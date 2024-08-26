安樂工程2024年上半年本公司擁有人應佔溢利為8,240萬港元



摘要 - 總收益上升14.9%至32.654億港元，本公司擁有人應佔溢利為8,240萬港元

- 毛利上升5.3%至4.777億港元，毛利率為14.6%

- 手頭合約維持在117.043億港元高位

- 中期派息每股2.38港仙 香港, 2024年8月26日 - (亞太商訊) — 香港領先的機電工程及技術服務供應商之一安樂工程集團有限公司（「安樂工程」或「公司」，連同附屬公司統稱（「集團」）（股份代號：1977），今天公佈截至2024年6月30日止六個月（「回顧期內」）的中期業績。集團收益錄得增長，業務表現穩健，在應對挑戰中前航。 回顧期內，集團收益上升14.9%至32.654億港元。這主要源於多個數據中心、醫療、屋宇及基礎設施項目的有效施工，其中包括將按進度計劃逐步達到利潤入賬門檻然後分階段貢獻未來利潤的新項目，亦源於集團在英國收購的兩家升降機公司的收益貢獻。毛利為4.777億港元，而本公司擁有人應佔溢利則為8,240萬港元。集團手頭合約維持在117.043億港元高位，為未來業務發展奠定穩固基礎。集團的投標活動於回顧期內自始至終保持活躍，合共提交581份單項價值逾一百萬港元的標書或報價。根據招標時間表，多項已投標的中標情況將於年內稍後分階段公佈。董事會已決議派付中期股息每股2.38港仙。 安樂工程集團有限公司主席麥建華博士表示：「我很榮幸在此分享在上任集團主席後的首份中期報告。回顧期內，我們持續加強核心業務，以鞏固我們在機電工程及技術服務市場的領導地位，推展我們多元化的業務組合，包括屋宇裝備工程、環境工程、資訊、通訊及屋宇科技（『ICBT』）以及升降機及自動梯業務。集團繼續投資研發並配合業務發展，不僅推展創新建築科技以確保工程質量、安全及效率，亦開發先進的數碼及環保技術以在增長業務板塊中早著先機，同時滿足客戶需求及創造社會價值。此外，我們積極拓展升降機及自動梯業務至英國及美國地區，並探索其他新市場的機遇。透過多管齊下，集團不單維持在市場上的領導地位，亦能把握現時環境中的挑戰及機遇，並實現增長。」 回顧期內，屋宇裝備工程業務收益增加20.8%至21.11億港元。於2024年6月30日，手頭合約為55.85億港元。期內，該業務的經常性維修保養收益增加11.3%至2.05億港元。此外，集團取得多份新維修保養合約，增加經常性收益，總值1.25億港元，包括基礎設施營運、數據中心及房屋項目板塊。集團在屋宇裝備工程行業中領先同儕，佔據可觀的市場份額，並在知名客戶中享有良好聲譽。集團近期取得多個新機電工程服務項目，包括為銅鑼灣加路連山道一幢甲級寫字樓，提供全港其中一個最高度採用機電裝備合成法（「MiMEP」）創新技術的方案，以及其他多個位於澳門的大型項目等，令集團目前擁有龐大及可持續的手頭合約。集團將繼續投資建築信息模擬（「BIM」）及MiMEP等創新科技，包括於中國內地設立全新MiMEP設施，連同目前集團於香港的MiMEP設施，將進一步加強技術實力，提升工程質素、安全及生產力。 環境工程業務的收益為6.21億港元。於2024年6月30日，該業務的手頭合約價值45.14億港元，當中包括取得八份新合約或重大更改施工訂單，在各類環境基礎設施中展現集團的優質項目管理服務專業實力。期內，集團獲授多個重要項目，包括元朗的防洪壩及明渠改善工程，以及屯門稔灣堆填區的新滲濾污水處理廠。除了氣候解決方案、淨水、廢物及污水處理等技術，例如人工智能（「AI」）驅動的數碼分身技術外，集團亦推行多項創新的強化保護、營運及維修保養方案，以延長設施的服務週期，並確保基礎設施能為香港提供卓越服務。海外市場方面，集團參與不同項目的招標活動，當中包括位於菲律賓特蕾莎及帕西格、每日可以處理超過2.5億公升容量的食水處理設施工程，以及杜拜的污水處理項目。 回顧期內，資訊、通訊及屋宇科技（「ICBT」）收益為2.95億港元。於2024年6月30日，業務的手頭合約為9.38億港元。