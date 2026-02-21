首程控股可轉債全額轉股落地 流動性釋放疊加獲利盤了結迎估值重塑



香港, 2026年2月20日 - (亞太商訊) - 資本市場再迎重要信號，首程控股（0697.HK）公告披露旗下可轉債已全部完成轉股，標誌著這一影響公司股權結構與市場流動性的重要事項正式收官。此次全額轉股不僅實現了公司資本結構的優化升級，更帶來了市場流動性的全面釋放，前期參與轉債的獲利盤已順利了結，為公司後續聚焦機器人硬科技生態佈局掃清了資本層面的障礙，也推動市場對其估值進行重新審視。 作為資本市場常見的融資工具，可轉債兼具債性與股性，首程控股此前發行可轉債的核心目的在於為其機器人產業生態佈局募集長期資金，同時為投資者提供靈活的退出選擇。公告顯示，此次可轉債轉股價格與公司核心業務發展週期高度契合，轉股期間恰逢首程控股機器人生態迎來密集收穫期——三家被投企業宇樹科技、銀河通用、松延動力在2026年央視春晚的舞臺上大放異彩，以硬核技術實力成為當晚最具話題度的科技亮點，為資本市場提供了最直觀的價值驗證。 在《武BOT》節目中，宇樹科技的人形機器人方陣以行雲流水的後空翻、馬步等高難度動作，向全球觀眾展示了中國機器人動態控制的頂尖水準。依託0.001秒級伺服回應與毫秒級集群同步技術，機器人完成了全球首次連續花式翻桌跑酷、彈射空翻等極限挑戰，其自研靈巧手更實現了道具的快速更換，將科技與武術的融合推向新高度。作為第三次登上春晚的"老兵"，宇樹科技的每一次突破都印證了首程控股在本體製造賽道的前瞻佈局。 首次亮相春晚的松延動力，則在小品《奶奶的最愛》中展現了機器人溫情的一面。其小布米與小頑童N2兩款產品憑藉仿生交互設計，呈現出擬人化的眼神、面部表情，甚至身體呼吸般的自然起伏，讓機器人不再是冰冷的機械，而是能與家庭產生情感連接的夥伴。作為首程控股在消費級賽道的核心落子，松延動力以萬元級定價打破行業壁壘，此次春晚的國民級曝光，為其進一步打開C端市場注入了強勁動力。 銀河通用與沈騰、馬麗共同演繹的《我最難忘的今宵》，則成為具身智能技術的最佳秀場。機器人"小蓋"在舞臺上即時自主完成盤核桃、撿玻璃碎片、疊衣服等一系列精細操作，所有動作均依託自研具身大模型"銀河星腦AstraBrain"的自主決策，而非預設程式。這一能力印證了具身智能從實驗室走向真實場景的可行性，也凸顯了首程控股在"機器人大腦"核心環節的戰略卡位。 三家被投企業分工明確、各展所長，覆蓋了從高動態運動、仿生交互到具身智能的全技術鏈條，不僅向億萬觀眾展現了中國機器人產業的完整生態，更讓首程控股"資本+場景+產業鏈"的佈局邏輯得到國家級舞臺的背書。轉股時點與這一科技盛事的高度契合，為可轉債持有人提供了豐厚的獲利空間，也讓市場看到了公司生態價值兌現的清晰路徑。 從市場表現來看，此次可轉債全額轉股背後是顯著的獲利效應驅動。數據顯示，首程控股可轉債發行以來，公司股價伴隨硬科技佈局的持續落地穩步攀升，尤其是2025年以來，隨著機器人產業政策紅利釋放與商業化進程加速，公司股價累計漲幅顯著，可轉債持有人通過轉股後減持實現了可觀收益。截至轉股完成公告發佈，前期參與轉債的機構與個人投資者已基本完成獲利了結，部分長期機構投資者則選擇保留轉股後的股份，看好公司長期發展潛力，形成了"短期獲利退出 + 長期價值持有"的良性格局。 全額轉股的落地為市場帶來了流動性的全面釋放。此前受可轉債轉股潛在壓力影響，公司股價存在一定的流動性約束，而隨著全部轉債完成轉股，這一約束正式解除。轉股新增股份經過前期獲利盤消化後，市場籌碼結構得到優化，籌碼集中度趨於合理，為後續資金進出提供了更大空間。同時，轉股資金的全額到位，進一步充實了公司的資本金，公司資產負債率得到優化，財務結構更趨穩健，為其後續陶朱新造局門店擴張、機器人產業投資、二次開發業務推進等核心戰略的落地提供了堅實的資本支撐。 值得注意的是，此次可轉債全額轉股恰逢首程控股業務發展的關鍵節點。當前公司已構建起覆蓋機器人上游材料、中游整機製造、下游場景應用的全產業鏈投資矩陣，陶朱新造局計畫2026年6月前在全國核心城市開設20+家門店，機器人二次開發業務與材料公司佈局同步推進，業務發展勢能持續提升。獲利盤的順利了結，意味著前期因轉債轉股預期帶來的市場波動因素已消除，市場關注焦點將全面回歸公司業務基本面，硬科技生態的商業化進展與業績兌現能力將成為驅動股價的核心邏輯。 市場分析人士指出，首程控股可轉債全額轉股的完成，是公司資本運作與業務發展協同推進的重要體現。一方面，轉股資金為公司硬科技佈局提供了長期穩定的資金支持，助力其在機器人產業商業化黃金週期搶佔先機；另一方面，流動性釋放與獲利盤了結推動公司估值從"轉債約束型"向"基本面驅動型"轉變，估值邏輯將更聚焦於其機器人全生態佈局的稀缺性與成長性。 從行業背景來看，當前具身智能已納入國家"十五五"規劃重點方向，機器人產業正從實驗室走向規模化落地，2026年被業內視為場景化交付元年。首程控股憑藉"資本 + 場景 + 產業鏈"的生態賦能模式，已在機器人賽道建立起差異化競爭優勢，此次可轉債全額轉股的落地，進一步理順了公司資本與業務的協同關係，為其分享萬億級產業紅利奠定了堅實基礎。 對於後續市場表現，多家機構表示看好首程控股的長期投資價值。隨著獲利盤了結與流動性釋放，公司股價波動將更趨平穩，而陶朱新造局門店擴張帶來的業績增長、被投企業商業化落地帶來的投資收益兌現、二次開發業務的規模化推進等核心催化劑，將持續為公司估值提供支撐。短期來看，市場或經歷籌碼消化後的企穩階段，長期則有望伴隨機器人產業的爆發實現估值與業績的雙重提升。 首程控股相關負責人表示，此次可轉債全額轉股的順利完成，離不開資本市場的認可與支持。公司將以此為契機，進一步聚焦機器人全生態綜合服務商的戰略目標，持續加大在管道建設、二次開發、材料佈局等核心業務的投入，推動更多被投企業實現商業化落地，以扎實的業績回報廣大投資者。未來，公司將繼續保持資本運作與業務發展的協同性，為股東創造長期穩定的投資價值。



