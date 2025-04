Wednesday, 9 April 2025, 14:41 HKT/SGT Share:

來源 SinoMab BioScience Limited 中國抗體製藥有限公司SM17治療特應性皮炎1b期概念驗證臨床試驗取得突破性結果 - 有望成為全球首個兼具快速深度止癢、顯著皮損清除及

- 良好安全性的同類最優藥物

香港, 2025年4月9日 - (亞太商訊) - 中國抗體製藥有限公司(「中國抗體」或「本公司」;股份代號:3681)宣佈,其SM17針對中重度特應性皮炎(AD)的創新療法已完成1b期臨床研究,並獲得突破性頂線數據結果。SM17是一種靶向IL-25(IL-17E)受體通路的新型研究性生物製劑,其獨特機制是通過結合IL-25(一種關鍵警報素)的共受體以阻斷下游信號傳導,從而抑制IL-25觸發的炎症級聯反應。 SM17的競爭優勢:

- 首個兼具雙重療效達標的AD生物製劑 - 與已上市產品相比,這是首個也是目前唯一一個治療期終點實現NRS-41應答率和EASI-752應答率都超過60%3治療AD的生物製劑。

- 較抗IL-4/13藥物起效更快、止癢更深4 - SM17止癢效果最早第2週顯現(已上市藥物通常為4~6週),SM17治療結束時NRS-4應答率超過90%(已上市藥物通常為30~40%)。

- 較JAK抑制劑更安全5 - 未報告嚴重不良事件(SAE)或≥3級藥物相關不良事件(TRAE),嚴重感染及主要不良心血管事件(MACE)風險極低。 1 NRS-4:瘙癢峰值數值評價指標(PP-NRS)週平均值自基線改善≥4分

2 EASI-75:濕疹面積與嚴重程度指數(EASI)改善≥75%

3 SM171b期實際應答率,NRS-4:91.7%,EASI-75:75.0%

4 度普利尤單抗注射液(達必妥)說明書,SOLO-1 & SOLO-2臨床試驗

5 烏帕替尼緩釋片(瑞福)說明書,Measure Up 1 & Measure Up 2臨床試驗 本次1b期研究評估了SM17兩種劑量(200mg與600mg)在中重度AD患者中的安全性及療效。結果顯示,SM17耐受性良好,未出現SAE或≥3級TRAE。有效性方面,SM17治療組在瘙癢緩解、皮損修復及患者生活品質等次要終點上全面優於安慰劑組。 研究採用16週隨機、雙盲、安慰劑對照設計,納入32例中重度AD成人患者(多數曾對外用皮質激素治療應答不足),也納入了曾接受生物製劑(杜普利尤單抗)或JAK抑制劑(烏帕替尼)治療的患者。 至第12週時,高劑量組75.0%(9/12)患者的濕疹面積及嚴重程度指數(EASI)較基線改善≥75%(EASI-75),而安慰劑組應答率為0.0%,兩組應答率差異達75.0%(95%CI:32.00~91.11)。低劑量組50.0%(6/12)患者達到EASI-75標準,較安慰劑組應答率差異為50.0%(95%CI:9.27~74.62)。 在高劑量組中,41.7%(5/12)患者第12週時達到研究者整體評估量表(vIGA-AD™)0分(完全清除)或1分(幾乎清除)且較基線改善≥2分(vIGA-AD 0/1),較安慰劑組差異為41.7%(95%CI:2.28~68.05)。低劑量組該項應答率為25.0%(3/12),差異為25.0%(95%CI:-11.22~53.23)。 尤為突出的是,高劑量組有91.7%(11/12)的患者于第12週時達到瘙癢峰值數字評分量表(PP-NRS)週平均值較基線改善≥4分(NRS-4),而安慰劑組該項指標無應答患者。即便在低劑量組,也有66.7%(8/12)患者的實現該終點應答,與安慰劑組形成鮮明對比。 在起效時間方面,無論高劑量組或低劑量組,SM17均在給藥後第2週時即顯現顯著止癢效果。隨著治療推進,至第12週時,高、低劑量組PP-NRS評分較基線平均降低幅度分別達68%和57%,顯著優於安慰劑組(18%)。兩個治療組的止癢效果持續維持至第16週,即末次給藥(第10週)後6週。皮膚損傷修復改善趨勢和止癢效果類似,兩個治療組第12週EASI評分較基線平均降幅分別為73%(高劑量組)和57%(低劑量組),而安慰劑組平均降幅為42%。 此外,本次1b期研究還達成了EASI50和EASI90的12週評估終點,並在SCORAD評分、AD體表面積(BSA)以及患者生活品質問卷(DLQI)等其他皮膚修復指標上均明顯優於安慰劑組。 主要療效終點結果匯總如下表所示: 終點 SM17高劑量(N=12) SM17 低劑量(N=12) 安慰劑(N=8) EASI 50(%) 第12週 83.3 66.7 25.0 第16週 91.7 58.3 25.0 EASI 75 (%) 第12週 75.0 50 0.0 第16週 41.7 41.7 0.0 EASI 90 (%) 第12週 41.7 16.7 0.0 第16週 41.7 41.7 0.0 IGA 0/1 (%) 第12週 41.7 25.0 0.0 第16週 33.3 41.7 0.0 NRS-4(%) 第12週 91.7 66.7 0.0 第16週 75.0 58.3 25.0

