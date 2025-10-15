雲頂新耀EVM14全球臨床穩步推進 中美IND「雙獲批」後美國首例患者成功入組

|
|
|
香港, 2025年10月14日 - (亞太商訊) - 雲頂新耀宣佈，其通用現貨型腫瘤治療性疫苗EVM14注射液的全球多中心I期臨床試驗在美國臨床研究機構NEXT Oncology Virginia成功入組首例患者。此前，EVM14的新藥臨床試驗申請也已獲得中國國家藥品監督管理局批准，EVM14成為公司首個實現中國國家藥品監督管理局（NMPA）和美國食品藥品監督管理局（FDA）IND「雙獲批」的mRNA腫瘤治療性疫苗。
EVM14基於雲頂新耀自主智慧財產權的mRNA技術平台研發，是一款靶向5個腫瘤相關抗原（TAA）的通用現貨型腫瘤治療性疫苗，擬用於治療多種鱗狀細胞癌包括非小細胞肺鱗癌（sq-NSCLC）和頭頸部鱗狀細胞癌（HNSCC）。在EVM14 I期臨床試驗探索的瘤種中，大多數患者會表達5個TAA之一。其中，約96%的sq-NSCLC患者和97%的HNSCC患者檢測到至少一個TAA基因的表達[1]。作為腫瘤相關抗原疫苗，EVM14具有無需進行HLA篩選、現貨、對比個性化腫瘤新抗原疫苗生產成本更低，並可適用於多瘤種等優勢。
中國牽頭主要研究者、上海市胸科醫院腫瘤科主任陸舜教授表示：「當前我國腫瘤仍處於高發態勢，而現有免疫療法和靶向療法往往難以形成持久免疫記憶。腫瘤相關抗原疫苗不僅能夠作為現有療法的有力補充，發揮協同增效作用，還可能減少複發，契合全球腫瘤藥物研發趨勢。」
雲頂新耀首席執行官羅永慶表示：「EVM14首例患者在美國的成功入組，體現了雲頂新耀mRNA平台從技術創新到全球化臨床開發的重要進展，也展現出公司在腫瘤治療性疫苗等新一代腫瘤免疫藥物研發方面的先行優勢。EVM14是公司首個實現中美IND『雙獲批』的mRNA腫瘤治療性疫苗，這不僅彰顯了雲頂新耀在mRNA腫瘤治療領域的技術實力，也體現了監管機構對EVM14科學性與前期研究品質的高度認可。
鱗癌患者群體龐大，現有標準治療難以形成持久免疫記憶，仍未實現令人滿意的治療效果，存在巨大的未滿足醫療需求。EVM14作為一款腫瘤相關抗原疫苗，不僅可成為現有療法的有力補充，還可能減少復發，有望幫助患者實現『長期無癌生存』的獲益。隨著EVM14的IND獲中國NMPA批准，我們期待該創新療法將在全球多中心臨床上展現積極的治療潛力，為全球患者帶來更多治療選擇，提高患者生活品質。」
雲頂新耀嘉善工廠已於2025年6月順利放行首批GMP臨床試驗樣品，該批樣品將用於支持雲頂新耀在中美兩地開展EVM14的臨床試驗。參與的臨床中心包括中國的上海胸科醫院和美國的NEXT Oncology Virginia、德州大學安德森癌症中心、紀念斯隆-凱特琳癌症中心等。
不僅如此，雲頂新耀依托於業內領先的自研mRNA腫瘤治療性疫苗平台及自體生成CAR-T平台，構建起具備全球競爭力的研發管線。其中，自體生成CAR-T項目EVM18已完成多項非人靈長類動物（猴）研究，並確定臨床候選分子，預計於2025年底前啟動臨床試驗。個性化腫瘤治療性疫苗EVM16已在中國啟動首次人體臨床試驗並完成患者給藥；IIT臨床試驗已完成低、中劑量組爬坡，初步數據積極。現貨型免疫調節疫苗EVM15已完成臨床前概念驗證，並確定候選分子。
未來，雲頂新耀將持續深化「雙輪驅動」戰略佈局，堅持推動創新藥物研發，為持續創新和國際化發展注入強勁動力，持續為患者提供創新療法，為股東創造長期價值，力爭成為全球領先的Biopharma。
[1] The Cancer Genome Atlas (TCGA) data
