中國抗體（03681.HK）2025年度虧損同比下降約43.3% 管線開發取得重大進展



香港, 2026年3月24日 - (亞太商訊) - 中國抗體製藥有限公司（「中國抗體」或「公司」，連同旗下附屬公司統稱「集團」，股份代號：03681.HK）欣然公布截至2025年12月31日止年度（「年內」）的全年業績。 年內，公司虧損由截至2024年12月31日止年度的人民幣1.85億元减少人民幣0.80億元至約人民幣1.05億元，主要得益于公司聚焦SM17 1b期臨床、劑型橋接研究及2期臨床籌備，研發成本較2024年大規模臨床研究有所下降。截至2025年12月31日，公司可動用資金總額約人民幣3.52億元，較上年同期的人民幣1.41億元顯著增長。年內，集團獲得睿遠、富國、易方達等多家知名機構投資者支持，公司完成兩輪股份配售，合計募集所得款項淨額約4.93億港元，帶動融資活動所得現金流淨額達人民幣3.29億元，爲後續研發及臨床推進提供了充足資金支持。 核心産品SM17取得多項突破性進展 SM17是全球首創（First-in-Class）的靶向IL-25受體的人源化單抗，通過靶向II型免疫核心「警戒素（Alarmin）」分子白細胞介素25（IL-25）受體，調節II型炎症反應。SM17具有治療特應性皮炎（AD）、炎症性腸病（IBD）、哮喘、慢性鼻竇炎伴鼻息肉（CRSwNP）及特發性肺纖維化（IPF）的潜力。 在特應性皮炎（AD）領域，SM17精准作用于II型免疫反應的上游，通過阻斷被稱作「警報素「的關鍵細胞因子IL-25，從源頭上抑制導致AD的炎症級聯反應。當前，已獲批上市的AD療法（包括生物製劑）雖然可以大大改善患者的濕疹面積和嚴重程度指數以及生活質量。然而目前在研在售藥物無法同時滿足快速起效止癢，皮損恢復，同時具備良好安全性的臨床需求，市場尚存在巨大空間。SM17的創新之處在于，它通過靶向Th2炎性細胞因子通路上游（如IL-25受體），從而對下游信號通路的致病因子産生抑制效果，且在臨床前研究中展現出快速止癢、顯著修復皮損以及良好安全性的潜力，直擊現有療法痛點。 2025年4月，SM17在中國治療中重度特應性皮炎的1b期研究中，取得了令人鼓舞的積極結果：揭盲後的12周頂線數據顯示，高劑量組的91.7%的患者實現瘙癢緩解指標（NRS-4），75%達到皮損恢復(EASI75)指標，41.7%達到完全或近乎完全清除AD症狀指標（IGA 0/1）。該結果顯著優于IL4/IL-13類單抗藥物且安全性與耐受性顯著優于Janus激酶抑制劑（JAK抑制劑），這使得SM17有望成爲一款可同時實現快速止癢、皮膚損傷修復，且安全性表現優异的同類首創及同類最優療法。SM17的研究成果已在多家國際頂級期刊發表。預計最早在2026年年中進入AD的2期臨床試驗。此外，SM17持續拓展出多個新的適應症，于本年度第二季度，SM17的適應症拓展進一步取得突破性進展。 2025年12月11日，SM17用于治療IBD的新藥研究申請（「IND」）已提交予中國國家藥品監督管理局（「中國國家藥監局」）藥品審評中心（「藥品審評中心」），幷已獲受理，且IND隨後于2026年2月獲批。此次IND的提交，代表著SM17治療範圍從AD拓展至IBD的重要里程碑，涵蓋克羅恩病（「CD」）及潰瘍性結腸炎（「UC」）等慢性、衰竭性疾病，這些疾病存在顯著未滿足的醫療需求。于2025年10月，首組健康受試者已在中國給藥途徑轉換之1期橋接臨床研究中給藥。截至2025年12月31日，合共三十名健康受試者已入組且對全部健康受試者之隨訪于2026年2月完成。該橋接研究預期于2026年第二季度前完成。該研究數據將用作支持IBD適應症的進展直接推進2期臨床開發。 早期在研管線布局提供持續創新動力 在早期在研管線方面，公司持續取得積極進展。