Thursday, 30 October 2025, 16:36 HKT/SGT
來源 Everest Medicines Limited
雲頂新耀與Visara簽訂協議 將在大中華區及其他亞洲市場開發及商業化VIS-101

香港, 2025年10月30日 - (亞太商訊) - 10月30日，雲頂新耀宣布已與Visara簽訂協議，獲得獨家許可，在大中華區、新加坡、韓國及若干東南亞國家進行臨床開發、生產和商業化VIS-101。該合作標志著雲頂新耀正式進軍眼科這一高潛力藍海領域，豐富了公司的後期產品管線，進一步拓展其核心治療領域佈局。

根據指定獨家許可，雲頂新耀將支付700萬美元（相當於約人民幣4,970萬元）的預付款，及不超過人民幣2,400萬元的自付費用報銷；最高不超過8,900萬美元（相當於約人民幣6.32億元）的潛在開發及銷售里程碑款項；以及按淨銷售額的潛在特許權使用費。

雲頂新耀首席執行官羅永慶先生表示：「我們非常高興與Visara建立合作夥伴關系，此次戰略合作引入的創新藥物VIS-101兼具高度差異化與商業潛力，進一步豐富了公司的後期產品管線，並將業務拓展至眼科這一臨床需求尚未充分滿足且具有創新機會的藍海治療領域，為公司發展注入新的增長動能。未來，我們將依托公司卓越的臨床開發能力和商業化平台，高效推進VIS-101這一潛在同類最佳的雙功能生物制劑在中國及亞洲地區的臨床開發與商業化進程，盡快為患者提供這一創新治療選擇。」

VIS-101是一款新型雙功能生物制劑，針對VEGF-A與ANG-2，其療效較第一代治療更為顯著，可有望為濕性年齡相關性黃斑部病變（wet AMD）、糖尿病性黃斑部水腫（DME）及視網膜靜脈阻塞（RVO）患者提供更持久的治療效益。VIS-101已於美國及中國完成初步安全性與劑量遞增研究，目前正於中國進行隨機分組的劑量範圍II期臨床試驗，預計將於2026年具備進入III期臨床試驗的條件。

Visara聯合創始人兼執行主席Cunningham博士表示：「VIS-101有望成為該類別中第二款上市的藥物，並具備同類最佳（best-in-class）的潛力。這源於其在生物工程上的優異設計，使其具備更強的靶點中和能力。」

目前，抗VEGF（血管內皮生長因子）療法是眼底疾病的主要治療手段，通過抑制眼內異常新生血管的生成與滲漏，從而改善視功能。2024年全球抗VEGF眼科藥物市場規模已達約230億美元，預計到2030年將超過400億美元。眼科藥物市場空間廣闊，僅在中國，wet AMD和DME的現有及新增患者人數已超過1,500萬，每年新增約60萬例，而目前接受抗VEGF治療的患者人數僅約50萬，存在巨大的未被滿足的臨床需求。

Visara為新橋生物（前稱為I-Mab，納斯達克股票代碼：NBP）的附屬公司，雲頂新耀目前是新橋生物的第一大股東。新橋生物首席執行官傅希湧博士表示：「此次將VIS-101大中華區、韓國及東南亞地區的權益授權給雲頂新耀，是我們在優化全球商業佈局、推動全球臨床開發協同方面邁出的重要一步。我們期待與雲頂新耀共同推進該產品在亞洲地區的戰略協作，為更多患者帶來創新治療選擇。」

此次合作是雲頂新耀在「雙輪驅動」戰略指導下的又一關鍵落子。公司正在構建以多個大單品商業化平台為基石、以自體生成CAR-T平台與mRNA腫瘤治療性疫苗平台的自主研發與臨床轉化為引擎的價值體系。未來，公司將持續聚焦優勢治療領域，引進高潛產品，進一步強化核心產品組合的協同效應。

目前，雲頂新耀在腎科、感染及自身免疫性疾病等核心治療領域的產品管線已進入關鍵收獲期。耐賦康(R)與依嘉(R)已形成可持續的商業化造血能力，維適平(R)（艾曲莫德）有望成為下一個確定性大單品。在自主研發方面，公司依托領先的mRNA腫瘤治療性疫苗平台與自體生成CAR-T平台為核心，持續夯實自研技術壁壘。

在近期的發展戰略交流會上，公司進一步明確未來6-12個月計劃引進3個以上的重磅產品，預計引進產品的潛在國內銷售峰值將超過人民幣100億元，疊加現有產品矩陣，整體國內銷售峰值有望突破人民幣200億元。



部門 制药及生物技术, 健康与医药
