環球醫療公佈2019年全年業績

香港, 2020年3月24日 - (亞太商訊) - 通用環球醫療集團有限公司(「環球醫療」或「公司」;股份代號:2666)董事會(「董事會」)欣然宣佈公司及其附屬公司(「集團」)截至2019年12月31日止全年業績。



2019年全年業績摘要

- 收入約人民幣6,815.6百萬元,較2018年的約人民幣4,296.9百萬元增長58.6%;

- 除稅前溢利約人民幣2,211.9百萬元,較2018年的約人民幣1,859.0百萬元增長19.0%;

- 年內溢利約人民幣1,634.4百萬元,較2018年的約人民幣1,350.7百萬元增長21.0%;

- 普通股權益持有人應佔年內溢利約人民幣1,488.7百萬元,較2018年的約人民幣1,352.2百萬元增長10.1%;

- 資產總值約人民幣57,852.5百萬元,較2018年12月31日的約人民幣47,256.9百萬元增長22.4%;

- 普通股權益持有人應佔權益約人民幣9,489.3百萬元,較2018年12月31日的約人民幣8,395.6百萬元增長13.0%;

- 股本回報率為16.65%,總資產回報率為3.11%。



2019年,是环球医疗打造醫療健康產業集團、推進戰略升級實施的關鍵之年。醫院集團規模持續擴大,醫療金融業務穩健發展,集團化基礎初步形成。2019年,公司實現收入同比增長58.6%至人民幣6,815.6百萬元,年內溢利同比增長21.0%至人民幣1,634.4百萬元,普通股權益持有人應佔年內溢利同比增長10.1%至人民幣1,488.7百萬元。



深入拓展醫院集團業務



醫院集團是打造醫療健康集團的核心,2019年,公司以合資新設、公開市場摘牌的方式先後與鞍鋼集團、攀鋼集團、中國電子、中鐵國資及陽煤集團簽訂項目合作合同,繼續積極參與國有企業辦醫院的整合承接工作,並圍繞學科建設、運營管理、信息化升級、供應鏈管理,醫院改擴建等多條線,全面提升醫院的技術水準、管理效率和服務能力。



截至2019年12月31日,公司已簽約醫療機構40餘家(其中包括5家三甲醫院和20餘家二級醫院),醫院開放床位數超過15,000張。同年實現24家醫療機構並表(包括3家三甲醫院,12家二級醫院),医院集团业务經營業績突破性擴張,實現收入人民幣2,046.9百萬元,較上年同期增加人民幣1,915.2百萬元。實現年內溢利人民幣107.5百萬元,較上年同期增加人民幣115.3百萬元。



公司圍繞醫院集團,積極延伸健康產業鏈。在醫療技術方面,引進全球前沿醫療器械產品,切實提升醫院客戶醫療技術水平。在醫療信息化業務方面,以成員醫院為根據地,以互聯網健康服務、智慧醫院整體解決方案、醫療大數據及人工智能服務三大主線為核心,不斷完善互聯網健康平台,著力打造「線上+線下」服務模式。在供應鏈管理業務方面,重點圍繞醫院業務,開展醫藥供應鏈系統和醫療物資陽光採購管理平台建設及部署;梳理各醫院藥品、醫用耗材的使用現狀,不斷完善業務流程,規範區域化醫藥供應鏈集採工作。



穩健發展金融與諮詢業務



公司的醫療金融業務主要為地縣級公立醫院提供融資租賃服務。過去一年,面對複雜多變的國內外金融環境和激烈的市場競爭,公司一方面繼續擴大市場開發的廣度和深度,不斷夯實業務基礎;另一方面,持續加強風險管控,積極調整融資策略,實現了醫療金融業務的穩健發展。公司的諮詢業務包含行業、設備及融資諮詢服務和針對腦卒中等患病率高的重大疾病的預防、治療、康復方面的科室升級諮詢服務,依靠不斷擴充的醫療資源平台,針對醫院運營各環節及各科室發展特點,提高合作醫院的技術服務能力和管理效率。



2019年,公司金融與諮詢業務實現收入4,768.6百萬元,同比增長14.5%;實現毛利2,842.2百萬元,同比增長10.5%。其中融資租賃業務實現收入3,807.2百萬元,同比增長18.4%;實現毛利1,890.0百萬元,同比增長14.6%;淨利差水平為3.24%,淨息差水平為3.74%,總體處於國內同行業優秀水平;截至2019年12月31日,公司租賃資產規模達人民幣49,785.6百萬元,較年初增長12.5%;不良資產率為0.90%,資產質量繼續維持在行業領先水平。



展望未來,環球醫療將堅持聚焦醫療健康領域的戰略發展方向,緊抓政策和市場機遇,從全生命週期理念出發,努力構建以醫療服務為核心,集醫療金融、醫療技術服務、醫療信息化及產業鏈延伸業務為一體的健康產業閉環,積極探索醫養結合、醫療健康保險、醫工結合、區域檢驗中心、後勤管理等其他相關領域,不斷聚合行業優質資源,完善產業佈局,努力打造值得信賴的醫療健康集團,為「健康中國」建設貢獻力量。



有關通用環球醫療集團有限公司

通用環球醫療集團有限公司(連同其附屬公司)是一家專注於中國高速發展的大健康產業的多元化醫療健康企業,於2015年7月在香港聯交所上市,股票代碼:2666。公司憑藉現代管理理念、專業人才團隊、優質醫療資源、雄厚資金實力以及包容進取的企業文化,努力構建以醫療服務為核心,集醫療金融、醫療技術服務、醫療信息化及產業鏈延伸業務為一體的醫療健康集團。公司控股股東為中國通用技術(集團)控股有限責任公司,是由中央直接管理的以醫療健康為主業的國有骨幹企業,也是《財富》世界500強企業。



