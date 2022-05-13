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來源 Novotech Health Holdings Pte Ltd Novotech 贊助 ASCO 中國峰會前夕：基於早期腫瘤學試驗的 Go/No Go 決策

澳大利亞悉尼, 2022年5月12日 - (亞太商訊) - Novotech 是亞太地區領先的生物技術專家 CRO，最近將其 CRO 服務擴展到美國，很高興贊助 2022 年 ASCO 中國峰會前活動，題為：基於早期腫瘤試驗的 Go/No Go Decisions（“峰會”）。



峰會將匯集領先的 Novotech 專家的見解，這些專家利用亞太地區數十年的腫瘤臨床經驗。它們包括：

- Ramandeep Sharma 博士，Novotech 高級醫療監測員

- Vivian Gu 博士，臨床開發與監管負責人，CMO，Novotech China



在這裡註冊： https://www.eventbrite.com/e/pre-asco-china-2-gono-go-decisions-based-on-early-phase-oncology-trials-tickets-330427145487



活動日期：

- 中國時間：2022年5月14日星期六上午9:00-10:30

- 美國東部標準時間：2022 年 5 月 13 日星期五下午 9:00-10:30

- 美國太平洋標準時間：2022 年 5 月 13 日星期五下午 6:00-7:30

語言：英文，中文同聲傳譯

地點：現場ZOOM網絡研討會

主持人：Brii Biosciences 首席營銷官 Li Yan 博士； 美國華人抗癌協會（USCACA）常務理事



峰會將首先由 Novotech 的高級醫學監測員 Ramandeep Sharma 博士發表演講，題為：早期階段通過/不通過的方法、經驗和考慮因素。



隨後將舉行小組討論，主要臨床專家包括：

- 上海東方醫院李金醫生

- Brii Biosciences 首席營銷官 Li Yan 博士； USCACA 董事總經理

- Ramandeep Sharma 博士，Novotech 高級醫療監測員

- Vivian Gu 博士，臨床開發與監管負責人，CMO，Novotech China

- 閆曉霞博士，Highthink

- RemeGen 聯合創始人、CEO & CSO 方建民博士

- 恆瑞首席醫療官 Joseph Eid 博士

- 庫里南腫瘤學高級顧問兼 SAB 主席 Jon Wigginton 博士； BMS 前免疫腫瘤學早期臨床開發負責人



本月早些時候，Novotech 宣布收購美國 CRO 和 NCGS，作為其全球客戶群的美國服務擴展計劃的一部分。



Novotech 在亞太地區以提供全方位服務、高質量的快速臨床試驗而享有盛譽，現在可以在美國為其生物技術客戶提供臨床服務，以支持後期的全球研究。



NCGS 於 1984 年在南卡羅來納州成立，擁有生物製藥客戶群。 NCGS 在美國擁有約 300 名專業人員。



Novotech首席執行官 John Moller 博士表示：



“這是一項戰略舉措，為希望在亞太地區和美國進行試驗的美國客戶以及希望在美國實施臨床項目的亞太地區客戶提供美國的專業技能和基礎設施。”



"通過系統的統一方法以及製定完善的標準操作規程，客戶將獲得無縫服務。” Moller表示。



Novotech 最近被評為全球領先 CRO 中的前 10 名 CRO，並在過去 3 年中籤署了 45 份領先的網站合作協議。



憑藉 2,000 多名經驗豐富的專業人士，客戶受益於強大的網站和關鍵意見領袖關係、深厚的監管專業知識以及加速亞太地區特別是中國臨床試驗的能力。



Novotech 最近宣布與科技公司 Prospection 建立合作夥伴關係並進行投資，以支持使用真實數據進行醫療保健數據分析的加速臨床試驗。



Novotech 還與虛擬研究組織 ObvioHealth 合作，以加快利用遠程技術的試驗。這種以患者為中心的方法提高了受試者的保留率，並允許贊助商接觸主要城市以外的人群以參與臨床試驗。



關於Novotech健康控股



Novotech健康控股有限公司（“Novotech”）是亞太地區領先的生物技術專家 CRO，由兩個運營品牌 Novotech 和 PPC 組成。 Novotech 是一家 CRO，擁有綜合實驗室和 I 期設施，提供藥物開發諮詢和臨床開發服務。它有助於在所有試驗階段和廣泛的治療領域成功進行大約 3,700 項臨床試驗。 Novotech具有明顯優勢，可以為在亞洲及全球進行臨床試驗的生物製藥客戶提供服務。詳細信息請訪問 https://novotech-cro.com/contact



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