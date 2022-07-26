Monday, 25 July 2022, 21:00 HKT/SGT Share:

來源 Novotech Health Holdings Pte Ltd Novotech 的靈活工作政策入圍最佳工作場所靈活性計劃“2022 年卓越獎”

澳大利亞悉尼, 2022年7月25日 - (亞太商訊) - Novotech 是亞太地區領先的生物技術臨床研究機構，近期入駐美國，因其創新的工作場所靈活性方法而獲得認可。



Novotech 首席執行官 John Moller 博士說：“我們靈活的工作場所設計、信息技術基礎設施和靈活的項目資源配置始終為我們的團隊成員、客戶和所有利益相關者帶來成功的成果。我們非常高興我們的工作場所靈活性工作得到了最佳工作場所靈活性計劃的認可，該計劃已將 Novotech 選為 2022 年的卓越獎獲得者。



Novotech 首席人事官 Angela Edwardson 表示：“在過去的 12 個月中，Novotech 重新構想了團隊、客戶和業務的靈活工作方式。這種更新的工作方式結合了靈活、遠程和辦公室內的工作選擇，旨在創造一個充滿活力的商業環境和值得信賴的文化。團隊成員可以確定並應用最有效的工作方式，釋放他們的才能的最大價值，使所有利益相關者受益。”



一些新的靈活工作政策包括：

- FlexLocation：在家、辦公室或其他合適的位置工作。

- FlexTime：靈活的開始/結束時間

- FlexBreak：為了健康或其他承諾而在白天休息。

- FlexHours：對合同工時的調整，無論是永久的還是臨時的（即：全職到兼職）。

- FlexPlace：可以選擇在其他 Novotech 辦事處或暫時沒有 Novotech 辦事處的城市/國家工作。

- FlexStudy：Flex 選項和/或休假的組合以滿足學習承諾。

- FlexHolidays：選擇替代日期代替分配的慶祝/公共假期的選項。

- FlexLeave：可以按小時休假，並與其他休假類型和靈活選項結合使用。

- FlexTimeout：延長無薪假以追求和興趣，放鬆或承擔照顧責任

- FlexPersonal：日常和/或計劃選項的組合。



“到 2022 年，已有 17 名團隊成員使用或計劃使用 FlexPlace，”Edwardson 說。 “Novotech 擁有大量外籍員工，我們新增的 FlexPlace 支持他們與家人和朋友重新聯繫或旅行，同時仍能滿足他們的工作要求。”



Novotech 的亞太和美國團隊利用世界一流的數據和最先進的技術（包括能夠加速跨地區臨床試驗的解決方案）支持具有成本效益的快速臨床研究。



Novotech 現在在澳大利亞、韓國、大中華區、東南亞、印度、南非和美國擁有約 2,500 名臨床試驗專業人員。



亞太地區為加快臨床試驗提供了令人信服的解決方案，尤其是在腫瘤學領域，因為其龐大的患者群體、競爭較少的臨床試驗環境和世界級的 KOL，此外，中國等監管改革加快了審批流程。



向美國進駐是一項戰略舉措，旨在為我們希望在亞太地區和美國進行試驗的美國客戶以及希望在美國進行臨床項目的亞太地區客戶提供基於美國的專業知識和基礎設施。



關於Novotech健康控股



Novotech健康控股有限公司（“Novotech”）是亞太地區及美國領先的生物技術專家 CRO。 Novotech 是一家 CRO，擁有綜合實驗室和 I 期設施，提供藥物開發諮詢和臨床開發服務。它有助於在所有試驗階段和廣泛的治療領域成功進行大約 4,000 項臨床試驗。 Novotech具有明顯優勢，可以為在亞洲及美國進行臨床試驗的生物製藥客戶提供服務。詳細信息請訪問 https://novotech-cro.com/contact



媒體聯繫人

David James

E: communications@novotech-cro.com

澳大利亞: +61 2 8218 2144

美國: +1 415 951 3228

亞洲: +65 3159 3427



話題 Press release summary



部門 制药及生物技术, 健康与医药, Clinical Trials

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

