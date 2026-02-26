雲頂新耀股東特別大會通過商業化服務協議等決議案

|
香港, 2026年2月25日 - (亞太商訊) - 雲頂新耀有限公司（1952.HK）宣佈，於2026年2月24日以線上虛擬會議形式舉行的股東特別大會順利召開，會議所提呈的全部決議案均獲股東正式通過。
根據公告，本次股東特別大會批准、確認及追認了公司於2025年12月11日與海森生物簽署的商業化服務協議及其項下擬進行的相關交易，為公司後續商業化運營及業務推進提供支持。與此同時，大會還批准了向公司管理層授出獎勵安排，以及採納2026年股份計劃及相關授權限額等決議案。
此次各項決議案的高票通過，體現了投資者對公司戰略方向及公司治理的認可，並將支持公司持續推進商業化佈局及長期發展戰略。雲頂新耀此前表示，與海森生物的合作有助於進一步提升現有商業化平台運營效率，加快產品全生命周期及全渠道覆蓋能力建設。
話題 Press release summary
部門 制药及生物技术, 健康与医药
