安樂工程2022年上半年手頭合約創新高達129億港元，綜合純利為1.192億港元

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|中期股息每股4.27港仙 派息比率為50%
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香港, 2022年8月26日 - (亞太商訊) - 香港領先的機電工程服務供應商之一安樂工程集團有限公司（「安樂工程」或「公司」，連同附屬公司統稱「集團」）（股份代號：1977）今天公佈截至2022年6月30日止六個月（「回顧期內」或「2022年上半年」）的中期業績。即使市場上挑戰重重，集團的收益持續增長，而手頭合約更創新高。總收益按年增加29.5%達30.22億港元，主要由於屋宇裝備工程業務的收益增加所致。受惠於屋宇裝備工程業務的收益及毛利率上升所帶動，毛利按年飆升41.6%至4.58億港元；毛利率提升至15.1%。若撇除潛在訴訟責任撥備，綜合純利按年上升5.9%至1.192億港元；而本公司擁有人應佔溢利為5,920萬港元。董事會建議派發中期股息每股4.27港仙，派息比率達50%。
摘要
-- 手頭合約創紀錄，錄得129億港元，按年上升8.8%
-- 總收益上升29.5%至30.22億港元
-- 撇除潛在訴訟責任撥備，綜合純利達1.192億港元；本公司擁有人應佔溢利為5,920萬港元
-- 毛利率同比由13.8%提高至15.1%
-- 財務狀況穩健，現金結餘達10.74億港元
-- 維持50%高派息比率
回顧期內，集團獲授合約價值按年大幅增加96.6%，而於2022年6月30日，手頭合約亦創新高達129.19億港元，為核心業務的發展奠定堅實基礎。期內，集團積極參與投標，合共投出675份單項價值逾100萬港元的標書或報價。
安樂工程集團有限公司主席潘樂陶博士表示：「儘管面對各方挑戰，集團在2022年有一個不俗的開端，無論在業務規模或新合約方面均錄得增長，而手頭合約更打破紀錄。集團成立45年以來，我們很榮幸能在業內建立領導地位，多年來緊貼巿場脈搏，恪守及加強最佳業務守則。在集團的『新科技』、『新市場』及『新業務模式』規劃下，我們將於業內坐享更有利及更卓越的地位，支持業務長期增長。」
屋宇裝備工程業務作為集團的主要增長動力，收益增加43.7%至20.36億港元。期內，集團獲得總值逾1.27億港元的新維修保養合約，推高經常性收益來源。此業務的手頭合約價值為63.91億港元，其中35.34億港元為期內新獲合約，項目涵蓋香港、澳門及中國內地的基礎設施、購物中心、寫字樓、數據中心、住宅發展項目和酒店等。鑒於2022年上半年新冠疫情爆發期間的死亡率上升，殮房容量需求激增，集團積極採用獨有的安樂工程屋宇裝備預製組件組裝技術（「ABSPM」），並揉合數碼化技術，以提高質量和安全度，降低成本，強化項目管理，於極短時間內動員多批工人成功完成一個公眾殮房項目。憑藉強勁的往績記錄，集團坐擁優勢，把握未來數據中心迅速發展，以及香港鐵路及醫院設施擴建所締造的龐大商機。
截至2022年6月30日，環境工程業務的手頭合約價值為49.53億港元，其中五份新合約突顯集團在項目管理服務方面的專業知識，此外亦涵蓋供水、污水及固體廢物管理機電工程的營運及維修保養項目。集團將推行創新的處理廠強化、保護、營運及維修保養方案，延長這些項目的服務周期，並確保處理廠維持最佳效能以服務香港社會。研發方面，集團升級專有的「數碼分身技術」，以更具效率的方式監測流入污水廠的污水質量。集團也於香港及中國內地以外地區參與投標活動，包括兩個分別位於菲律賓薩爾省Kaliwa及Wawa的水處理廠項目。
