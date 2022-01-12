中國抗體榮獲「第六届金港股」評選中「最佳中小市值公司」、「最佳CEO」獎項及「2021新浪財經金麒麟最佳港美股上市公司」評選中「最具成長潛力上市公司」獎項



香港, 2022年1月11日 - (亞太商訊) - 中國抗體製藥有限公司（「中國抗體」或「公司」，連同其附屬公司，統稱「集團」；股份代號：3681.HK），專注研究、發展、製造及商業化免疫性疾病療法的香港生物製藥公司，今天在深圳舉辦的「第六屆金港股頒獎典禮」上榮獲「最佳中小市值公司」獎項，公司執行董事、主席兼首席執行官梁瑞安博士榮獲「最佳CEO」獎項。公司此前也榮獲「2021新浪財經金麒麟最佳港美股上市公司」評選中「最具成長潛力上市公司」獎項。

公司榮獲「最佳中小市值公司」獎項

公司執行董事、主席兼首席執行官梁瑞安博士榮獲「最佳CEO」獎項

中國抗體於去年11月完成旗艦產品SM03 III期臨床試驗的入組，並預計今年臨床數據讀出後，SM03即將可商業化。另外，本公司主要產品SN1011亦已於去年7月在中國I期臨床完成最後一例受試者最後一次訪視。公司現正在中國啟動針對尋常型天皰瘡的II期臨床研究，同時計劃近期內啟動針對系統性紅斑狼瘡的II期臨床研究。本公司另一主要產品SM17亦預計於今年進入臨床。



就業務發展方面，公司於去年9月簽訂了第一份許可協議以授出本公司主要產品SN1011在全球範圍的腎臟疾病領域開發和商業化權力。此項許可為本公司帶來12百萬美元的初始預付款及最多183百萬美元的發展和銷售里程碑付款。為了提升研發和產品開發能力，公司正在蘇州園區建設產能超過32,000升的新工廠，並在早前舉行新基地封頂儀式。



中國抗體主席、執行董事兼首席執行官梁瑞安博士表示: 「公司對分別在「第六届金港股」評選中獲頒「最佳中小市值公司」、「最佳CEO」獎項及在「2021新浪財經金麒麟最佳港美股上市公司」評選中獲頒「最具成長潛力上市公司」獎項深感榮幸，反映了資本市場對公司的價值丶管理層和發展潛力的肯定，對公司是極大的鼓勵。未來，公司將不忘初衷，致力發現及開發創新型藥物靶點，開拓針對免疫疾病的療法，進一步擴大產品管線，盡力為患者謀求福祉; 鞏固公司在資本市場的地位，提升整體競爭力，為股東及投資者創造回報。隨著公司旗艦產品SM03的III期臨床即將完成，公司的價值即會迎來新的飛躍。」



關於「第六屆金港股」評選

「第六屆金港股」由國內領先的港美股資訊平台智通財經與同花順財經丶中國銀河證券聯合主辦。是次評選經歷嚴格篩選，吸引了超過1000家港股上市公司參會報名，涵蓋通信、晶片製造、互聯網、醫療醫藥等引領中國經濟轉型的新興產業。



關於「2021新浪財經金麒麟最佳港美股上市公司」評選

「2021新浪財經金麒麟最佳港美股上市公司」評選由新浪財經主辦，由華盛證券支持，綜合財務等量化指標、專家評選、網路投票等指標進行選出。



關於中國抗體製藥有限公司

中國抗體製藥有限公司專注於研究、發展、製造及商業化免疫性疾病療法。公司注重科技研發，其旗艦產品SM03為全球首項用以治療類風濕關節炎的潛在抗CD22單抗，已在中國進入類風濕關節炎三期臨床試驗，並被列為國家十三五重大新藥創制專項重大項目。此外還有多個同類靶點首創(First-in-target)及同類首創(First-in-class)在研藥物，部分已處於臨床階段，適應症覆蓋類風濕性關節炎、系統性紅斑狼瘡、尋常型天皰瘡、非霍奇金氏淋巴瘤、哮喘等具有重大未滿足臨床需求的疾病。





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