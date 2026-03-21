宇樹科技上市預期升溫帶動相關概念股持續走熱 首程控股（0697.HK）價值重估可期

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香港, 2026年3月20日 - (亞太商訊) - 近期，機器人板塊關注度持續上升，尤其是人形機器人與具身智能領域，已成為資本市場的重要方向之一。作為該賽道中的頭部企業，宇樹科技憑藉其技術進展、產品迭代、品牌熱度及資本化進程，逐步成為市場對機器人產業定價的重要參照標的。在此背景下，首程控股（0697.HK）因其對宇樹科技的投資，以及在機器人產業鏈上的持續布局，逐漸被市場視為具備產業邏輯支撐的「宇樹科技概念股」。
值得關注的是，首程控股並非僅以財務投資者身份參與其中。事實上，公司具備產業投資、場景資源、運營能力及生態協同等多重能力，屬於平台型企業。其與宇樹科技的關係不僅限於資本層面，未來更有機會延伸至場景落地、業務協同與產業賦能等方面，這亦是其有別於一般概念股的關鍵所在。
首程控股對宇樹科技的投資，不僅是一次資本參與，更有可能透過自身平台資源，推動頭部機器人企業的商業化進程，從而放大其在產業鏈中的自身價值。市場分析認為，這種「投資＋場景＋服務＋生態」模式，較單一股權投資具備更強延展性，有助形成持續的估值支撐。
從資本市場角度來看，首程控股目前具備多重定價邏輯。
首先是主題投資邏輯。市場分析人士認為，宇樹科技作為機器人賽道中備受關注的企業，其品牌影響力與資本化進程，或將對相關參股上市公司形成一定外溢效應。在機器人板塊整體活躍、市場風險偏好回升的背景下，該因素有望吸引市場對首程控股的關注。
其次是平台型重估邏輯。有市場分析指出，若首程控股後續持續披露其與宇樹科技及其他機器人企業在場景合作、示範應用及商業項目等方面的協同進展，市場對其的定價邏輯或將由「概念映射」逐步轉向「機器人產業平台」。這意味著，其估值錨點將不再局限於單一項目的投資回報，而是依託投資、場景、服務與生態能力，逐步構建具稀缺性的港股機器人平台型資產。
此外，首程控股亦具備業績兌現與退出回報邏輯。資本市場對價值的判斷，最終仍回歸兌現能力。隨著2026年被市場視為人形機器人產業化與資本化的重要節點，首程控股的機器人投資組合亦有望進入「收成期」，推動其估值體系由預期驅動，轉向預期與業績雙輪驅動。
根據公司管理層此前披露的資料，預計包括宇樹科技在內約4家被投企業，或將於2026年啟動上市流程。若相關項目順利進入IPO階段，首程控股不僅有望實現資本回報，亦有機會進一步強化其於機器人領域的影響力與平台地位。這意味著，其未來價值錨點將不僅來自「參股明星企業」的題材效應，更會透過被投項目上市、估值提升、退出回報釋放，以及產業協同深化，形成更完整的價值閉環。
市場普遍關注，隨著宇樹科技等明星項目估值提升、機器人相關業務落地，以及投資組合進入潛在兌現期，首程控股的財務表現或有望進一步增厚。分析人士指出，若後續公司在財報端與資本運作端同步釋放積極訊號，其估值邏輯或將逐步由概念映射升級為「業績兌現驅動下的平台重估」。
整體來看，首程控股被市場定義為「宇樹科技概念股」，其背後並非單一題材聯想，而是基於其在機器人賽道的實際布局、與頭部企業的產業關聯，以及平台型生態能力所形成的綜合邏輯。短期而言，公司具備承接宇樹科技關注度外溢的主題屬性；中期或受惠於機器人板塊整體估值提升及被投項目資本化進程；長期若持續強化「投資＋場景＋服務＋生態」的平台能力，並將投資收益轉化為產業協同與經營成果，其價值錨點有望由概念映射升級為兼具產業平台屬性與業績兌現能力的資產。
業內分析認為，伴隨宇樹科技等被投企業資本化預期升溫及上市進程推進，首程控股後續有望受惠於資產價值重估與業績增厚的雙重反饋。在此驅動下，公司的成長性與估值彈性具備較大的釋放潛力。
話題 Press release summary
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