本次研究的安全性研究結果,與SM17在美國1期和中國1a期橋接研究中觀察到的安全性特徵總體一致。在SM17治療組中,最常見的治療引致不良事件(TEAEs,發生率≥10%)為鼻咽炎和尿路感染,治療組合併發生率與安慰劑組發生率的差異小於5%。 中國抗體主席、執行董事兼首席執行官梁瑞安博士表示:「SM17有望成為特應性皮炎(AD)領域的全球首創且同類最優療法。該市場單個革命性藥物即可實現數十億美元年收入。對於大多數中重度AD患者而言,瘙癢是最關注的臨床症狀,而由瘙癢引發的搔抓行為很可能是導致AD慢性炎症反復發作的關鍵驅動因素。SM17不僅具備優異的安全性特徵,其皮損清除效果與現有最優療法相當,更在患者最迫切的未滿足臨床需求 - 快速緩解瘙癢方面展現卓越療效。通過填補當前治療方案的這些關鍵空白,SM17有望重新定義這一頑固性疾病的治療標準。我們正加速臨床開發並積極尋求合作,以拓展其全球影響力。下一步我們將啟動中重度AD成人患者的2期試驗。此外,臨床前研究還顯示SM17對哮喘、慢性鼻竇炎伴鼻息肉(CRSwNP)及特發性肺纖維化(IPF)等Th2驅動疾病具有治療潛力,在AD治療以外具備廣闊的首創且最優療法的應用前景。」 關於特應性皮炎市場

特應性皮炎(AD)是一種慢性炎症性皮膚疾病,其發病機制複雜,涉及遺傳易感性、皮膚屏障功能障礙、免疫系統失調及環境因素等多重作用。該疾病的免疫學特徵以Th2型免疫反應為主導,涉及胸腺基質淋巴細胞生成素(TSLP)、白細胞介素(IL-4、IL-13、IL-5、IL-33、IL-31)、OX40及JAK/STAT信號通路等多種介質。AD通常在嬰兒期發病,約50%患者在1歲前出現症狀,病程呈慢性反復發作特徵。 流行病學研究顯示,全球AD患者至少為2.3億人。中國患者規模尤為龐大,超過7000萬人,其中中重度病例佔比約28%。相比之下,美國成人AD患者約1650萬人,中重度病例佔比約40%。 根據Precedence Research資料,2023年全球AD藥物市場規模為136.2億美元,預計到2034年將增長至314.4億美元。現有治療手段包括局部用藥(如糖皮質激素[TCS]、鈣調磷酸酶抑制劑[TCI])、口服抗組胺藥和生物製劑等,其療效各異且各具優缺點。 其中外用糖皮質激素(TCS)、外用鈣調磷酸酶抑制劑(TCI)、口服抗組胺藥物等治療仍是目前治療特應性皮炎的常用方法,而度普利尤單抗(Dupilumab)等現有療法已顯著改善患者生活,但其局限性(如起效慢、止癢效果不足、長期使用安全性問題)仍令大量患者需求未被滿足。另一款藥物JAK抑制劑烏帕替尼則存在用藥安全性的問題。2024年,度普利尤單抗全球銷售額突破140億美元,印證AD市場的巨大潛力,也推動藥企加速開發差異化療法。當前,AD賽道競爭焦點主要集中於靶點創新:中國和全球AD臨床在研TOP10靶點中有7個靶點重合,且前2大靶點均為IL-4Rα和JAK1;從臨床分期來看,中國處於3期及以後臨床階段的佔比僅約14%,低於全球的23%(不含2/3期),說明國內仍以Fast-Follow為主;國內靶點集中度更高,TOP3靶點(IL-4Rα、JAK1和PDE4)臨床數量佔比高達46%,相比之下,全球AD臨床靶點分佈更為均衡。 關於SM17

