雲頂新耀維適平(R)中國大陸首張處方落地 填補中重度潰瘍性結腸炎治療空白

香港, 2026年3月11日 - (亞太商訊) - 雲頂新耀（01952.HK）宣佈，旗下自身免疫性疾病領域核心產品維適平(R)（精氨酸艾曲莫德片，VELSIPITY(R)）中國大陸首張處方在3月9日於中山大學附屬第一醫院開出，標志著這款創新療法正式進入中國臨床應用階段。據悉，在中國大陸首方開具當天，維適平(R)已在廣州、上海、杭州、西安、重慶、北京和南京7個核心城市的8家三甲醫院同步開出處方，實現上市首日即覆蓋全國重點區域患者，並通過互聯網醫院渠道進一步擴大患者覆蓋範圍。目前，該藥物已在中山大學附屬第一醫院、浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院、中國人民解放軍空軍軍醫大學第一附屬醫院、重慶市人民醫院、中國醫學科學院北京協和醫院等多家核心醫療機構惠及患者。

值得關注的是，維適平(R)於今年2月獲得國家藥監局批准上市，僅一個月便實現中國大陸首方落地，推進速度明顯快於行業平均水平。業內認為，這不僅反映出該產品較高的臨床需求，也體現了雲頂新耀在創新藥商業化方面的執行效率。

從疾病負擔來看，炎症性腸病（IBD）已被認為是全球增長最快的消化系統疾病之一。IBD主要包括潰瘍性結腸炎（UC）和克羅恩病（CD）。近年來，隨著飲食結構變化、生活方式改變以及診斷水平提升，中國患者數量持續增加。多家行業研究機構預計，到2030年前後，中國IBD治療市場規模有望突破百億元人民幣，其中新型小分子創新藥將成為主要增長動力之一。

從臨床需求來看，潰瘍性結腸炎是一種病因尚不明確、易複發的慢性腸道炎症性疾病，臨床表現為黏液血便、腹痛、腹瀉、裏急後重等症狀，嚴重影響患者長期生活質量。近年來，中國該病發病率和患病率持續上升且呈年輕化趨勢，預計患者人數將由2025年的約98萬增長至2031年的約150萬。目前該病仍無法治愈，患者需長期用藥維持疾病控制，而傳統療法療效有限、生物制劑存在「療效天花板」，臨床亟需能實現更穩定、持久疾病控制的創新方案。

維適平(R)作為每日口服一次的新一代高選擇性S1P受體調節劑，具備最佳藥物（best-in-disease）潛質，已獲得美國胃腸病學協會（AGA）臨床實踐指南與美國胃腸病學會（ACG）臨床指南強烈推薦，作為中重度潰瘍性結腸炎的一線用藥。

多項全球臨床研究證實其療效與安全性良好，尤其在快速起效、實現無激素緩解及深度黏膜愈合方面具有明顯臨床優勢。在迄今最大規模的中重度UC患者亞洲多中心III期臨床研究（ENLIGHT UC）中，維適平(R)維持治療40周，臨床緩解率達48.1%，深度黏膜愈合率達51.9%，內鏡正常化率達45.5%。數據顯示，維適平(R)可實現強效深度黏膜愈合，從而改善疾病長期預後，並有助於降低複發及癌變風險。全球Ⅲ期ELEVATE研究的一項開放標簽擴展研究數據證實，持續維適平(R)治療3年，在觀察病例中，86.8%患者實現臨床應答，臨床緩解率和黏膜愈合率均維持在約60%水平。全球臨床研究隨訪5年的數據進一步表明其穩定且良好的安全性特征，整體耐受性良好。

中華醫學會消化病學分會前任主任委員、中山大學附屬第一醫院消化內科學術帶頭人陳旻湖教授指出，維適平(R)此次首張處方的開具，有望進一步優化潰瘍性結腸炎的臨床管理路徑，推動疾病治療向更高水平發展，實現黏膜愈合的治療目標，惠及更多患者。

雲頂新耀首席執行官羅永慶表示，黏膜愈合是當前潰瘍性結腸炎的治療目標，盡早實現可大幅降低患者疾病複發率、住院率、手術率和癌變風險。維適平(R)可從源頭控制腸道炎症，促進黏膜愈合，填補了中重度潰瘍性結腸炎治療領域的空白。作為一款治療潰瘍性結腸炎的創新一線治療藥物，維適平(R)兼具「療效、安全性及方便性」三重優勢，為患者提供長期疾病控制與生活質量改善的保障。

此外，該藥物於2024年和2025年被納入粵港澳大灣區內地9市臨床急需進口港澳藥品醫療器械目錄，在大灣區率先實現臨床應用，且在真實診療場景中的表現與臨床研究療效、安全性一致。

商業化層面，雲頂新耀已通過腎科核心產品耐賦康(R)驗證了成熟可複制的商業化能力。作為全球首個且目前唯一在中、美、歐獲得完全批准的IgA腎病對因治療藥物，耐賦康(R)在2025年前三季度銷售額突破10億元，創造了非腫瘤產品的曆史，成為過去十年慢病藥進醫保銷售最好的產品。

該產品的成功，驗證了以「科學及商業洞察驅動的准入、醫學、市場、銷售一體化協同（A2MS）」為核心的創新藥商業化運營平台，也為後續產品的市場拓展提供了可複用的體系與經驗。此次維適平(R)首方快速落地，進一步印證了該平台的高效性，依托耐賦康(R)的渠道網絡與市場准入經驗，其有望複刻增長路徑。

從市場格局來看，長期以來中國潰瘍性結腸炎治療市場以傳統免疫抑制劑和注射型生物制劑為主，這些方案存在口服便利性不足、長期安全性風險等問題。維適平(R)憑借差異化優勢，被業界認為有望填補這一需求缺口，行業普遍預期其銷售峰值可達50億元，成為驅動雲頂新耀業績增長的重要引擎。

雲頂新耀表示，將構建多渠道准入體系，提供多元化患者援助項目和創新支付方案，並全力推動維適平(R)納入國家醫保目錄，以提升藥物的可及性和可負擔性。

Copyright © 2026 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network