話題 Press release summary
部門 制药及生物技术, 健康与医药
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network
Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
|
|
|
|
|Everest Medicines Limited
|Oct 9, 2025, 18:24 HKT/SGT
|雲頂新耀艾曲莫德亞洲多中心Ⅲ期臨床ENLIGHT UC研究（ES101002）結果榮登柳葉刀子刊 展示在亞洲患者中的突破性療效與安全性
|Sept 19, 2025, 21:04 HKT/SGT
|耐賦康(R)被納入《2025 KDIGO IgA腎病和IgA血管炎臨床實踐管理指南》 成為指南唯一推薦的IgA腎病一線對因治療藥物
|Sept 1, 2025, 20:55 HKT/SGT
|雲頂新耀發佈2025年中期業績：雙輪驅動戰略顯效 商業化與創新研發協同發力
|Aug 15, 2025, 20:07 HKT/SGT
|艾曲莫德入選《2025 ACG臨床指南：成人潰瘍性結腸炎》，獲強烈推薦用於中重度潰瘍性結腸炎的誘導緩解及維持緩解治療
|Aug 14, 2025, 17:12 HKT/SGT
|雲頂新耀維長寧（艾曲莫德）在中國台灣新藥上市申請獲受理 亞洲市場准入再迎里程碑
|Aug 8, 2025, 18:09 HKT/SGT
|雲頂新耀耐賦康(R)擴產獲批 亞洲全域完全批准雙突破 加速邁向50億銷售峰值
|Aug 5, 2025, 10:21 HKT/SGT
|全球首個IgA腎病對因治療藥物耐賦康®擴產獲批 雲頂新耀加速提升可及性與產能佈局
|Aug 1, 2025, 23:48 HKT/SGT
|雲頂新耀宣佈增加對I-Mab的戰略投資 開發自研新一代腫瘤免疫療法的全球價值
|July 25, 2025, 10:01 HKT/SGT
|雲頂新耀宣布配售股份 擬集資約15.725億港元
|July 15, 2025, 17:40 HKT/SGT
|雲頂新耀股價創階段新高 通用型現貨腫瘤治療性疫苗EVM14「中美雙報」再釋mRNA平台潛力
|July 4, 2025, 18:52 HKT/SGT
|雲頂新耀發佈AI+mRNA平台新突破 重塑中國mRNA國際競爭格局
|July 3, 2025, 19:22 HKT/SGT
|雲頂新耀公佈EVER001-1b/2a期階段性數據 專家看好其作為新一代BTK療法的潛力
|June 20, 2025, 14:49 HKT/SGT
|雲頂新耀加速全球佈局 耐賦康(R)與EVER001雙引擎釋放創新藥價值潛力
|June 12, 2025, 16:31 HKT/SGT
|耐賦康(R)與EVER001協同發力 雲頂新耀推動腎病治療進入精準管理新階段
|June 9, 2025, 12:47 HKT/SGT
|雲頂新耀EVER001亮相ERA 2025 探索原發性膜性腎病治療新路徑
|May 7, 2025, 18:08 HKT/SGT
|雲頂新耀宣佈耐賦康(R)獲得中國國家藥品監督管理局完全批准 全面拓展IgA腎病治療人群
|Apr 22, 2025, 10:12 HKT/SGT
|雲頂新耀「摘B」成功 盈利能力與創新價值獲雙重驗證
|Mar 19, 2025, 18:54 HKT/SGT
|雲頂新耀啟動嘉善工廠伊曲莫德生產建設項目 加速本地化供應佈局
|Mar 10, 2025, 18:23 HKT/SGT
|雲頂新耀「AI+創新藥」第一股成港股18A黑馬
|Mar 7, 2025, 19:24 HKT/SGT
|雲頂新耀股價創3年新高 AI+mRNA賦能管線重塑估值
|更多新闻 >>