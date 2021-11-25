中國抗體受邀出席首屆亞洲醫療健康高峰論壇

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|SinoMab BioScience Limited
|Sept 17, 2021, 08:41 HKT/SGT
|中國抗體、信諾維與雲頂新耀宣佈簽署新一代BTK抑制劑SN1011腎病領域的全球開發及商業化的授權協議
|Jan 18, 2021, 08:31 HKT/SGT
|中國抗體SN1011之I期臨床試驗完成首例健康受試者給藥
|Nov 23, 2020, 15:21 HKT/SGT
|中國抗體內地總部建設正式開工
|July 23, 2020, 07:21 HKT/SGT
|中國抗體與D2M建立戰略合作關係
|June 10, 2020, 07:53 HKT/SGT
|中國抗體全球首創SM03於EULAR年會發表研究成果
|June 4, 2020, 17:11 HKT/SGT
|中國抗體將於明日EULAR年會進行口頭陳述 發表SM03研究成果
|Apr 8, 2020, 09:58 HKT/SGT
|中國抗體獲2020年EULAR年會口述陳述資格 發表SM03研究成果
|Jan 10, 2020, 12:19 HKT/SGT
|中國抗體榮獲「最受投資者歡迎新股公司」大獎
|Nov 20, 2019, 16:35 HKT/SGT
|類風濕關節炎治療市場藍海潛力巨大 中國抗體公佈在研藥物SM03類風濕關節炎III期臨床試驗最新進展
|Nov 11, 2019, 15:54 HKT/SGT
|中國抗體（3681.HK）：商業化進程未來可期
|Oct 30, 2019, 18:51 HKT/SGT
|中國抗體製藥宣佈於港交所主板上市計劃
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