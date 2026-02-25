首程控股（00697.HK）迎來國際長線接盤 機器人產業生態進入價值收割期

香港, 2026年2月25日 - (亞太商訊) - 今日，市場關注到首程控股（00697.HK）股價出現一定波動，疊加個別股份變動安排，引發部分投資者討論。綜合公司近期公告、公開行情數據及市場結構變化情況來看，相關波動更多體現為階段性資金博弈。在資本結構持續優化、產業主線邏輯清晰的背景下，公司基本面未發生實質性變化。

市場人士透露，在近期市場調整過程中，部分國際長線資金通過協議及大宗方式完成戰略性布局，實現了籌碼結構的有序轉換。相關觀點認為，這種「短期籌碼向長期資本轉移」的過程，有助於平滑階段性流動性波動，同時提升股東結構的穩定性與質量。從資金屬性看，長線資本的進入往往意味著對公司中長期成長路徑與價值兌現能力的認可，為後續估值修復奠定更加堅實的資金基礎。

從資本市場運行規律來看，當企業戰略轉型逐步進入成果兌現階段時，股東結構的優化與再平衡往往同步發生。本輪結構調整所釋放的核心信號在於，國際資金正以更為積極的姿態參與公司成長進程，認可其由傳統資產管理平台向「硬科技產業生態構建者」升級的戰略方向。這種資本與產業邏輯的共振，有助於強化市場對公司長期價值的認知與定價信心。

外資機構的逆勢買入，其邏輯支撐源於首程控股基本面的深刻蛻變。公司正從傳統的資產管理平台，成功向「產業生態構建者」轉型。通過獨特的「資本 + 場景 + 運營」三維模式，首程控股已構建起閉環生態，特別是在機器人賽道的前瞻性布局，已使其成為港股硬科技投資的標杆。

2026年被市場普遍視為具身智能與人形機器人商業化加速落地的重要時間窗口。首程控股前期在機器人賽道的系統性布局，正在進入集中收穫期，機器人賽道整體投資回報表現亮眼：核心項目實現高溢價。依托對自變量科技、宇樹科技等領軍企業的早期重倉，已實現顯著帳面增值。隨著宇樹科技等明星項目正式開啟IPO衝刺，首程控股持有的股權將迎來從「帳面浮盈」向「現金分紅」的實質性跨越，持續增厚上市公司利潤。

此外，值得關注的是，在2026年馬年央視春晚舞台上，宇樹科技、銀河通用、松延動力等機器人企業集體亮相，展示了具身智能技術在複雜動作控制與人機交互方面的突破。這不僅強化了公眾認知，也標誌著相關企業已進入規模化應用前夜。作為上述企業的重要早期布局方，首程控股間接受益於產業熱度與商業化進程提速帶來的估值重估。

市場分析人士表示，今日的市場交易將促使公司股東結構更趨多元化。國際長線資金的進入，一方面提升了股票的全球流動性基礎與治理透明度預期，另一方面也為未來產業擴張提供更廣泛的資源協同空間。

從市場經驗看，當企業基本面處於上行周期且結構性不確定性逐步消除時，股東結構的優化往往成為估值修復的重要觸發因素。分析人士指出，本輪籌碼調整本質上是資本結構的戰略再平衡，為公司進入價值兌現周期掃清短期供給壓力。

綜合來看，首程控股當前處於三重拐點疊加階段。首先是產業拐點——具身智能與機器人商業化加速；其次是資本拐點——投資項目進入集中兌現期；再次是結構拐點——國際長線資本入場優化股東結構。在國際資金認可與產業價值紅利共振之下，公司估值邏輯正從「傳統資管估值框架」向「硬科技產業平台估值框架」切換。隨著產業落地與資本回報逐步兌現，市場對於首程控股作為「智能時代產業基礎設施構建者」的認知將進一步強化，其長期價值重塑進程或已進入實質性階段。

Copyright © 2026 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network