集團配有AI視頻分析技術的尖端閉路電視系統，已獲香港島南區最大的生活時尚購物中心採用，以加強保安及優化營運。除商業領域外，集團亦獲授一份為將軍澳一個住宅開發項目供應及安裝超低電壓和屋宇管理系統的工程合約。該項目為區內建於港鐵站上蓋的最大型住宅開發項目。集團致力把握推動香港轉型為「智慧城市」和「智慧經濟」中的機遇，ICBT業務提供的綠色及智慧屋宇解決方案，結合各種資訊及通訊科技，包括AI驅動的數碼分身技術、能源管理技術、可再生能源管理、環境、社會及管治指標儀表板、室內環境質素管理、機械人解決方案及智慧燈柱等。其解決方案和服務，涵蓋公營及私營領域的所有行業及市場板塊，包括但不限於香港的數據中心、醫療及基礎設施。 截至2024年6月30日，升降機及自動梯業務的收益按年增加49.4%至2.39億港元，手頭合約增加13.8%至6.67億港元。集團旗下升降機、自動梯及自動人行道的國際品牌Anlev Elevator Group（「Anlev」）服務亞洲、美洲及歐洲數以百萬計用戶。作為集團增長計劃的一部分，Anlev已制定相關策略，正擴展其於英國及美國的業務。在英國取得海外項目，促成相關業務的高收益。於回顧期內，香港的主要溢利來自於商業大廈及政府樓宇的維修保養合約。Anlev的表現廣受客戶認可，尤其以安全及服務質素見稱。Anlev亦正建立規模效應以提高生產效率，並持續進行產品開發，以滿足客戶需求及維持競爭優勢。 另外，集團位於葵涌的新總部安樂工程大廈，已經於2024年7月竣工，目前來自不同辦公室的各個營運單位，正分批遷入大廈工作，預計新總部將於2024年第三季全面投入運作。麥博士表示︰「安樂工程大廈的啟用，標誌集團發展進入新紀元的重要里程碑。大廈配備卓越的基礎設施，以讓我們更好為客戶及業務夥伴服務，同時提供舒適的工作環境，進一步提升生產力及部門協作。」 因應集團目前擁有的手頭合約，在增長業務範疇佔的領導地位，以及投標活動的強度，集團對業務前景繼續保持審慎樂觀。集團不斷成功把握業務新機遇，並持續贏得投標合約，將助力集團持續鞏固競爭力，增加收益、擴展客群及市場。政府擬將年度資本支出增加至大約900億港元，亦將為集團帶來重要機遇。集團的整體巿場機遇涵蓋醫療、基建設施、房屋、數據中心、智慧技術、先進的廚餘處理技術、改造現有建築項目以促進城市可持續發展作出貢獻等。集團於BIM、組裝合成建築法（「MiC」）、MiMEP、機械人解決方案，以及其他先進建築技術方面的投資，將增加集團競爭力，助力把握新商機。集團穩健的流動資金、低負債水平及強勁的經常性現金流，讓集團在財務上具備靈活性，以承接新項目贏取投標，把握現時環境中的種種機遇，並為未來的業務發展作長遠部署。集團將繼續探索合適而具協同效益的商機，包括擴展業務至東亞、東南亞、中東及其他地區。 麥博士總結：「安樂工程今天的成就，有賴盡責、專業能幹的員工在工作崗位上默默耕耘。我們會繼續以吸引及挽留人才為首要任務，並透過全方位培訓促進員工發展，打造重視專業及工匠精神的企業文化。作為市場領導者，安樂工程對於能為客戶提供全面而優質的多元化工程服務，一直引以為傲。我們會努力不懈，惠及客戶、員工和股東之餘，亦致力為香港以至全球地區，建構更美好的社會環境繼續作出貢獻。」 有關2024年中期業績詳情，請參閱已呈交香港聯合交易所有限公司的公告。 – 完 – 關於安樂工程集團有限公司 安樂工程集團有限公司成立於1977年，為領先的機電工程及技術服務供應商，總部設於香港，業務遍及澳門、中國內地、美國及英國。本集團為不同行業，包括公共和私營的客戶提供跨專業、綜合性的機電工程和技術服務，涵蓋屋宇裝備工程、環境工程、資訊、通訊及屋宇科技（「ICBT」），以及升降機及自動梯等四大業務板塊。 本集團同時製造及向全球銷售Anlev升降機及自動梯，並與美國紐約最大獨立升降機及自動梯公司之一Transel Elevator & Electric Inc.（「TEI」）達成夥伴關係。本集團的聯營公司南京佳力圖機房環境技術股份有限公司（603912.SS）專門製造精密空調設備。



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