雲頂新耀召開公司發展戰略交流會 加強全球佈局 實現跨越式發展戰略

香港, 2025年10月22日 - (亞太商訊) - 港股創新藥企雲頂新耀（HKEX: 1952.HK）10月21日召開公司發展戰略投資者交流會。董事會榮譽主席傅唯、董事會主席及執行董事吳以芳、執行董事及首席執行官羅永慶、執行董事、總裁及首席財務官何穎等核心管理團隊出席，系統介紹了公司最新戰略規劃、研發進展及中長期發展藍圖。

新董事長上任，引領公司長期發展

新任董事會主席吳以芳首次亮相會議，他將領導董事會制定公司的戰略方向，為高管團隊提供戰略指引，驅動與統籌管理關鍵戰略舉措的實施，涵蓋戰略交易、研發創新與關鍵利益相關方管理等，賦能提升公司管理經營效率，加強全球佈局進展，持續推動更多創新藥物的研發與商業化，實現公司跨越式發展。

會議上還透露一個信息，即雲頂新耀控股股東康橋資本在短期內不會減持公司股份，表達對公司戰略前景與長期價值的堅定信心。這一表態進一步鞏固了公司股東結構的穩定性，並為市場注入信心。

深化「雙輪驅動」，拓展新藍海市場

本次發展戰略投資者交流會進一步明確了雲頂新耀的下一階段戰略重點。公司將在「雙輪驅動」戰略指導下，通過自主研發和授權引進、收購及資本賦能等方式，持續豐富產品管線，實現商業價值最大化。同時，公司將加快推進自研出海和全球佈局，造福更多患者，致力於成為全球領先的綜合性生物制藥公司。

目前，雲頂新耀在腎科、感染性疾病及自身免疫性疾病等核心治療領域的產品管線已進入關鍵收獲期。耐賦康(R)與依嘉(R)已形成可持續的商業化造血能力，維適平(R)（艾曲莫德）有望成為下一個確定性大單品，為公司帶來新一輪增長。根據公司最新數據，2025年1-9月耐賦康(R)實現銷售收入近人民幣10億元。繼中期業績公告後，公司再次預估耐賦康全年銷售業績達人民幣12至14億元，並在2026年保持高速增長，銷售目標為人民幣24至26億元。

在自主研發方面，公司依托領先的mRNA腫瘤治療性疫苗平台與自體生成CAR-T平台，持續夯實自研技術壁壘，並積極佈局眼科等高成長藍海領域，為中長期發展開辟新增長曲線。其中，擁有全球權益的新一代共價可逆BTK抑制劑EVER001（希布替尼）在52周完整數據展現出快速、深度且持久的免疫學和臨床緩解，停藥後仍持續獲益，部分患者在擴展隨訪期最長至104周數據保持了良好維持效果，體現出希布替尼的高安全性，及強耐受性。該項目已完成臨床POC（概念驗證），計劃於2026年啟動pMN關鍵注冊性臨床及II期籃式試驗（包含IgAN、FSGS、MCD）。同時，公司自體生成CAR-T項目已完成非人靈長類動物（猴）模型（NHP）的臨床前概念驗證，計劃於2025年底前啟動人體臨床（FIH，首次人體試驗）研究， 並將於2026年遞交全球IND（新藥臨床試驗申請）及開展多個IIT（研究者發起的臨床試驗）。

根據規劃，未來6至12個月，公司計劃再引進3個以上的重磅產品。預計引進產品的潛在國內銷售峰值將超過人民幣100億元，疊加現有產品矩陣，整體國內銷售峰值有望突破人民幣200億元。

與I-Mab戰略協同：以VIS-101為合作範式，引進更多產品

值得關注的是，I-Mab近日宣布引進治療眼底疾病產品VIS-101，並與雲頂新耀簽署大中華區、韓國及東南亞合作開發意向書。作為I-Mab的第一大股東，雲頂新耀將以此次合作為起點，進一步加強雙方在創新研發與國際化開發方面的協同，攜手探索更多高潛力資產的合作機會。

VIS-101是一款靶向VEGF-A與ANG2的創新型雙特異性生物分子，分子活性更強，相較於現有標准療法，有望為濕性年齡相關性黃斑變性（wet AMD）、糖尿病性黃斑水腫（DME）和視網膜靜脈阻塞（RVO）患者提供更持久的療效。目前，VIS-101已在美國和中國完成了初步的安全性和劑量遞增研究，在中國已完成一項隨機劑量範圍的II期研究，預計2026年具備開展III期試驗的條件。

全球抗VEGF眼科藥物市場空間廣闊，據統計，2024年其規模已達約230億美元，預計到2030年將突破400億美元，創新療法前景可觀。在此背景下，雲頂新耀通過引入VIS-101這款潛在同類最佳產品，正式進軍眼科這一高增長「藍海」領域，進一步拓展其在核心治療領域的佈局，與現有腎病、自免及感染性疾病等管線形成戰略協同，高效利用其卓越的商業化平台，實現價值最大化。

未來，雙方將充分協同臨床開發資源，加速推進VIS-101在亞太和美國的同步開發，提升研發效率與全球化推進速度。以VIS-101為合作範式，雲頂新耀將與I-Mab積極探討在其他高潛力治療領域拓展更多創新資產的協同機會，持續強化雲頂新耀在全球創新藥領域的綜合競爭力與戰略佈局。

業內分析師表示，本次會議全面展現了雲頂新耀在資本賦能、創新突破與全球佈局上的系統性進展。隨著核心管線進入價值兌現階段，疊加自研平台持續賦能，公司在全球創新藥領域的競爭力將進一步提升，向全球領先綜合性生物制藥企業的目標穩步邁進。​

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network