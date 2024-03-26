安樂工程2023年財政年度純利達2.515億港元



香港，2024年3月25日 - (亞太商訊) - 香港領先的機電工程及技術服務供應商之一安樂工程集團有限公司（「安樂工程」或「公司」，連同附屬公司統稱（「集團」）（股份代號：1977），今天宣佈截至2023年12月31日止年度（「年內」或「2023年財政年度」）的全年業績。儘管面對各種挑戰，集團純利仍錄得翻倍增長。 摘要 -- 總收益達61.329億港元 -- 本公司擁有人應佔溢利上升至2.515億港元，按年增長119.5% -- 手頭合約維持在114.596億港元高位 -- 全年派息每股9.52港仙 集團年內總收益為61.329億港元，毛利為8.333億港元。本公司擁有人應佔溢利為2.515億港元，按年上升119.5%。集團手頭合約價值維持在114.596億港元高位，為日後業務發展奠定堅實基礎。年內，集團亦一直積極參與招標活動，合共投出1,079份單項價值逾一百萬港元的標書或報價。 董事會已決議派付年內第二次中期股息每股1港仙，連同首次中期股息每股8.52港仙，全年派息每股9.52港仙。 安樂工程集團有限公司創辦人潘樂陶博士表示：「過去一年，我們見證複雜的時代，經濟、地緣政治和環境等問題備受廣泛關注。香港建造業一直面臨重重挑戰，部分原因是行業失衡，衍生人力、質量、效率及安全等問題，導致工程延緩、爭議不斷，建造成本於發達經濟體中位居前列。儘管如此，我們致力成為首選機電工程及技術服務供應商，持續以『新科技』，『新市場』及『新業務模式』三大策略支柱，務實及靈活地應對行業失衡。隨著麥建華博士出任董事會主席一職，我深信在他的領導下，集團將揚帆起航，共創輝煌。」 截至2023年12月31日，屋宇裝備工程業務的手頭合約增加6.9%至58.15億港元。年內，該業務產生收益37.36億港元。集團年內取得多份新維修保養合約，總值6億港元，加強經常性收益來源。憑藉創新的技術及關注可持續發展，集團贏得銅鑼灣一項優質商業項目的整套主要機電及水管（「MEP」）工程合約，充分展現其在建築信息模擬（「BIM」）及機電裝備合成法（「MiMEP」）方面的卓越專長。透過採用安樂工程屋宇裝備預製組件組裝技術（「ABSPM」）及數字化技術，質量、安全、成本及項目管理均獲得提升。集團的數據中心項目團隊取得並啟動了多個大型數據中心項目，包括取得為政府數據中心提供最大的管理、營運及維修保養（「MOM」）服務合約之一。 截至2023年12月31日，環境工程業務收益按年增加9.9%至13.56億港元，手頭合約達41.65億港元。年內，集團獲授七份新合約或重大更改施工訂單，突顯其在優質供水、污水及固體廢物基礎設施項目管理服務方面的專業知識。集團亦為污水處理廠推行多項創新的強化、保護、營運及維修保養方案，以延長這些項目的服務週期，並確保處理廠能為香港提供最佳服務。其中，位於沙田水循環及固體廢物管理設施的主要機電工程營運及維修保養項目已於2023年11月展開。除香港以外，集團於尼泊爾的第一個項目計劃於2024年第三季度完成，並計劃於2024年內開始進行測試及調試。集團亦參與香港及中國內地以外地區的工程招標及報價活動，當中包括菲律賓八打雁及帕西格的供水及污水處理廠，以及尼泊爾的Sallaghari、Kodku及Dhobighat污水處理廠。 截至2023年12月31日，資訊、通訊及屋宇科技（「ICBT」）業務的手頭合約為8.43億港元，收益按年上升5.1%至6.63億港元。集團致力推動香港轉型為「智慧城市」和「智慧經濟」，ICBT業務提供的綠色及智慧屋宇解決方案結合各種資訊及通訊科技，包括人工智能驅動的數碼分身技術、能源管理技術、環境、社會及管治指標、室內環境質素管理、機械人解決方案及智慧燈柱。