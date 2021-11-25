中國抗體受邀出席首屆亞洲醫療健康高峰論壇



香港, 2021年11月25日 - (亞太商訊) - 中國抗體製藥有限公司（「中國抗體」或「公司」，聯交所股份代號：3681.HK），專注研究、發展、製造及商業化免疫性疾病療法的香港生物製藥公司，受邀於昨天出席由香港特別行政區政府和香港貿發局合辦的首屆亞洲醫療健康高峰論壇，中國抗體執行董事、主席兼首席執行官梁瑞安博士就「醫療科技創新及投資前景展望」的專題作分享。

「醫療科技創新及投資前景展望」專題論壇; 公司執行董事、主席兼首席執行官梁瑞安博士(右二)

梁瑞安博士為演講嘉賓

首屆亞洲醫療健康高峰論壇以「強韌迎變 共塑可持續未來」作主題，在香港會議展覽中心會議廳舉行，並於線上同步進行。在「醫療科技創新及投資前景展望」的專題論壇上，公司執行董事、主席兼首席執行官梁瑞安博士為演講嘉賓之一。



對於如何看待香港的生物科技和醫療保健生態系統近年來的發展，梁瑞安博士認為香港不能是一個單獨的生態系統，需與國家和其他國家合作，而香港可扮演一期臨床中心和試驗場地的角色。他認為整個生態系統依賴科技的創新和政府參與。他也認為在香港做創新研究有優勢，可以得到法律制度的保護，也有專利的制度，有助於公司與其他合作者一起獲得研究的許可。他指出上市規則與指引的第18A章，能夠反映生物科技行業有好的價值，讓市場流動性更高，鼓勵更多投資進入生物科技系統。



是次論壇邀請超過70位全球主管醫療衞生的政府官員及組織丶國際科研及醫學專家丶相關產業的投資者及商界翹楚、金融界及專業服務業代表等參與，討論並分享他們在公共衛生、醫療科技、國際商貿合作及投資等方面的寶貴經驗，共同探討亞洲醫療健康產業的前景與商機。現場亦設展覽、投資項目推介及商務交流環節，促進與會者商談合作。



梁瑞安博士表示:「非常榮幸代表公司獲邀出席首屆亞洲醫療健康高峰論壇，通過論壇與醫療及科技專家、科研及商界翹楚、初創企業、投資者及政府決策者等重要持份者交流和分享，有助促進香港的醫健及生物科技行業發展。隨著公司今年完成旗艦產品SM03三期臨床試驗的入組，並預計明年臨床數據讀出後，SM03即將可商業化。就業務發展方面，我們已於今年9月簽訂了第一份許可協議。為了提升研發和產品開發能力，我們正在蘇州園區建設產能超過32,000升的新工廠。未來，公司將不忘初衷，致力發現及開發創新型藥物靶點，開拓針對免疫疾病的療法，進一步擴大產品管線，盡力為患者謀求福祉; 繼續積極尋找合作和夥伴關係的機會，鞏固公司在資本市場的地位，為人類健康事業及香港生物科技行業做出貢獻。」



關於中國抗體製藥有限公司

中國抗體製藥有限公司專注於研究、發展、製造及商業化免疫性疾病療法。公司注重科技研發，其旗艦產品SM03為全球首項用以治療類風濕關節炎的潛在抗CD22單抗，已在中國進入類風濕關節炎三期臨床試驗，並被列為國家十三五重大新藥創制專項重大項目。此外還有多個同類靶點首創(First-in-target)及同類首創(First-in-class)在研藥物，部分已處於臨床階段，適應症覆蓋類風濕性關節炎、系統性紅斑狼瘡、尋常型天皰瘡、非霍奇金氏淋巴瘤、哮喘等具有重大未滿足臨床需求的疾病。





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