SM17是全球首創(First-in-Class)的人源化IgG4-κ單克隆抗體,也是首個靶向IL-25受體的同類藥物,具有治療特應性皮炎(AD)、哮喘、特發性肺纖維化及其他免疫疾病的潛力。SM17通過結合2型固有淋巴細胞(ILC2s)和輔助性T細胞(Th2)表面的IL-25受體(又稱IL-17RB),阻斷IL-25誘導的級聯反應,抑制下游Th2細胞因數(如IL-4、IL-9和IL-13)的釋放。IL-25是一種被歸類為「警報素」的關鍵細胞因數,研究證實其與自身免疫性及炎症性皮膚病的發病機制密切相關,尤其在AD中作用顯著。目前獲批的AD療法(包括生物製劑)雖能顯著改善濕疹面積與嚴重程度指數(EASI)及患者生活品質,但仍存在起效緩慢(尤其是止癢效果)或安全性問題。憑藉其創新作用機制,SM17有望成為AD治療的新選擇,甚至更優方案 - 其止癢起效迅速、皮損修復效果顯著且安全性良好,可解決當前療法未滿足的臨床需求。 靶向受體(IL-25R)與靶向配體(IL-25)的差異

以AD為例,受刺激的皮膚會持續釋放IL-25,而直接中和IL-25的抗體療法無法快速緩解症狀。SM17的獨特之處在於以非競爭性方式阻斷IL-25受體亞基(IL-17RB)。我們的內部資料表明,SM17在不影響IL-25與受體結合的情況下阻斷信號傳導,從而快速抑制由IL-25和IL-25受體相互作用引發的瘙癢和炎症反應。 此外,細胞表面受體數量有限。當SM17完全佔據這些受體後,無論IL-25釋放量多少,信號傳導均被終止。這一機制使得SM17能實現快速、持久的抑制效果,且無需高劑量給藥。 相比之下,靶向IL-25的抗體需直接中和配體。由於AD患者皮膚持續釋放IL-25,此類療法必須使用高劑量以「清除」新釋放的IL-25,導致瘙癢和炎症緩解延遲。 關於中國抗體製藥有限公司

中國抗體製藥有限公司聚焦研究、開發、生產及商業化免疫性疾病療法。中國抗體的總部位於香港,研發基地位於香港,生產基地位於中國。公司注重科技研發,其旗艦產品舒西利單抗(Suciraslimab, SM03)為全球首項潛在用以治療類風濕關節炎及其他免疫疾病的抗CD22單抗。舒西利單抗已在中國完成類風濕關節炎3 期臨床試驗,並正待中國國家藥監局批准治療類風濕關節炎的上市銷售批准。此外,本公司還有多個全球首創在研藥物,部分已處於臨床階段,適應症覆蓋類風濕關節炎、乾燥綜合症、系統性紅斑狼瘡、特應性皮炎、特發性肺纖維化、哮喘等具有重大未滿足臨床需求的疾病。 新聞垂詢