集團的尖端技術繼續在香港黃金商業區的著名建築引起關注，其綜合屋宇管理系統（「BMS」）、物聯網（「IoT」）、超低電壓（「ELV」），以及資訊及通訊技術（「ICT」）系統，已獲一幢位於銅鑼灣在建的世界級智能寫字樓及商業大樓所選用。此外，集團獲得香港一所大學授予第二個以IoT為基礎的智能旅舍解決方案，鞏固集團作為教育領域智慧解決方案領先供應商的地位。集團的BMS及能源優化解決方案亦已獲西九龍站上蓋的兩幢著名商業大樓，以及落馬洲河套區的兩幢商業大樓及一個專注於創新及技術的實驗室所選用。 截至2023年12月31日，升降機及自動梯業務的收益增加7.2%至3.78億港元，手頭合約達6.37億港元。年內，主要溢利來自商業大廈及政府樓宇的維修保養合約。集團的知名Anlev品牌透過其升降機、自動梯及自動人行道服務亞洲、美洲及歐洲數以百萬計用戶，其香港營運主部更是域內領先的升降機及自動梯承辦商之一。於2023年，Anlev獲得來自加拿大眾多綜合用途住宅樓宇、墨西哥大眾運輸、新加坡私人住宅、香港優質政府辦公室等策略性訂單，以至中國內地的訂單。美國方面，集團透過Transel Elevator & Electric Inc.（「TEI」）將重點由商業物業擴大至包括住宅市場，並將業務拓展至美國南部各州，原因為該地區物業發展呈現較大增長。英國方面，集團全資附屬公司Anlev (UK) Limited落實位於曼徹斯特、伯明翰及倫敦的標誌性優質項目的訂單。為開展全球擴張計劃及推進其戰略，Anlev最近更完成兩項收購－JCW Lifts Ltd（「JCW」）及Precision Lift Services Limited（「Precision」），兩間公司均為英國成功的升降機業務公司。Anlev亦將於美國、歐洲、中東及東南亞物色新經銷商。 「透過在美國和英國建立據點，並於年內收購兩間位於英國的升降機業務公司，我們提供全面的一站式升降機及自動梯服務，鞏固集團在歐洲的地位。為實現後者並強化集團於美國的業務，我們將逐步於該等市場提供集團完整的機電工程及技術服務，擴大我們的收入來源及版圖。」潘樂陶博士補充。 從集團2023年強勁的投標活動可見，市場需求持續殷切，加上集團各市場業務迎來增長機遇，預期來年的業務前景樂觀。憑藉集團成功把握新業務機遇及持續贏得投標合約，集團在業內保持競爭力，同時得以增加收益、擴大客戶群及市場影響力。為進一步推動將來的業務增長和發展，集團已重組業務部門。集團將繼續發掘締造協同效益的潛在投資機遇，並進行股權合作，包括擴展業務至東亞、東南亞及中東。 安樂工程集團有限公司主席麥建華博士表示：「集團發展數十載，潘博士一直為集團作出卓越貢獻，我謹此向潘博士致以衷心謝意。作為集團主席，我將繼續於策略、營運和管治層面擔當領導角色，帶領集團共創高峰。集團手握大量手頭合約，積極參與招標活動，加上市場商機處處，為我們未來業務發展奠定基礎。其中，單是香港每年的建造工程量，便達到3,000億港元。我們的首要任務，是做好核心業務以把握機遇，同時加強多元化的建造、營運及維修保養服務。我們將持續投資於組裝合成建築法（MIC）、MiMEP、IoT、能源和特定技術，以提升於各領域的領導地位。憑藉在英國和美國建立的業務據點，我們將致力整合業務，發揮優勢，充分把握全球市場機遇。」 有關2023年度業績詳情，請參閱已呈交香港聯合交易所有限公司的公告。 關於安樂工程集團有限公司 安樂工程集團有限公司成立於1977年，為領先的機電工程及技術服務供應商，總部設於香港，業務遍及澳門、中國內地、美國及英國。本集團為不同行業，包括公共和私營的客戶提供跨專業、綜合性的機電工程和技術服務，涵蓋屋宇裝備工程、環境工程、資訊、通訊及屋宇科技（「ICBT」），以及升降機及自動梯等四大業務板塊。 本集團同時製造及向全球銷售Anlev升降機及自動梯，並與美國紐約最大獨立升降機及自動梯公司之一Transel Elevator & Electric Inc.（「TEI」）達成夥伴關係。本集團的聯營公司南京佳力圖機房環境技術股份有限公司（603912.SS）專門製造精密空調設備。



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