資訊、通訊及屋宇科技（「ICBT」）業務的手頭合約價值為10.59億港元，按年增加13.0%。集團採用綠色及智能建築管理方案，結合各種資訊及通訊科技，配合人工智能、機械人解決方案、能源及管理技術，致力推動香港朝著「智慧城市」和「智慧經濟」發展。憑藉強大的研發能力，集團的人工智能能源管理平台、物聯網（IoT）應用、影像分析技術及可在表面行走的光伏（「PV」）系統，已獲一棟位於香港中環核心商業區、樓高36層的世界級智能寫字樓及商業大廈所選用。展望未來，集團將繼續在旗下維修保養服務中運用數碼技術，並進行投資，以推動智能屋宇技術的數碼轉型。
截至2022年6月30日，升降機及自動梯業務的手頭合約價值約為5.16億港元，溢利主要來自維修保養合約。海外市場方面，集團旗下Anlev Elevator Group（「Anlev」）獲得來自巴西大眾運輸及墨西哥酒店業的策略性訂單。集團的全資附屬公司Anlev (UK) Limited亦正在英國落實一個標誌性的優質住宅項目訂單。為進一步拓展全球業務，集團將於美國、歐洲及東南亞物色新經銷商。同時，集團南京廠房耗資人民幣6,000萬元的擴建工程正邁向完成階段，屆時將可提高升降機及自動梯產能，滿足集團全球業務的未來需求和增長。
於2022年，香港政府預算未來數年公營基本工程項目的開支，將穩步增加至每年最少1,000億港元。每年建築總產值預計高達約3,000億港元，包括新市鎮的大量公、私營房屋和商業發展基建項目。香港政府亦預計撥款2,000億港元落實「十年醫院發展規劃」，並進一步撥款3,000億港元支持第二個「十年醫院發展規劃」。上述計劃，加上香港的「智慧城市」和「智慧經濟」願景、數據中心蓬勃發展，以及位於東涌、洪水橋、屯門和古洞的鐵路擴建工程，將帶來無限商機。集團已準備就緒，抓緊上述增長機會，憑藉創新能力、數碼技術及追求成果的熱誠幹勁，以更具效益、更高效率和更符合可持續發展的原則，為客戶創造價值。
借助與紐約最大獨立的升降機及自動梯公司之一Transel Elevator & Electric Inc.（「TEI」）建立股權合作關係，以及在英國成立Anlev子公司的成功經驗，集團將在適當時機物色具有協同效益的業務夥伴，擴展業務版圖、開拓新商機及建立新收益來源。
潘博士總結:「在新一屆香港特區政府管治班子提倡『做得到』的精神支持下，我們將以在業內豐富的行業專業知識及經驗，把握未來多項基建項目出台帶來的龐大機遇。我們也對香港以外的多個海外市場發展機會保持審慎樂觀。不少海外市場現正推動重大基建發展，這將為我們擴展全球業務版圖的部署增添動力。我們致力實踐『重承諾、慎履行、獻成果』的格言，並充滿信心，在未來實現進一步業務增長。」
有關2022年度中期業績詳情，請參閱已呈交香港聯合交易所有限公司的公告。
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0826/2022082600424_c.pdf
關於安樂工程集團有限公司
安樂工程集團有限公司成立於1977年，總部設於香港，為領先的機電工程服務供應商，業務遍及澳門、中國內地、美國及英國。本集團為不同行業，包括公共和私營的客戶提供跨專業、綜合性的機電工程和技術服務，涵蓋屋宇裝備工程、環境工程、資訊、通訊及屋宇科技（「ICBT」），以及升降機及自動梯等四大業務板塊。
本集團同時製造及向全球銷售Anlev升降機及自動梯，並與美國紐約最大獨立升降機及自動梯公司之一Transel Elevator & Electric Inc.（「TEI」）達成夥伴關係。本集團的聯營公司南京佳力圖機房環境技術股份有限公司（603912.SS）專門製造精密空調設備。
話題 Press release summary
部門 Engineering
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