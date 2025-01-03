新版國家醫保藥品目錄落地 全球首個IgA腎病對因治療藥物耐賦康(R)納入報銷



上海, 2025年1月2日 - (亞太商訊) - 雲頂新耀（HKEX 1952.HK）是一家專注于創新藥研發、臨床開發、製造和商業化的生物製藥公司，今日宣佈隨著《國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄（2024年）》（「國家醫保藥品目錄」）2025年1月1日正式實施，耐賦康(R)（布地奈德腸溶膠囊，NEFECON(R)）將開始執行醫保新價格，各地IgA腎病患者將陸續享受醫保報銷。 耐賦康(R)於2024年11月被納入國家醫保藥品目錄。作為全球首個獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）和歐洲藥品管理局（EMA）完全批准的IgA腎病治療藥物，耐賦康(R)於2023年11月通過優先審評程式正式獲得中國國家藥品監督管理局的批准，用於治療具有進展風險的原發性IgA腎病成人患者，是中國唯一獲得IgA腎病適應症的治療藥物。 根據國家醫保局要求，耐賦康(R)將於1月開始在北京、上海等各省市執行醫保報銷，患者可在定點醫療機構或定點藥店購藥，並享受醫保報銷價格。國家醫保藥品目錄的正式實施將提升耐賦康(R)的可及性，減輕患者負擔，使更多中國IgA腎病患者從這款創新藥物中獲益。 耐賦康(R)全球III期臨床試驗NefIgArd研究中國人群資料分析顯示，耐賦康(R)減少66%的腎功能下降，預估可將疾病進展至透析或腎移植的時間延緩12.8年。憑藉創新的作用機制和臨床優勢，耐賦康(R)已經得到了國內外多個權威治療指南的推薦，包括被納入由改善全球腎臟病預後組織（KDIGO）發佈的《2024版KDIGO IgA腎病和IgA血管炎臨床管理實踐指南（公開審查版）》，並被指是迄今為止唯一被證明可以降低致病性IgA和IgA免疫複合物水準的治療方法。 關於耐賦康(R)（NEFECON(R)） 耐賦康(R)(NEFECON(R))是布地奈德腸溶膠囊，作為全球首個對因治療IgA腎病的藥物，是靶向腸道黏膜B細胞的免疫調節劑，能減少50%腎功能下降1，在中國人群中能延緩腎功能衰退達66%2，預計將疾病進展至透析或腎移植的時間延緩了12.8年3。同時布地奈德首過代謝程度達90%4，具有良好的安全性。耐賦康(R)專為IgA腎病患者研製，每顆膠囊含布地奈德4mg，通過特殊的遲釋及緩釋雙重製劑工藝，將布地奈德靶向釋放於回腸末端的黏膜B細胞（包括派爾集合淋巴結），膠囊溶解後，三層包衣微丸持續穩定釋放布地奈德，高濃度覆蓋整個靶區域，從而減少誘發IgA腎病的半乳糖缺陷的IgA1抗體（Gd-IgA1）產生，進而干預發病機制上游階段，達到治療IgA腎病的作用。 2019年6月，雲頂新耀與Calliditas Therapeutics 簽訂獨家授權授權合約，獲得在大中華地區和新加坡開發以及商業化耐賦康(R)的權利。該協議於2022年3月擴展，將韓國納入雲頂新耀的授權許可範圍。 關於雲頂新耀 雲頂新耀是一家專注於創新藥和疫苗研發、臨床開發、製造和商業化的生物製藥公司，致力於滿足亞洲市場尚未滿足的醫療需求。雲頂新耀的管理團隊在中國及全球領先製藥企業從事過高質量研發、臨床開發、藥政事務、化學製造與控制（CMC）、業務發展和商業化運營，擁有深厚的專長和豐富的經驗。雲頂新耀已打造多款疾病首創或者同類最佳的藥物組合，公司的治療領域包括腎科疾病、感染性和傳染性疾病、自身免疫性疾病。有關更多信息，請訪問公司網站：www.everestmedicines.com。 前瞻性聲明 本新聞稿所發佈的信息中可能會包含某些前瞻性表述，乃基於本公司或管理層在做出表述時對公司業務運營情況及財務狀況的現有看法、相信、和現有預期，可能會使用「將」、「預期」、「預測」、「期望」、「打算」、「計劃」、「相信」、「預估」、「確信」及其他類似詞語進行表述。這些前瞻性表述並非對未來業績的保證，會受到風險、不確定性及其他因素的影響，有些乃超出本公司的控制範圍，難以預計。因此，受我們的業務、競爭環境、政治、經濟、法律和社會情況的未來變化及發展等各種因素及假設的影響，實際結果可能會與前瞻性表述所含資料有較大差別。本公司及各附屬公司、各位董事、管理人員、顧問及代理未曾且概不承擔更新該稿件所載前瞻性表述以反映在本新聞稿發布日後最新信息、未來項目或情形的任何義務，除非法律要求。 參考文獻 1.Lafayette R,et al. Lancet. 2023 Sep 9;402(10405):859-870.

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4.Edsbäcker S,et al. Aliment Pharmacol Ther. 1999 Feb;13(2):219-24.



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