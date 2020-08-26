Wednesday, 26 August 2020, 14:01 HKT/SGT Share: 環球醫療公佈2020年中期業績 疫情中業績總體平穩 醫院集團業務有序推進

香港, 2020年8月26日 - (亞太商訊) - 通用環球醫療集團有限公司（「環球醫療」或「公司」；股份代號：2666）董事會（「董事會」）欣然宣佈公司及其附屬公司（「集團」）截至2020年6月30日止中期業績。



2020年中期業績摘要

- 收入約為人民幣4,024.2百萬元，較2019同期約人民幣3,195.4百萬元增長25.9%；

- 期內溢利約為人民幣861.0百萬元，較2019同期約人民幣872.5百萬元下降1.3%；

- 普通股權益持有人應佔期內溢利約為人民幣793.4百萬元，較2019年同期約人民幣812.0百萬元下降2.3%；

- 資產總值約為人民幣59,199.2百萬元，較2019年12月31日的約人民幣57,852.5百萬元增長2.3%；

- 普通股權益持有人應佔權益約為人民幣9,851.0百萬元，較2019年12月31日的約人民幣9,489.3百萬元增長3.8%；

- 截至2020年6月30日止六個月的股本回報率為16.41%，總資產回報率為2.94%。



2020年上半年，環球醫療積極投入新冠狀病毒（COVID-19）疫情防控相關工作，共有23家成員醫療機構被認定為救治及隔離定點醫院，所有的二級甲等及以上醫療機構均設立發熱門診，並參與社區、車站、碼頭、機場聯防聯控工作；集團總部還為醫院落實各類醫療物資，努力保障醫院疫情防控工作的順利開展。在全國疫情防控常態化新形勢下，環球醫療有序推進復工複產，盡全力減緩疫情對業務推進的衝擊，上半年經營業績總體保持平穩。



經營業績總體平穩，醫院業務有序推進

回顧期內，集團實現收入約人民幣4,024.2百萬元，較上年同期增長25.9%，主要源於上半年新增併表醫療機構；受疫情影響，期內溢利約人民幣861.0百萬元，較上年同期略微下降1.3%；普通股權益持有人應佔期內溢利約人民幣793.4百萬元，較上年同期略微下降2.3%；截至2020年6月30日，資產總額為人民幣59,199.2百萬元，較上年末增長2.3%，資產質量總體安全可控。



醫院集團是打造醫療健康集團的核心資源。集團於回顧期內繼續積極參與國有企業辦醫院的整合承接工作，以重點區域和城市為核心，在全國範圍內推進緊密型醫療網絡佈局。截至2020年6月30日，環球醫療已累計簽約醫療機構48家（其中包括5家三甲醫院和24家二級醫院），醫院開放床位數超過15,000張。回顧期內，集團新併表5家醫療機構，合計開放床位數981張，累計並表床位數已達8405張（不含千山溫泉療養院）。同時，本集團持續推進下屬醫療機構投後管理提升工作，圍繞學科建設、運營管理、組織管理創新、服務體系構建、醫院信息化建設、供應鏈管理，醫院改擴建等多條線，全面提升成員醫療機構的技術水準、管理效率和服務能力，確保成員醫療機構健康有序發展。



疫情期內，集團成員醫療機構門診量同比下降約15%，住院量同比下降約18%，體檢服務量同比下降約25%，導致本集團各成員醫療機構的收入及對本集團利潤貢獻均出現不同程度下滑。集團相信疫情對成員醫療機構的業務影響將是暫時和階段性的，隨著全國疫情發展逐步得到有效控制，環球醫療各醫療機構診療人數顯著回升，5月起整體月收入基本已恢復至去年同期水準，6月大部分醫療機構月收入已超過去年同期水準。



金融與諮詢業務發展穩中求進，資產質量總體安全可控

支撐環球醫療穩健發展的基石業務——主要為公立醫院提供融資租賃服務的金融與諮詢業務亦因各地疫情防控政策收到一定影響，開發進度與醫院客戶的回款進度均有所延緩。同時，受LPR改革後國家貨幣政策持續穩步下調的影響，集團新增租賃業務利率水準相應降低，因此平均收益率同比下降，金融與諮詢業務的經營業績出現短期波動。報告期內，集團金融與諮詢業務實現收入人民幣2,480.5百萬元，同比增長0.4%；實現毛利1,521.5百萬元，同比下降1.7%。其中融資租賃業務實現收入2,049.7百萬元，同比增長8.3%；實現毛利1,090.7百萬元，同比增長10.9%；淨利差水平為3.55% ，淨息差水平為4.13% ，總體仍舊處於國內同行業優秀水準；截至2020年6月30日，集團租賃資產規模達人民幣50,869.6百萬元，較年初增長2.2%；不良資產率為0.98% ，30天逾期率為0.92%。環球醫療嚴控經營風險，不斷加強內部管理，儘管受疫情影響，不良資產率和30天逾期率略有提高，但資產質量總體安全可控，且繼續維持在行業領先水準。



佈局健康產業鏈，探索大健康產業新機遇

回顧期內，環球醫療繼續圍繞醫院集團,持續進行健康產業裡的領域探索，成功推進互聯網醫療業務——旗下已有西電醫院、通用環球西安西航醫院、咸陽彩虹醫院及煙台海港醫院成員醫療機構獲批互聯網醫院牌照——互聯網平臺已累計上線成員醫療機構13家， 4個月內線上線下轉化率已達到5.1%，超過30%的線上患者有到院需求，患者滿意度達到99%；此外，在充分評估現有優勢基礎、市場前景及人才戰略的條件下，集團通過控股、參股、聯盟等多種合作方式積極發展設備銷售及維保、第三方檢驗中心業務，構建健康產業生態系統，實現多方共享共贏。



未來展望

未來，集團將繼續秉承全產業鏈思維和全生命週期理念，以醫療服務為核心，金融服務為支撐，構建共用共贏的健康產業生態系統，努力打造值得信賴的醫療健康集團，為「健康中國」建設貢獻力量。



有關通用環球醫療集團有限公司

通用環球醫療集團有限公司（2666.HK）是中央直接管理的國有重要骨幹企業——中國通用技術（集團）控股有限責任公司下屬的上市公司，是一家專注於中國高速發展的大健康產業的醫療健康產業集團。公司憑藉現代管理理念、專業人才團隊、優質醫療資源、雄厚資金實力以及包容進取的企業文化，秉承全產業鏈思維和全生命週期理念，以醫療服務為核心，金融服務為支撐，構建共用共贏的健康產業生態系統，努力成為醫療健康產業發展先行者，打造值得信賴的醫療健康集團。



本新聞稿由專顧資本（亞洲）有限公司代表通用環球醫療集團有限公司發佈。



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Aug 26, 2020, 14:01 HKT/SGT

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