2025年6月合作夥伴雲頂新耀公布了EVER001（中國抗體SN1011）用于治療原發性膜性腎病（PMN）的1b/2a期臨床試驗的積極結果，進一步提升了管線的商業化價值。 同時，公司多項早期研發項目穩步推進。其中，抗CGC抗體是一款內部開發的全球首創人源化抗γc抗體。動物研究顯示，該抗體可能透過調節免疫細胞的擴增、自身反應性及組織浸潤，成爲治療白癜風、斑禿，甚至其他自身免疫性疾病的潜在治療藥物。目前正在針對該抗體進行CMC優化及毒理學研究，幷計劃最早在2026年第四季度前提交其治療斑禿的IND申請。 雙特异性抗體候選藥物是一種新型雙特异性抗體，靶向核因子kappa-B配體受體激活因子(RANKL)及骨硬化蛋白，治療骨相關適應症。通過的內部體外及體內研究顯示，相較于市售批准的抗體（如地諾單抗及羅莫珠單抗），該候選藥物展現出更佳的療效。目前正在進行CMC優化，幷在非人靈長類動物中測試其毒性，幷計劃最早在2027年上半年前提交IND申請。 協同推進戰略合作與BD授權，榮獲多項重磅榮譽 公司于2025年8月與中山大學香港高等研究院有限公司（「SYSU-IAS」）簽訂全面戰略合作協議，本公司可直接使用SYSUIAS完備的實驗室設施與寶貴的數據資源，幷獲得包括靈長類及非靈長類實驗動物在內的科研資源支持，加速創新藥物研發進程，推動科研成果在全球範圍內向臨床應用轉化。同時公司正積極探索運用人工智能(AI)技術開展新靶點發現的可行性。 2026年1月，公司受邀參加摩根大通醫療健康大會（JPM大會）幷與多家MNC、投資者分享了公司在自免領域的進展。 依托雄厚的研發實力、豐富的管線儲備及精細化運營管理，公司于本年度榮獲多項重磅榮譽，包括粵港澳大灣區家族辦公室協會與香港國際家族辦公室協會聯合頒發的第二届「新質生産力企業大獎」，以及智通財經授予的「最具價值醫藥公司獎」。 中國抗體董事長、執行董事兼首席執行官梁瑞安博士表示：「2025年，我們憑藉扎實的臨床數據證明了創新管線的全球競爭力，SM17在AD中的優异表現及其向IBD的拓展，標志著我們正從單一産品研發邁向平臺價值的持續兌現。展望2026年，生物醫藥行業正加速邁入『生物技術3.0時代』，創新驅動、多學科融合及全産業鏈智能化將成爲核心發展方向。我們將把握中國生物醫藥對外授權高速增長的歷史機遇，持續推進核心管線的臨床開發，深化國際合作布局。依托堅實的現金儲備、完善的産業鏈能力以及差异化創新優勢，爲股東創造長期價值，幷爲患者提供具有突破性的治療方案。」 關于中國抗體製藥有限公司 中國抗體製藥有限公司（股份代號：03681.HK）是首創新藥及潜在同類最佳抗體藥物研發領域的開拓者，專注于自身免疫性疾病、以及由此導致的神經系統疾病及其他難治的耗損性疾病，致力于解决未被滿足的醫療需求。中國抗體始終致力于開發針對全新靶點及通過創新機制的治療性抗體，旨在現有療法效果不佳的領域實現差异化臨床成果。其豐富的研發管線包括：SM17在AD治療中展現出卓越的止癢效果、皮膚清除率及安全性，同時在哮喘和特發性肺纖維化（IPF）領域具有應用潜力；其旗艦抗CD22舒西利單抗，除了臨床驗證對類風濕關節炎（RA）具有臨床療效外，目前正針對系統性紅斑狼瘡（SLE）和阿爾茨海默病開展臨床評估；另一款抗CGC（共同γ鏈）創新單抗，正準備進入治療斑禿和白癜風的臨床研究；中國抗體亦研發了一款能同時刺激骨胳生長及抑制骨胳流失、治療骨質疏鬆症的雙特异性抗體。中國抗體以突破性療效爲核心追求，不斷重新定義患者護理標準，穩居突破性療法領域的領軍地位。 此新聞稿由真灼財經代中國抗體製藥有限公司發布 投資者及媒體查詢 聯絡人：Bunny Lee

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