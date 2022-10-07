Novotech 當選 Scrip 獎最佳入圍者 全方位服務的臨床研究機構

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澳大利亞悉尼, 2022年10月7日 - (亞太商訊) - Novotech 是亞太地區領先的生物技術臨床研究機構，加入了享有盛譽的全球臨床研究機構團體，入圍 Scrip 獎最佳全方位服務 CRO。今年，該獎項分為兩類，將全方位服務提供商與較小的臨床研究機構區分開來。
根據 Scrip 獎組織者的說法：“最佳臨床研究機構獎承認臨床研究機構在藥物開發中發揮的關鍵作用。隨著製藥行業越來越多地從這些專業公司處理臨床試驗和其他研究各個方面的經驗中受益，外包至關重要。如今，臨床研究機構的角色已經超越了傳統的服務水平協議模式，提供定制的臨床試驗和其他策略； 臨床研究機構越來越多地參與風險分擔合作夥伴關係，或作為單一來源的開發人員，同時仍致力於發揮核心優勢。”
獲獎評委是來自生物製藥和投資公司的高級管理人員，以及臨床研究的領導者。
Novotech 首席執行官 John Moller 博士表示，他非常高興 Novotech 入圍決賽，並感謝全球 Novotech 團隊的辛勤工作和致力於以真正以客戶為中心的方法來加速臨床開發。
“這種程度的認可是團隊的功勞，並表明我們以亞太地區為中心的全球業務正在為生物技術臨床研究機構合作夥伴關係設定新標準。我們深厚的經驗、卓越的研究中心和研究人員關係——這也轉化為患者訪問——我們的項目管理方法專注於解決問題、所有權和靈活性，我們在數據和技術方面的投資相結合，提供生物技術公司以客戶為中心的全方位服務解決方案需要。”
Novotech 在亞太地區和美國擁有豐富的臨床研究機構運營經驗，為早期至晚期生物技術臨床研究提供獨特且無與倫比的服務套件。
Novotech 最近被評為世界領先臨床研究機構中的前 10 名臨床研究機構，並且還被選為基因與細胞治療卓越獎。該公司還在亞太地區擁有 50 多個領先的站點合作夥伴協議和數百個長期站點關係。
關於Novotech健康控股
Novotech健康控股有限公司（“Novotech”）是亞太地區及美國領先的生物技術專家 CRO。 Novotech 是一家 CRO，擁有綜合實驗室和 I 期設施，提供藥物開發諮詢和臨床開發服務。它有助於在所有試驗階段和廣泛的治療領域成功進行大約 4,000 項臨床試驗。 Novotech具有明顯優勢，可以為在亞洲及美國進行臨床試驗的生物製藥客戶提供服務。詳細信息請訪問 https://novotech-cro.com/contact
媒體聯繫人
David James
E: communications@novotech-cro.com
澳大利亞: +61 2 8218 2144
美國: +1 415 951 3228
亞洲: +65 3159 3427
話題 Press release summary
部門 制药及生物技术, 健康与医药, Clinical Trials
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