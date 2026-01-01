首程控股春節前密集落子 陶朱新造局三店聯動構建機器人線下生態網路



香港, 2026年2月23日 - (亞太商訊) - 春節消費旺季來臨之際，消費科技賽道再添重磅佈局。首程控股（0697.HK）旗下機器人科技體驗零售品牌"陶朱新造局"加速管道擴張，北京首鋼園融石廣場二期展廳、北京APM店、首都機場T2航站樓店三家核心門店於春節前集中開業，實現"文創地標升級 + 核心潮流商圈 + 高端交通樞紐"的三重場景全覆蓋。這一舉措不僅標誌著首程控股在C端市場的佈局進入規模化階段，更構建起"體驗-銷售-服務-賦能"的全鏈條線下生態，為機器人產業從技術研發走向大眾消費搭建了關鍵橋樑。 作為首程控股"資本+場景+生態"戰略的核心線下載體，陶朱新造局此次三家新店的佈局並非簡單的數量擴張，而是基於對不同消費場景和客群需求的深度洞察，形成差異化定位與協同聯動的經營格局。 北京首鋼園融石廣場二期展廳作為品牌旗艦升級项目，依託首鋼園工業遺存改造的獨特優勢，緊鄰地鐵6號線金安橋站與11號線北辛安站，地理位置優越，展陳面積超400平方米。該門店創新性採用"前店後廠"模式，在一期基礎上新增與加速進化聯合打造的機器人維修保養車間，"前店"聚焦沉浸式體驗與高端產品銷售，"後廠"則提供標準化維保服務，填補了國內機器人線下專業服務的空白。開業恰逢國慶假期，首8天平均每日進店量達1.2萬餘人次，首月累計吸引客流超90萬人次，成為周邊居民、親子家庭及科技愛好者的熱門打卡地，更有效承接服貿會溢出流量，帶動融石廣場整體客流顯著提升。 陶朱新造局入駐東城區王府井大街核心商圈的北京APM，精准切入年輕消費市場。該商圈隸屬於香港新鴻基地產，彙聚眾多國際大牌與潮流業態，是18-35歲年輕時尚群體的核心聚集地。陶朱新造局APM店主打"潮流科技 + 首發經濟"，聚焦輕量化、高顏值的智能產品，從可變形機器人到智能耳機、輕量化便攜音箱，每款產品均貼合年輕群體的消費偏好與社交需求。門店開業首日客流即突破1.1萬人次，開業至今累計客流超6萬人次，日均穩定在8000人次以上，其中年輕群體占比超70%，成為商圈內"潮流科技"的代表性项目，有效提升了品牌在年輕消費群體中的影響力。 佈局首都機場T2航站樓的門店，則是陶朱新造局深耕交通樞紐場景的重要落子。該門店緊鄰免稅業態聚集區，面積約100平方米，依託航站樓年吞吐量3500萬人次的龐大流量優勢，聚焦"科技+旅途"場景，主打便攜化、實用性智能產品。針對機場"登機前40分鐘決策"的消費特點，門店精選小型陪伴機器人、科大訊飛翻譯機、便攜充電類智能產品等，滿足旅客即時消費與出行需求。開業當日即因獨特的機器人互動展示引來大量旅客駐足圍觀，日均接待旅客超2200人次，其中外籍旅客占比約18%，不少旅客主動拍照打卡、諮詢產品，借助出行場景形成了良好的自發傳播效應，大幅提升了品牌的全國乃至國際曝光度。 春晚效應加持，線下門店承接國民級流量紅利 2026年央視春晚的舞台上，人形機器人集群表演成為最具話題度的科技亮點。宇樹科技、銀河通用、松延動力三家由首程控股投資的核心企業同台亮相，以硬核技術驚豔全球觀眾，為首程控股的機器人生態提供了國家級背書。春晚的超高關注度，疊加新春消費旺季的節日氛圍，為陶朱新造局線下門店帶來了顯著的客流轉化效應。 在春晚《武BOT》節目中，宇樹科技的人形機器人方陣精准演繹後空翻、馬步等高難度武術動作，依託0.001秒級伺服回應與毫秒級集群同步技術，完成全球首次連續花式翻桌跑酷、彈射空翻等突破性表演。這一驚豔表現引發廣泛討論，許多觀眾在觀看春晚後，專程前往陶朱新造局門店尋找同款機器人產品。門店工作人員介紹，春晚播出後，諮詢宇樹科技相關產品的消費者明顯增加，部分消費者專程帶孩子前來體驗，希望近距離感受春晚同款科技的魅力。 首次亮相春晚的松延動力，在小品《奶奶的最愛》中展現了機器人溫情的一面。其小布米與小頑童N2兩款產品通過擬人化的眼神、面部表情以及身體呼吸般的起伏，讓觀眾看到了機器人走進家庭場景的可能性。