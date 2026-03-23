宇樹科技IPO點燃具身智能行情 首程控股（0697.HK）迎來「投資兌現+平台重估」雙重催化



香港, 2026年3月23日 - (亞太商訊) - 人形機器人賽道再迎里程碑事件。3月20日，上交所官網顯示，宇樹科技股份有限公司科創板 IPO 申請已獲受理，融資金額 42.02 億元（人民幣，下同），審核狀態為「已受理」。這意味著宇樹科技正式向「A股人形機器人第一股」發起衝刺，也標誌著具身智能產業開始從主題催化邁向資本化兌現的新階段。 從公開披露看，宇樹科技此次 IPO 並非單純的概念升溫，而是建立在業績高增長與產能擴張預期之上。根據公司招股說明書透露，公司 2025 年實現營業收入 17.08 億元，同比增長 335.36%；扣非後淨利潤超過 6 億元，同比增長 674.29%；公開發行新股不低於 4044.64 萬股，佔發行後總股本比例不低於 10%。 對資本市場而言，宇樹科技最重要的意義，是開始提供一個更清晰的人形機器人估值參照系。公開報導顯示，宇樹科技在 2025 年初的估值約為 50 億元，到 2025 年 6 月已提升至約 120 億元；而本次招股書對應的初始發行後市值至少 420 億元，意味著其公開市場估值門檻較 2025 年中期的一級市場口徑又出現大幅躍升。對於資本市場而言，宇樹科技的上市進程則是釋放出一個清晰信號：人形機器人不再只是「技術想象力」的故事，而開始進入「收入、利潤、產能、融資」四線並進的新階段。對產業鏈而言，這將提升市場對整條賽道估值錨的清晰度；對已提前佈局頭部機器人的資本平台而言，則意味著賬面價值、退出預期與業務協同空間都有望同步抬升。 在這一輪受益標的中，首程控股（0697.HK）的稀缺性尤為突出。公司在官方披露中明確表示，已通過北京機器人產業發展投資基金及旗下產業基金，投資宇樹科技、銀河通用、星海圖、松延動力等多家頭部企業；到 2025 年前三季度，其管理的多支產業基金又進一步完成了對宇樹科技、雲深處、加速進化、微分智飛、泉智博等核心機器人產業鏈公司的投資，覆蓋人形機器人、飛行機器人及上游關鍵環節。換言之，首程控股並非單點押注，而是在「頭部本体企業+上游關鍵環節+區域基金網絡」上形成了組合式佈局。 更關鍵的是，首程控股的優勢不只在「投」，還在「投後賦能」。公司 2025 年中報和三季報均提到，其正圍繞「資金+場景+產業鏈」推進「投資+運營+生態」一體化路徑，並已設立北京首程機器人科技產業有限公司、首程機器人先進材料產業有限公司，拓展銷售代理、租賃、諮詢、供應鏈管理及上游材料延伸。同時，公司在首鋼園、北京首都國際機場 T3、成都春熙路等場景佈局常態化機器人體驗店和快閃店，推動機器人產品從展示走向商業落地。對於宇樹科技這類具備量產能力的明星企業而言，這種場景資源意味著更低的試錯成本和更快的商業驗證速度。 這也是首程控股被市場視為「宇樹概念股」的核心原因：它不是單純二級市場「映射」，而是兼具資本紐帶、應用場景和產業服務能力的生態型平台。一旦宇樹科技 IPO 順利推進，首先受益的是首程控股機器人投資組合的市場認可度。頭部項目登陸資本市場後，外部投資者會更容易對首程控股存量未上市機器人資產進行對標估值。 市場人士分析，從估值邏輯上看，宇樹科技 IPO 對首程控股至少構成三重利好： 其一，首程控股的投資收益兌現預期抬升。 宇樹科技招股書顯示，「北京機器人產業基金」持有宇樹科技 3.8262% 股份，位列發行前前十大股東之一，而首程控股則是通過該機器人產業基金持有宇樹科技的股份。考慮新股發行稀釋後，這部分舊股對應的發行後持股比例約為 3.4436%。按 420 億元初始發行後市值測算，這一部分股權價值約為 14.46 億元；若對應 500 億元、600 億元上市後市值，則股權價值約分別為 17.22 億元和 20.66 億元，這將對首程控股現有估值體系形成邊際支撐。 其二，是平台型估值中樞提升。 首程控股並非傳統意義上的單一財務投資者。公司主業一方面是基礎設施資產業務，另一方面是以基金和產業平台切入機器人、智能製造等新賽道。機器人賽道的公開市場估值錨形成後，首程控股整個機器人投資組合有望被整體重估。 其三，是機器人生態商業化提速帶來的第二成長曲線。 過去市場給機器人概念股估值，往往停留在「參股收益」層面；但首程控股正在嘗試把機器人變成真實運營業務。公司披露已在線下體驗店、機場場景、文旅園區和智能停車等多個場景推進機器人落地，並與產業方合作推動「機器人+汽車」等新業態。若宇樹科技 IPO 後品牌效應和融資能力進一步增強，首程控股有望從「投中受益」擴展到「運營分成、渠道服務、場景服務、供應鏈協同」的多元受益。屆時，市場看待首程控股的框架，可能從「宇樹概念股」升級為「機器人生態基礎設施平台」。 此外，首程控股的財務結構也為估值修復提供了安全邊際。公司 2024 年歸母溢利為 4.10 億港元，2025 年三季度末本公司擁有人應佔股本及儲備達 111.03 億港元，負債資本比率從 2024 年末的 15.9% 下降至 2025 年三季度的 10.9%。公司 2024 年度擬派末期股息 1.2 億港元，並在 2025 年還宣佈合共 7.68 億港元特別股息。較強的分紅意願、低槓桿與持續盈利能力，使其在「成長+收益」兩端都更容易獲得資金青睞。 總體來看，宇樹科技 IPO 正式推上進程，是 2026 年具身智能產業最重要的資本事件之一。它不僅提高了頭部機器人企業的資本化確定性，也為首程控股這樣的生態型平台打開了價值重估窗口。隨著「明星項目上市—投資收益兌現—產業場景擴容—平台估值提升」邏輯逐步展開，首程控股有望成為本輪機器人行情中兼具安全邊際與彈性的核心受益者之一。



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