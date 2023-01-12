Novotech 收購歐洲 CRO——加強全球運營

|
|
|
新加坡, 2023年1月12日 - (亞太商訊) - Novotech 今天宣布收購 EastHORN，這是一家歐洲 CRO，在歐洲大陸多個具有重要戰略意義的地點擁有臨床、醫療和監管專業知識。此次收購是 Novotech 全球擴張計劃的一部分。 EastHORN 成立於 2004 年，擁有 250 多名員工。
此次收購意味著生物技術客戶可以在歐洲和美國獲得 Novotech 獨特且無與倫比的早期至晚期 CRO 服務套件，並專注於亞太地區，該公司在亞太地區以提供高質量的快速臨床試驗而享有盛譽。
Novotech 首席執行官 John Moller 博士說：“此次收購是一項戰略舉措，旨在進一步擴大我們的 CRO 業務，並為生物技術客戶提供亞太、北美和歐洲的國內專業知識，以實施他們的全球藥物開發計劃。EastHORN 和 Novotech 已合作多年，我們在生物技術藥物開發方面共享卓越的臨床文化。 EastHORN 保留其品牌，現在是一家 Novotech 公司，並將整合到我們的系統和流程中，以便客戶受益於與全球 CRO 的合作。客戶現在可以訪問我們卓越的歐洲基礎設施和本地知識。站點關係和訪問不同的患者群體。”
EastHORN 執行主席 Iain Gordon 說：“我 15 年前開始在 Novotech 從事臨床項目，他們的服務質量和以客戶為中心的方法一直給我留下深刻印象。 EastHORN 已與 Novotech 密切合作十多年，在 Novotech 團隊中有很多朋友。對於我們團隊和我的同事來說，這是自然而然的下一步，我很高興成為 Novotech 全球業務的一部分，以支持生物技術客戶的臨床項目。特別是，我們現在可以讓我們的客戶接觸到 Novotech 在亞太地區和美國的專家團隊，包括項目管理、監管、臨床、醫學和生物識別，而我們團隊的歐洲專業知識可以為 Novotech 客戶在歐洲推進臨床開發。我們與類似規模的生物技術公司和中小型製藥公司合作，並在相同的治療領域擁有豐富的經驗，因此這是一種極好的文化和戰略契合。”
Novotech 擁有數十年的生物技術藥物開發經驗、卓越的研究中心和研究人員關係、接觸大量患者群體以及專注於解決問題、所有權和靈活性的項目管理方法。對高級培訓和技術系統的持續投資相結合，提供專業的全方位服務生物技術臨床研究機構解決方案。
Novotech 最近獲得了重要的 CRO 獎項，包括 Frost & Sullivan 頒發的年度亞太生物技術 CRO，被評為世界領先 CRO 中的前 10 名 CRO，入圍著名的 Scrip 獎項，並且剛剛被授予基因與細胞療法卓越獎。在亞太地區，Novotech 與主要醫學研究機構簽訂了 50 多項領先的合作夥伴協議，為贊助商提供獨家優惠。
關於Novotech健康控股
Novotech健康控股有限公司（“Novotech”）是亞太地區及美國領先的生物技術專家 CRO。 Novotech 是一家 CRO，擁有綜合實驗室和 I 期設施，提供藥物開發諮詢和臨床開發服務。 Novotech具有明顯優勢，可以為在亞洲及美國及歐洲進行臨床試驗的生物製藥客戶提供服務。詳細信息請訪問 https://novotech-cro.com/contact
媒體聯繫人
David James
E: communications@novotech-cro.com
澳大利亞: +61 2 8218 2144
美國: +1 415 951 3228
亞洲: +65 3159 3427
話題 Press release summary
部門 制药及生物技术, 健康与医药, Clinical Trials
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network
Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
|
|
|
|
|Novotech Health Holdings Pte Ltd
|Jan 12, 2023, 15:00 HKT/SGT
|Novotech 收購美國藥物開發諮詢公司 CBR International
|Dec 20, 2022, 15:00 HKT/SGT
|Novotech 是 Biotech Showcase 2023 的金牌贊助商
|Dec 16, 2022, 07:00 HKT/SGT
|數據顯示 50% 的新試驗位於亞太地區
|Dec 7, 2022, 06:00 HKT/SGT
|Novotech 榮獲 2022 年亞太地區 CRO 臨床試驗最佳實踐獎
|Nov 12, 2022, 08:00 HKT/SGT
|Novotech 主持關於如何建立和資助東西方 MRCT 戰略的 BioCentury 峰會研討會
|Oct 26, 2022, 07:00 HKT/SGT
|中國的臨床研究機會和美國食品藥品監督管理局批准的途徑 - 白皮書
|Oct 17, 2022, 13:00 HKT/SGT
|生物技術領域網絡研討會：市場趨勢、優先事項、預測和 FDA 批准途徑
|Oct 12, 2022, 11:00 HKT/SGT
|Novotech India 被全球工作標準局評為“2022 年女性最佳工作場所”
|Oct 7, 2022, 15:00 HKT/SGT
|Novotech 當選 Scrip 獎最佳入圍者 全方位服務的臨床研究機構
|Sept 16, 2022, 10:00 HKT/SGT
|Novotech 在第六屆細胞與基因治療世界亞洲會議上榮獲 2022 年細胞與基因卓越獎
|Sept 6, 2022, 07:00 HKT/SGT
|Novotech參加2022年ESMO大會 - 新數據顯示亞太地區的腫瘤學試驗增長100%
|Sept 2, 2022, 21:00 HKT/SGT
|亞太地區吸引了50%的全球臨床試驗 根據新的GlobalData報告
|July 25, 2022, 21:00 HKT/SGT
|Novotech 的靈活工作政策入圍最佳工作場所靈活性計劃“2022 年卓越獎”
|July 19, 2022, 07:00 HKT/SGT
|Novotech和Endpoints展示“中國細胞和基因治療的演變：通用CAR-T的案例”
|July 14, 2022, 08:00 HKT/SGT
|Novotech 客戶 SK bioscience 在韓國獲得 SKYCovione(TM) COVID-19 疫苗批准
|June 29, 2022, 07:00 HKT/SGT
|Novotech在2022年韓國生物工藝卓越獎中獲得“2022年最佳生物製劑CRO獎”
|June 23, 2022, 08:00 HKT/SGT
|Novotech 因超出客戶期望而獲得 CRO 領導獎
|June 15, 2022, 06:00 HKT/SGT
|Novotech 的亞太地區和美國領導團隊參加 BIO 2022
|June 7, 2022, 08:00 HKT/SGT
|Novotech助力Endpoints ASCO 2022年專家組，加速中國腫瘤臨床試驗
|June 3, 2022, 07:00 HKT/SGT
|Novotech 贊助 ASCO 中國峰會前中美早期腫瘤試驗和監管策略專家組
|更多新闻 >>