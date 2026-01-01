春晚+直播+線下三重爆發 首程控股多重利好兌現



香港, 2026年2月23日 - (亞太商訊) - 馬年新春佳節，硬科技賽道熱度持續攀升，人形機器人產業憑藉春晚舞台的亮眼表現成為市場焦點。首程控股（0697.HK）憑藉新春前後的一系列重磅動作，陶朱新造局機器人科技體驗・銷售・維保・服務綜合體已落地運營，隨後迎來春晚曝光、大年三十直播轉化的雙重加持，疊加近期持續回購的積極信號，成為節後資本市場佈局的核心標的之一，其扎實的賽道佈局與明確的業績增量，有望推動估值修復行情正式啟動。 首程控股以"線下落地+投資卡位+流量轉化+回購托底"的閉環，不僅彰顯了其在機器人賽道的深厚佈局，更用實打實的產業動作與資本行為，為開盤後資本市場提供了高確定性的佈局邏輯，估值修復窗口正式開啟。 一、線下綜合體重磅開業：築牢變現根基，門店矩陣即將成型 在春晚曝光、直播承接的流量紅利釋放之際，首程控股重點打造的機器人科技體驗零售品牌——陶朱新造局機器人科技體驗・銷售・維保・服務綜合體正式開業，搶先搶佔線下智能消費賽道核心陣地，為首程業績增長注入確定性增量，也成為承接春晚流量、轉化直播訂單的堅實線下載體，標誌著首程在機器人線下商業場景的佈局邁入全鏈條服務新階段。 此次開業的綜合體構建起"體驗+銷售+售後+投資"的全模式生態，採用創新"前店後廠"佈局，新增與加速進化聯合打造的機器人維修保養車間，實現從產品體驗、銷售到售後維保的一站式服務，展陳面積超400平方米，不僅是機器人產品的展示窗口，更成為被投企業技術落地、市場驗證的核心場景，開業後將精准觸達科技愛好者、親子家庭、潮流消費群體等多元客群，為後續流量轉化提供堅實支撐。 與此同時，陶朱新造局線下門店矩陣正加速成型，北京核心區域兩大門店將陸續落地：王府井APM店將入駐核心潮流商圈，主打"潮流科技+首發經濟"，聚焦輕量化、高顏值智能產品，精准貼合18-35歲年輕消費群體需求；首都機場T2航站樓店將佈局年吞吐量3500萬人次的核心交通樞紐，緊鄰免稅業態聚集區，主打便攜化、實用性智能產品，貼合旅客"登機前40分鐘決策"的消費特點。兩大門店的陸續開業，將與本次開業的綜合體形成互補，實現"文創地標+核心商圈+交通樞紐"的三重場景覆蓋，構建起全方位的線下流量承接網路，為首程帶來穩定的管道收入增量，也為機器人產業搭建起從技術到消費的完整落地鏈路。 陶朱新造局的線下佈局並非單一管道建設，而是首程控股"資本+場景+生態"戰略的關鍵落子，通過數位化手段精准捕捉消費者需求，為被投企業提供市場回饋、產品迭代的寶貴數據，形成"產業+消費+維保"的良性閉環，不僅夯實了首程的線下變現能力，更成為賦能被投企業發展的重要抓手。 二、春晚三強霸屏：國家級背書加持，機器人生態實力凸顯 央視總台馬年春晚圓滿落幕，人形機器人集群表演成為全場最具科技感與話題度的亮點，堪稱中國人形機器人產業的一次"實力大閱兵"。本次春晚共有四家核心機器人企業同台亮相，其中宇樹科技、松延動力、銀河通用三家均為首程控股已投企業，獨佔三席的強勢表現，為線下綜合體引流、品牌影響力提升注入強勁動力，也印證了首程在機器人賽道佈局的前瞻性與完整性，為線下場景落地提供了國家級品牌背書。 三家被投企業在春晚舞台上各展所長，覆蓋高動態運動、消費級落地、具身智能三大核心賽道，其精彩表現與陶朱新造局線下場景高度契合： 宇樹科技作為三度登上春晚的"老兵"，在《武BOT》節目中帶來16台人形機器人方陣，精准演繹後空翻、馬步等高難度武術動作，將科技與武術完美融合。