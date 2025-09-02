雲頂新耀發佈2025年中期業績：雙輪驅動戰略顯效 商業化與創新研發協同發力

香港，2025年9月1日 - (亞太商訊) - 8月29日，雲頂新耀（01952.HK）公佈了截至2025年6月30日的中期業績報告中報顯示。公司實現收入人民幣4.46億元，同比增長48%；運營費用占收入比重大幅減少40.1個百分點，展現了卓越的運營效率。非國際財務準則虧損總額同比收窄31%，剔除非現金項目後毛利率達76.4%。截至6月底，公司現金儲備為人民幣16億元，加之8月1日完成配股募資淨額15.53億港元到賬，現金餘額進一步充實，為商業化擴張與研發投入奠定了堅實的財務基礎。基於核心產品的優異表現，公司對實現全年人民幣16-18億元的銷售目標充滿信心，並力爭在2025年下半年實現經營性盈利。

交銀國際今日發佈研報指出，雲頂新耀耐賦康的強勁銷售表現遠超預期，該機構大幅上調公司2026-27年收入預測，並上調目標價至84港元。報告強調，2025年下半年至2026年公司催化劑豐富，包括艾曲莫德在中國獲批、商業化和醫保談判，以及自研管線BD合作機會，認為當前估值仍具吸引力，維持「買入」評級。

雲頂新耀首席執行官羅永慶表示：「雲頂新耀通過深化『雙輪驅動』戰略正在突破成為全球領先的Biopharma公司，成功構建以開發高潛力藍海市場的大單品商業化平台為基石、以自體生成CAR-T平台與mRNA腫瘤治療性疫苗平台的自主研發與臨床轉化為引擎的價值體系，推動公司在商業化與研發兩大領域實現突破性進展。」

核心大單品放量顯著，商業化平台釋放強勁增長動能

在商業化方面，腎病領域大單品耐賦康(R)表現尤為突出。作為全球首個也是目前唯一在中國、美國和歐洲獲得完全批准的IgA腎病對因治療藥物，耐賦康(R)在上半年實現收入人民幣3.03億元，同比增長81%。隨著擴產申請獲批，供應能力顯著提升，1-8月累計銷售額達到人民幣8.25億元，其中8月單月銷售額更高達人民幣5.2億元，顯示出強勁的市場需求與放量潛力。公司預計其全年銷售額可達人民幣12-14億元，並在2026年保持高速增長，預計實現24-26億元銷售額。

另一款核心產品依嘉(R)作為全球首個氟環素類抗菌藥物，今年上半年實現收入人民幣1.43億元，同比增長6%。憑藉高效的商業化模式，公司聚焦目標核心醫院，實現醫院端純銷同比增長37%。

此外，自身免疫性疾病領域，公司同類最佳藥物維適平(R)被視為下一個確定性增長引擎，其在中國大陸的上市申請預計在2026年上半年獲批，市場普遍預期其銷售峰值可達50億元。同時，公司位於嘉善的本地化生產項目已於今年3月啟動建設，將在未來為維適平(R)的商業化提供強有力的供應保障。

全球化管線價值凸顯，百億級潛力產品前景可期

在自主研發層面，雲頂新耀持續聚焦核心管線突破，並加快全球權益產品的臨床開發與國際化佈局。新一代共價可逆BTK抑制劑EVER001在今年上半年取得了積極的1b/2a期臨床數據。作為強效共價可逆BTK抑制劑，其可用于原發性膜性腎病、IgA腎病、微小病變性腎病等自身免疫性腎病開發，全球患者基數超1000萬人，市場空間廣闊，預計全球銷售峰值超百億元。在研發進展方面，EVER001預計2026年上半年啟動II期Basket Trial（籃式試驗），未來有望成為雲頂新耀全球化佈局的核心品種之一。

與此同時，公司依託於業內領先的自研mRNA腫瘤治療性疫苗平台及自體生成CAR-T平台，構建起具備全球競爭力的研發管線。其中，自體生成CAR-T項目EVM18已完成多項非人靈長類動物（猴）研究，並確定臨床候選分子，預計于2025年底前啟動臨床試驗。個性化腫瘤治療性疫苗EVM16已在中國啟動首次人體臨床試驗並完成患者給藥；IIT臨床試驗已完成低、中劑量組爬坡，初步數據積極。通用型現貨腫瘤治療性疫苗EVM14的新藥臨床試驗（IND）已獲美國FDA批准並獲NMPA的受理，成為公司首個實現「中美雙報」的mRNA腫瘤治療性疫苗，預計2025年第四季度在中國IND獲批。目前，EVM14的美國I期臨床試驗啟動中，預計2025年9月完成首例患者入組。現貨型免疫調節疫苗EVM15已完成臨床前概念驗證，並確定候選分子。

戰略再佈局 提升全球市場競爭力

報告期內，公司積極通過資本市場動作增強資金實力與戰略靈活性。公司上半年獲香港聯合交易所批准移除「B」標誌，顯示出資本市場對雲頂新耀的商業化進程及可持續發展能力的認可。除成功完成配售外，公司於8月斥資約3090萬美元參與納斯達克上市公司I-Mab的最新一輪配股。交易完成後，疊加此前已持有的3.2%股份，雲頂新耀對I-Mab的持股比例提升至約16.1%，正式成為I-Mab的單一最大股東，加碼新一代腫瘤免疫治療領域的全球佈局。

分析人士指出，雲頂新耀「雙輪驅動」戰略正在快速兌現：一方面，以耐賦康(R)和維適平(R)為核心的「大單品商業化平台」為公司提供穩定現金流和盈利可見性，同時憑藉依嘉(R)、頭孢吡肟-他尼硼巴坦、EVER001（希布替尼）及更多引進品種等「高潛組合」，發揮協同效應，預計未來銷售峰值超250億元；另一方面，公司自體生成CAR-T平台與mRNA腫瘤治療性疫苗平台具備全球商業化與合作潛力，為長期增長注入持續動力。