這一情感共鳴直接反映在陶朱新造局的客流變化上——春節期間，帶著孩子前來體驗的家庭客群顯著增多，不少家長表示，春晚的節目讓孩子對機器人產生了濃厚興趣，特意趁著假期帶孩子來線下體驗。 銀河通用與沈騰、馬麗共同演繹的《我最難忘的今宵》，則讓具身智能技術走進大眾視野。機器人"小蓋"在舞台上即時自主完成盤核桃、撿玻璃碎片、疊衣服等一系列精細操作，其"能幹活、會思考"的表現引發觀眾好奇。在陶朱新造局門店，不少消費者主動諮詢具身智能機器人的工作原理與應用場景，對"機器人大腦"的技術突破表現出濃厚興趣。 三家門店的火爆運營，用實打實的數據印證了陶朱新造局"體驗+銷售+售後+投資"模式的商業可行性與市場競爭力。在銷量表現上，多款智能產品成為銷售熱門，形成現象級爆款效應。春節假期期間，三家門店借勢節日消費熱潮，實現客流與銷量的雙重爆發。數據顯示，春節7天假期，三家門店累計接待客流超13萬人次。其中，北京首鋼園融石廣場二期展廳日均客流達8500人次，累計客流超5.95萬人次，不少家庭帶著孩子前來體驗機器人互動、3D列印等项目，諮詢維保服務的消費者顯著增加，成為親子休閒與科技體驗的新場景；北京APM店依託商圈節日人流高峰，日均客流達6500人次，累計客流超4.55萬人次，年輕群體與返鄉青年成為主要客流，潮流智能產品體驗熱度居高不下；首都機場T2店春節期間日均客流達3200人次，累計客流超2.24萬人次，旅客候機間隙的體驗與即時消費需求旺盛，外籍旅客諮詢與體驗人數較平日明顯增加，伴手禮類智能產品諮詢量大幅提升。"送禮送科技"的消費新潮流，讓陶朱新造局成為春節期間智能消費市場的一大亮點。 市場與消費者的廣泛認可，凸顯了陶朱新造局的核心競爭優勢。在場景佈局上，三家門店精准覆蓋三大關鍵場景，依託各場景客群特點實現差異化經營，精准觸達家庭客群、年輕潮流群體、出行旅客等不同類型客群，形成客流的多元化供給，同時依託場景自帶的客流優勢提升消費轉化效率，構建起難以複製的場景壁壘。在經營模式上，"體驗+銷售+售後+投資"的全鏈條模式創新性十足，尤其是融石廣場二期的"前店後廠"模式，不僅實現了產品銷售的即時轉化，更通過熱區分析等數位化手段精准捕捉消費者需求，為首程控股的被投企業提供了重要的展示窗口與市場回饋管道，形成"產業+消費+維保"的良性閉環，提升了品牌的經營韌性與長期盈利能力。 在產品與運營層面，陶朱新造局彙聚300餘款多元智能產品，涵蓋家庭陪伴、教育娛樂、醫療康養、運動休閒等多個生活場景，並根據不同門店定位優化產品佈局，確保產品與客群需求高度匹配。同時採用數位化門店管理模式，通過熱區分析等數據手段持續優化產品佈局與體驗場景，定期舉辦新品發佈、兒童編程課程、潮流互動體驗、維保體驗沙龍等活動，每個門店每年計畫舉辦不少於300場活動，有效提升了門店活躍度與客戶粘性。這種以消費者為核心的運營理念，讓陶朱新造局打破了傳統家電、數碼賣場的刻板印象，解決了"線上看不到、摸不著"的消費痛點，獲得了市場的廣泛好評。 展望未來，陶朱新造局已明確清晰的拓展規劃。根據首程控股的戰略部署，未來半年內將在全國核心城市開設20+家門店，進一步擴大場景覆蓋範圍，形成覆蓋交通樞紐、高端商圈、文創地標、熱門景區的全國性體驗網路。同時將深化"前店後廠"模式推廣，把融石廣場二期的維保服務經驗複製到更多核心門店，推進"機器人科技會客廳"落地，打造"教育科創+智能製造+產融對接+維保服務"的示範平台，釋放產融協同價值。



話題 Press release summary



部門 电子产品, Enterprise IT, Engineering, Funds & Equities, Venture Capital & PE, 数字, Artificial Intel [AI], Automation [IoT], Manufacturing, FinTech

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2026 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

