉承品質醫療的服務理念,有序推進已並購醫療機構的投後管理,構建醫院管理集團「學科」「運營」「服務」三大核心能力體系,打造集安全、有效、可及、人文於一體的服務優勢;同時,集團依託醫院集團的發展基礎,在設備銷售、設備維保、醫學檢驗、康養、保險等多個領域展開業務佈局,並在高效服務集團內部醫院的同時,積極拓展外部客戶,逐步建立規模化發展基礎,持續完善健康產業佈局。



金融板塊基礎夯實,業務發展穩健安全

集團金融業務以融資租賃業務為主。環球醫療努力形成創新、優質、高效的金融服務模式,為集團實現高質量發展提供基礎保障。2021年上半年,集团不斷加強重點區域業務精耕細作,精準對接客戶需求,提升業務開發效率;同時持續提升風險管控力度,確保業務安全健康發展;緊跟金融形勢的變化,合理控制融資成本,確保業務的資金需求。



報告期內,集團實現金融服務利息收入人民幣2,262.0百萬元,同比增長10.4%;實現息差毛利人民幣1,399.3百萬元,同比增長28.3% 。各項業務指標均保持良好水平,生息資產平均收益率7.79% ,計息負債平均成本率3.84% ,淨利差3.95% ,淨息差4.49% 。



集團持續優化租前-租中-租後動態管理流程,強化責任鏈接,全力保障資產質量。截至2021年6月30日,生息資產淨值達人民幣59,942.3百萬元,較年初增長12.0%;不良資產率0.98%,30天逾期率0.85%,撥備覆蓋率216.28%,資產質量總體安全可控,且繼續維持在行業領先水平。



未來展望

2021年是環球醫療推進戰略落地、提升核心能力的關鍵一年。下半年,集團將繼續嚴格按照「十四五」規劃總體部署,沉著應對各種風險與挑戰,金融業務嚴控風險,穩健發展;醫療業務做優做強,突出特色;健康產業完善佈局,夯實基礎;積極踐行以品質醫療守護生命健康的使命,推動全集團高質量發展實現新突破,為打造值得信賴的醫療健康集團不懈努力,為全體股東創造更大的價值與回報。



有關通用環球醫療集團有限公司

通用環球醫療集團有限公司(「環球醫療」;股份代號:2666.HK)是一家以醫療健康為主業的央企控股上市公司,由國有骨幹企業通用技術集團控股。環球醫療長期專註於中國高速發展的醫療健康產業,以醫療服務為核心,金融服務為基礎,憑借現代管理理念、專業人才團隊、優質醫療資源、雄厚資金實力以及包容進取的企業文化,努力打造值得信賴的醫療健康集團,逐步構建共享共贏的健康產業生態系統。公司旗下擁有56家醫療機構,分布於陜西、山西、四川、遼寧、安徽、河北、北京、上海等14個省份及直轄市,其中包含5家三甲醫院、29家二級醫院,總床位數超過1.5萬張。未來,環球醫療將牢牢把握中國醫療健康產業的良好契機,積極響應 “健康中國” 戰略,努力為中國衛生健康事業貢獻央企力量。