依託自研高併發集群控制系統與AI融合定位演算法，機器人實現了全球首次連續花式翻桌跑酷、彈射空翻（最大高度超3米）、單腳連續空翻、集群快速跑位（最快速度達4m/s）等一系列突破，並以全新自研靈巧手完成武術道具的快速更換與穩定抓持，展現了全球領先的高動態運動能力。 松延動力首次亮相春晚便榮獲總台"仿生人形機器人獨家合作夥伴"及"人形機器人合作夥伴"雙重身份認證。在小品《奶奶的最愛》中，其"小頑童N2"與"小布米"兩款萬元級消費產品，不僅完成了側手翻、空翻、跑步等流暢動作，更在仿生交互方面展現出擬人眼神、面部神態，以及對話時頸部、手臂與表情的自然配合，身體甚至呈現出呼吸起伏的幅度。這一表演標誌著國產人形機器人正加速走向家庭場景，以消費級產品釋放增量需求。 銀河通用則以"指定具身大模型機器人"身份完成春晚首秀，與沈騰、馬麗共同演繹《我最難忘的今宵》。機器人"小蓋"在舞台上即時自主完成了一系列靈巧操作：從精細地盤核桃、撿玻璃碎片、貨架取物，到生活化的疊衣服、串烤腸，所有動作均非預設程式，而是依託其具身大模型"銀河星腦AstraBrain"的自主決策能力，即時感知環境並作出回應，充分印證了具身智能技術"可實用、能落地"的產業價值。 三家企業的春晚集體亮相，是首程控股多年深度佈局的必然結果。作為硬科技領域的專業投資者，首程在企業成長關鍵期精准加注，為其技術研發與規模化擴張提供堅實資本支撐，如今已構建起覆蓋核心部件、整機、硬體、智能大腦的完整機器人投資矩陣。國家級舞台的曝光，不僅強化了被投企業的品牌影響力，更讓億萬觀眾對機器人產品形成認知，為陶朱新造局線下綜合體帶來海量潛在客流，實現"線上國家級曝光-線下場景轉化"的正向聯動，也為開盤後首程的股價表現奠定了堅實基礎。 三、大年三十直播承接：流量即時變現，閉環優勢構築核心壁壘 依託線下綜合體開業的堅實基礎與春晚的國家級曝光，首程控股在春晚當晚同步啟動"破壁人計畫"直播，成為業內唯一實現春晚流量即時轉化的產業投資方，完美打通"線下落地-舞台曝光-線上引流-訂單轉化"的完整鏈路，讓億萬觀眾的關注度快速轉化為實實在在的商業價值。直播同步開展產品演示、專業技術解讀、預約訂購服務，解答消費者關於產品性能、購買管道的疑問，有效解決線上消費"看不到、摸不著"的痛點，同時聯動線下場景，實現線上引流、線下交付、售後維保的無縫銜接，進一步強化了首程的核心競爭力。 此外，直播以產業投資人視角深度解讀機器人行業趨勢與技術壁壘，既強化了首程控股在硬科技投資領域的專業形象，又深化了消費者對機器人產品的認知，實現品牌沉澱與訂單轉化的雙重收穫。 新春前後，首程控股實現了春晚國家級曝光、直播流量即時轉化、線下綜合體重磅開業的三重突破，疊加公司近期持續回購的積極信號，多重利好共振之下，首程控股的估值與業績雙重提升邏輯將進一步強化，有望在硬科技投資賽道持續領跑，為投資者帶來長期穩定的回報。 馬年新春佳節，硬科技賽道熱度持續攀升，人形機器人產業憑藉春晚舞台的亮眼表現成為市場焦點。首程控股（0697.HK）憑藉新春前後的一系列重磅動作，陶朱新造局機器人科技體驗・銷售・維保・服務綜合體已落地運營，隨後迎來春晚曝光、大年三十直播轉化的雙重加持，疊加近期持續回購的積極信號，成為節後資本市場佈局的核心標的之一，其扎實的賽道佈局與明確的業績增量，有望推動估值修復行情正式啟動。 首程控股以"線下落地+投資卡位+流量轉化+回購托底"的閉環，不僅彰顯了其在機器人賽道的深厚佈局，更用實打實的產業動作與資本行為，為開盤後資本市場提供了高確定性的佈局邏輯，估值修復窗口正式開啟。



