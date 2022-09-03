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來源 Novotech Health Holdings Pte Ltd 亞太地區吸引了50%的全球臨床試驗 根據新的GlobalData報告

澳大利亞悉尼, 2022年9月2日 - (亞太商訊) - 亞太地區領先的生物技術臨床研究機構 Novotech 在一份題為“亞太地區臨床試驗的演變”的報告中發布了新的市場數據。該報告由 GlobalData 編寫，並確認“亞太地區 (APAC) 地區是 2017 年至 2021 年全球臨床試驗格局的最大貢獻者，佔分析期間進行的試驗的 50% 以上。”



點擊下載報告 https://novotech-cro.com/whitepapers/evolution-clinical-trials-asia-pacific-region-compared-us-and-eu5



此外，GlobalData 研究發現，該地區所有臨床試驗階段的增長均高於美國和歐盟5。



在中樞神經系統疾病、心血管疾病、胃腸道疾病和傳染病等所有分析治療領域，該地區的增長率均顯著高於美國和歐盟五國，其中後者的增長率最高。同期腫瘤學試驗也有 100% 的增長。



GlobalData 對這一強勁增長的分析與一系列因素有關，包括：

- 與美國和歐洲相比，站點可用性——尤其是腫瘤學試驗

- 降低運營成本

- 亞洲人群的藥物基因組學特徵是需要當地人群 I 期數據的關鍵因素。



GlobalData 表示：“再加上監管合規的便利性和所需的高標準，海外製藥商從未如此熱衷於進入這個新興市場。最近在國家衛生健康委員會（NHC）和國家藥品監督管理局（NMPA）的指導下，政府簡化了藥品審批流程，也導致了基於全球標準的更高效、更清晰的藥品審批系統。”



據 Novotech 全球臨床服務副總裁 Yooni Kim 所說：“亞太地區以其龐大的患者群體、競爭力較弱的臨床試驗環境和世界級的 KOL 為加快臨床試驗提供了一個令人信服的解決方案，此外，監管改革加快了審批流程。Novotech 的服務交付模式是根據生物技術客戶的需求量身定制的。我們的本地團隊擁有卓越的現場和研究人員訪問權限，我們的項目管理方法強調解決問題、所有權和靈活性，我們對數據和技術的投資確保客戶能夠實時訪問試驗績效。此外，亞太地區和美國經驗豐富的 CRO 業務為早期至晚期生物技術臨床研究提供了一套獨特且無與倫比的服務。”



Novotech 最近被評為全球領先的 CRO 中的前 10 名 CRO，並在過去 3 年中籤署了 45 份領先的網站合作協議。



關於Novotech健康控股



Novotech健康控股有限公司（“Novotech”）是亞太地區及美國領先的生物技術專家 CRO。 Novotech 是一家 CRO，擁有綜合實驗室和 I 期設施，提供藥物開發諮詢和臨床開發服務。它有助於在所有試驗階段和廣泛的治療領域成功進行大約 4,000 項臨床試驗。 Novotech具有明顯優勢，可以為在亞洲及美國進行臨床試驗的生物製藥客戶提供服務。詳細信息請訪問 https://novotech-cro.com/contact



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