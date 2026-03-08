股東專屬福利：首程控股推出「2026北京亦莊半馬」股東專屬參賽名額 機器人馬拉松成股東福利新載體

|
香港, 2026年3月9日 - (亞太商訊) - 近日，首程控股宣布為持股股東提供「2026北京亦莊半程馬拉松暨人形機器人半程馬拉松」參賽直通名額，引發市場關注。作為全球少見將人形機器人與半程馬拉松結合的賽事，本次活動不僅是一場體育競速，更是展示具身智能技術與機器人產業發展的重要平台。
值得注意的是，首程控股此次將賽事名額作為股東專屬福利開放申請，符合條件的股東可免除官方抽籤環節直接報名參賽。這一舉措被市場視為公司在投資者關係管理上的創新嘗試，也體現了其機器人產業生態向股東開放的理念。
業內人士認為，這類股東福利形式具有一定象徵意義。傳統上市公司的股東福利多集中在分紅、禮品或股東活動，而首程控股則將產業資源與投資者互動結合，讓股東能夠在參與活動的過程中更直觀地了解公司佈局的機器人產業生態。通過這種方式，企業不僅強化了投資者互動，也進一步提升了股東對產業發展的參與感與認同感。
移動式產業展覽：邊跑邊探索機器人生態
屆時，首程控股的被投企業將在賽道沿線多個節點出現，形成一次「移動式產業展覽」。股東在奔跑過程中，可以：
- 於補給點、休息區與機器人企業代表自然相遇，氛圍輕鬆，交流坦率
- 探討「靈巧手在複雜路況下的抓取邏輯」「VLA模型如何優化機器人運動控制」等技術議題
- 建立對首程控股投資組合的具象認知，理解其產業佈局的邏輯脈絡
活動報名詳情
「2026北京亦莊半程馬拉松暨人形機器人半程馬拉松」是一場集體育競速與前沿科技於一體的標誌性賽事。首程控股（0697.HK）作為參與舉辦方，特設股東專屬直通名額，通過獨家申請通道，向符合資質的持股股東開放，免除官方抽籤環節。
賽事名稱
2026北京亦莊半程馬拉松暨人形機器人半程馬拉松
比賽時間
2026年4月19日（周日）
比賽地點
北京經濟技術開發區（亦莊）
主辦參與方
首程控股（0697.HK）聯合舉辦方
申請入口
敬請點擊下方鏈接或掃描二維碼，進入專屬申請通道，填寫信息並上傳您的持股證明。
申請資格與條件
申請資格要求
- 須為首程控股（0697.HK）的持股股東
- 需提供清晰持股憑證（如交易軟件持倉截圖，需顯示股東名稱及持股信息）
- 名額有限，按提交申請時間順序審核發放
跑者基本資質（組委會統一規定）
- 成績要求：2024年3月1日至報名截止日期間，須至少有2次10公里及以上距離比賽的完賽成績
- 證明材料：報名時需上傳有效完賽證明（官方完賽證書、App記錄截圖等均可）
- 資質審核：所有參賽跑者須通過公安部門背景調查，以確保賽事安全有序
關鍵時間節點
2026年3月10日
申請截止
完成線上申請並提交有效持股證明，逾期不受理
2026年3月16日
邀請碼注冊截止
審核通過股東需在此日期前完成組委會官方報名注冊，逾期視為自動放棄
2026年4月19日
正式比賽日
北京亦莊賽道，與人形機器人同台競速
近年來，首程控股持續加碼機器人產業投資，通過產業基金和平台投資多家具身智能企業，逐步構建覆蓋機器人整機、核心技術以及應用場景的產業體系。此次賽事活動也被視為展示公司機器人生態的重要窗口。通過將賽事體驗與產業展示結合，公司嘗試讓股東在真實場景中感受機器人技術從實驗室走向現實應用的過程。
歡迎各位股東踴躍報名參加，共同見證機器人產業從實驗室邁向現實世界的重要時刻。
