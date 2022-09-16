Novotech 在第六屆細胞與基因治療世界亞洲會議上榮獲 2022 年細胞與基因卓越獎

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澳大利亞悉尼, 2022年9月16日 - (亞太商訊) - Novotech 是亞太地區領先的生物技術臨床研究機構，在 2022 年第 6 屆亞洲細胞與基因治療世界大會上獲得了細胞與基因治療臨床試驗獎。
Novotech 在亞太地區的細胞和基因治療臨床試驗方面擁有豐富的經驗。亞太地區佔細胞和基因治療試驗活動的三分之一以上，中國是亞太地區的領先地區。此外，亞太地區在細胞和基因治療試驗中的增長率比 ROW 快近 50%。血癌（ALL、NHL、DLBCL、淋巴瘤）、實體瘤、病毒感染、肝癌和胃腸道癌是 2016 年至 2021 年中國細胞和基因治療試驗的主要適應症。
觀看我們最近的 Endpoints News 網絡研討會，了解更多信息：
中國細胞和基因治療的發展：以通用 CAR-T 為例
https://novotech-cro.com/webinars/evolution-cell-gene-therapy-china-case-universal-car-t
該獎項於 2022 年第 6 屆亞洲細胞與基因治療世界大會（9 月 14 日至 15 日）在新加坡喜來登大廈舉行。
Novotech 首席執行官 John Moller 博士表示，我們非常高興我們的團隊在 2022 年第 6 屆亞洲細胞與基因治療世界會議上獲得了這一享有盛譽的獎項。 “細胞和基因療法正在推動生物技術的最新創新，很榮幸被公認為亞太地區最前沿的 CRO，支持這項重要的臨床研究。細胞和基因治療研究通常呈現出另一個層次的複雜性和監管過程，這意味著經驗豐富的 CRO 合作夥伴至關重要。我們深厚的經驗、卓越的現場和研究人員關係——這也轉化為專利訪問——我們的項目管理方法專注於解決問題、所有權和靈活性，以及我們在數據和技術方面的投資相結合，為該專業領域的生物技術公司提供所需的服務成功。”
Novotech 最近被評為全球領先的 CRO 中的前 10 名 CRO，並在過去 3 年中籤署了 45 份領先的網站合作協議。
在此處下載我們最新的數據報告：
與美國和歐盟5國相比，亞太地區臨床試驗的發展變化
https://novotech-cro.com/whitepapers/evolution-clinical-trials-asia-pacific-region-compared-us-and-eu5
關於Novotech健康控股
Novotech健康控股有限公司（“Novotech”）是亞太地區及美國領先的生物技術專家 CRO。 Novotech 是一家 CRO，擁有綜合實驗室和 I 期設施，提供藥物開發諮詢和臨床開發服務。它有助於在所有試驗階段和廣泛的治療領域成功進行大約 4,000 項臨床試驗。 Novotech具有明顯優勢，可以為在亞洲及美國進行臨床試驗的生物製藥客戶提供服務。詳細信息請訪問 https://novotech-cro.com/contact
媒體聯繫人
David James
E: communications@novotech-cro.com
澳大利亞: +61 2 8218 2144
美國: +1 415 951 3228
亞洲: +65 3159 3427
話題 Press release summary
部門 制药及生物技术, 健康与医药, Clinical Trials
http://www.acnnewswire.com
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