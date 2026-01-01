安樂工程公佈2025年全年業績 本公司擁有人應佔溢利增23.5%至1.670億港元

香港, 2026年3月27日 - (亞太商訊) - 領先的機電工程與智慧城市的資訊及通訊科技服務供應商安樂工程集團有限公司（「安樂工程」或「公司」，連同附屬公司統稱「集團」）（股份代號：1977），今天宣佈截至2025年12月31日止年度（「年內」或「2025財政年度」）的全年業績，除淨利潤錄得增長，集團的手頭合約更再創新高，訂單額增長逾倍，為未來三年及往後的發展奠下穩固基礎。

財務摘要

- 本公司擁有人應佔溢利按年增23.5%至1.670億港元

- 手頭合約增61.8%至178.787億港元，再創歷史新高，受惠於年内訂單額增長113.7%至129.136億港元

- 新增維修保養合約涵蓋房屋項目、環保項目以及升降機及自動梯，合約額增51.4%至16.69億港元，鞏固經常性收入來源

- 集團維持強健現金水平，銀行結餘及現金為10.208億港元，資產負債比率則由26.2%降低至2025財政年度的10.1%

- 董事會已決議派付第二次中期股息每股2.9港仙；全年合共派息每股5.5港仙，較上年度増25.6%

主席麥建華博士表示：「2025年見證了全球的重大變化，挑戰與機遇並存。集團穩步向前，以謹慎履行承諾作堅實基礎，不斷精益求精，更推動革新落到實處、投資提升技術及生產力，引領香港工程的卓越實力踏上環球市場。我們欣然宣布，集團實現了利潤增長，更創下歷史新高的手頭合約水平，並持續鞏固在國際市場的影響力。這些成就彰顯了我們在各個業務領域的綜合能力，對卓越品質的承諾，以及在先進工程技術方面的領導地位。」

「憑著充裕的現金流支持，我們具實力適時開展更多工程項目，並在高價值商機出現時抓緊機會。我們將繼續保持靈活專注，積極把握集團廣泛業務組合中的機遇，透過持續提升我們具競爭力的優勢，並強化應用創新解決方案，以提升工程品質、安全和表現。我們深知為客戶堅定不移地履行承諾，是贏得他們信任及維繫持久夥伴關係的基礎。秉持『重承諾、慎履行、獻成果』的座右銘，我們將繼續為客戶、股東、供應商和其他持份者創造最高利益，同時為我們所服務的社區作出貢獻。」

業務回顧：屋宇裝備工程

- 此業務板塊繼續成為集團最大的收益來源，收益達32.79億港元。

- 手頭合約創下歷史新高，達82.97億港元，於2025財政年度新簽合約增長一倍達64.70億港元。集團在跨多專業的綜合項目中擁有競爭優勢，並有賴在創新的機電裝備合成法和其他新工程技術方面的領導地位成功取得重要合約。

- 憑藉策略性投資以加快創新，並在珠海和香港發展現代化製造設施，集團得以在機電裝備合成法和裝配式設計技術方面繼續領先同儕。

- 集團通過成功取得物業管理牌照擴大業務以提供可橫跨整個建築週期的綜合解決方案。此涵蓋建造、維修保養、營運，以至長期的設施管理的新能力，開拓了潛在的收益來源，與核心服務互補優勢。

- 透過不斷開發創新技術和優化營運，此業務板塊強化自身定位以維持在市場中的競爭優勢，同時探索東南亞其他市場的發展機遇。

環境工程

- 此業務板塊的手頭合約與新增訂單額創下歷史新高，分別按年增加86.9%及253.7%至80.94億港元及53.55億港元。同時，業務收益按年增加18.0%至15.91億港元。

- 此業務板塊於年內維持積極參與投標，並成功贏得標誌性合約，包括合約額破紀錄的搬遷沙田污水處理廠往岩洞、馬鞍山污水泵房等工程項目。

- 於慶陽市開立了合營企業，以拓展中國內地的營運及維修業務。

- 探索在亞洲和中東地區的項目機遇，並將專業服務拓展至歐洲市場。

資訊、通訊及屋宇科技（「ICBT」）

- 業務收益維持在6.30億港元，手頭合約價值截至2025年末為8.52億港元，年內新增訂單額為5.23億港元。

- 此業務板塊持續以DigiFusion品牌鞏固其在綠色及智慧屋宇解決方案的領導地位，有助打造更智慧化、更可持續的城市環境。

- 持續憑藉安樂工程大廈作為平台以研發創新技術，並透過與中國內地及環球領先生產商的策略合作持續擴大技術能力，從而加強在多個範疇的能力以提供可擴大規模的高效解決方案。

升降機及自動梯

- 收益與新增訂單額分別按年增加11.0%至5.87億港元，以及增加3.2%至5.66億港元。

- 集團位於美國的聯營公司Transel Elevator & Electric Inc （「TEI」）取得重大合約，在聳立於紐約時代廣場旁的地標性56層摩天豪華酒店內提供世界級垂直運輸系統。TEI亦將業務版圖拓展至美國東南部，進一步鞏固其市場地位。

- 積極加強在英國的業務，並擴大在其他國際市場的網絡，強化在垂直運輸解決方案領域的全球發展的雄心。

- 無機房升降機產品繼續在主要國際市場取得進展。

- 南京工廠簡化了生產流程，擴大產品種類，並提高了整體產品質量。這些提升正好配合集團的環球視野，肯定其承諾，矢志提供可靠和高效的垂直運輸解決方案。

有關2025年度業績詳情，請參閱已呈交香港聯合交易所有限公司的公告。

關於安樂工程集團有限公司

安樂工程集團有限公司成立於1977年，為領先的機電工程與智慧城市的資訊及通訊科技服務供應商，總部設於香港，業務遍及中國內地、澳門、美國、英國、德國、新加坡及馬來西亞。本集團為公共和私營機構提供跨專業綜合機電及技術服務，涵蓋屋宇裝備工程、環境工程、資訊、通訊及屋宇科技（「ICBT」），以及升降機及自動梯等四大業務板塊。

本集團同時製造及向全球銷售升降機及自動梯，並與美國紐約最大獨立升降機及自動梯公司之一 – Transel Elevator & Electric Inc.（「TEI」）達成夥伴關係。本集團的聯營公司南京佳力圖機房環境技術股份有限公司（603912.SS）專門製造精密空調設備。

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