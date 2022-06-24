Thursday, 23 June 2022, 08:00 HKT/SGT Share:

來源 Novotech Health Holdings Pte Ltd Novotech 因超出客戶期望而獲得 CRO 領導獎

芝加哥, 2022年6月23日 - (亞太商訊) - Novotech 是亞太地區領先的生物技術專家 CRO，最近將其服務擴展到美國，在 2022 年藥物信息協會 (DIA 2022) 上因超出客戶期望而獲得了著名的臨床領導者和生命科學領導者 CRO 領導獎。



Novotech 首席執行官 John Moller 博士表示，公司非常高興連續第二年獲得該獎項。 “獲得客戶的認可對我們來說非常重要，也是對我們根據生物技術客戶需求量身定制的服務交付模式的認可。我們的本地團隊擁有出色的現場和研究人員訪問權限，我們的項目管理方法強調解決問題、所有權和靈活性，我們在數據和技術方面的投資確保客戶能夠實時訪問試驗績效。”



在 此處 與 DIA 的一位 Novotech 專家預約會面 https://novotech-cro.com/contact



與行業標準研究 (ISR) 合作的臨床領導者和生命科學領導者選擇 Novotech 獲得 CRO 領導獎。



根據 CRO 領導獎研究團隊的說法：“獎項是基於客戶的反饋。獲獎的 CRO 是根據使用外包服務的讚助公司的反饋，通過公正的市場調查選出的。ISR Reports 的主要市場研究是該獎項的基礎。贊助商根據最近的外包項目對 CRO 進行評級。這種經驗反饋會按贊助公司規模進行分析，以揭示不同績效類別的領先 CRO。”



Clinical Leader 主編 Ed Miseta 說：“選擇合適的 CRO 可以成就或破壞您的項目。它可能導致成功的監管提交和批准，或者在失敗的研究上花費您大量的時間和精力。這使得選擇 CRO 對任何臨床運營經理來說都是一個壓力很大的決定。無論如何無論您是否關心兼容性、能力、專業知識、質量或可靠性。我們相信我們的 CRO 領導獎將幫助管理人員完成他們的搜索過程，並希望幫助他們與合適的合同合作夥伴建立聯繫。我們感謝 ISR 的同事所做的必要研究以產生這些獎項的報告。這些獲獎者已證明自己是每個類別中的頂級服務提供商。 我祝賀他們所有人在始終滿足藥物開發客戶的需求方面表現出的職業道德。”



Industry Standard Research 首席執行官 Kevin Olson 表示：“行業標準研究 (IRS) 繼續認為為生命科學領導者和臨床領導者的 CRO 領導獎提供主要市場研究數據是一種榮譽。ISR 嚴格的篩選流程確保只有高素質的行業決策者才能參與我們的 CRO 基準市場研究。這一點至關重要，因為我們要求研究參與者就他們在過去 18 個月中與合同供應商的關係提供經驗性而非感性的反饋。 這些數據使 ISR 市場研究的用戶能夠根據同行的經驗做出自信的商業決策。”



Novotech 在亞太地區以提供全方位服務、高質量的快速臨床試驗而享有盛譽，現在可以在美國為其生物技術客戶提供臨床服務，以支持後期的全球研究。 Novotech 現在在澳大利亞、韓國、大中華區、東南亞、印度、南非和美國擁有約 2,500 名臨床試驗專業人員。



Novotech 首席執行官 John Moller 博士表示，Novotech 的亞太和美國團隊利用世界一流的數據和最先進的技術（包括能夠加速跨地區臨床試驗的解決方案）支持具有成本效益的快速臨床研究。 “過去五年對亞太地區生物技術臨床研究的關注使該地區成為增長最快的臨床試驗目的地，中國成為新試驗的主要地點，其次是美國。亞太地區為加快臨床試驗提供了令人信服的解決方案，尤其是在腫瘤學領域，因為其龐大的患者群體、競爭較少的臨床試驗環境和世界級的 KOL，此外，中國等監管改革加快了審批流程。向美國進駐是一項戰略舉措，旨在為我們希望在亞太地區和美國進行試驗的美國客戶以及希望在美國進行臨床項目的亞太地區客戶提供基於美國的專業知識和基礎設施。”



關於Novotech健康控股



Novotech健康控股有限公司（“Novotech”）是亞太地區及美國領先的生物技術專家 CRO。 Novotech 是一家 CRO，擁有綜合實驗室和 I 期設施，提供藥物開發諮詢和臨床開發服務。它有助於在所有試驗階段和廣泛的治療領域成功進行大約 4,000 項臨床試驗。 Novotech具有明顯優勢，可以為在亞洲及美國進行臨床試驗的生物製藥客戶提供服務。詳細信息請訪問 https://novotech-cro.com/contact



媒體聯繫人

David James

E: communications@novotech-cro.com

澳大利亞: +61 2 8218 2144

美國: +1 415 951 3228

亞洲: +65 3159 3427



話題 Press release summary



部門 制药及生物技术, 健康与医药, Clinical Trials

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

