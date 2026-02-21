被投企業登上國家級舞台 首程控股「資本+場景+產業鏈」邏輯獲得驗證 進入價值兌現階段



香港, 2026年2月20日 - (亞太商訊) - 2026年央視春晚的舞台上，科技與文化深度融合，人形機器人集群表演成為最吸睛的焦點。宇樹科技、銀河通用、松延動力三家機器人企業攜核心產品同台亮相，憑藉硬核技術引發全網熱議。這三家具身智能領域的核心企業均為首程控股（0697.HK）的被投企業，使得首程控股成為春晚機器人板塊的最大關聯方。三家企業在國家級舞台上的超預期表現，既展示了各自的技術實力，也充分印證了首程控股"資本+場景+產業鏈"前瞻佈局的戰略價值。 央視春晚作為覆蓋全國14億觀眾的"國民級科技秀"，對機器人合作夥伴的篩選標準極為嚴苛，不僅要求技術成熟度高、可靠性強，更需具備場景定制化能力與文化融合創新力。首程控股三家被投企業能夠悉數入圍，核心在於其各自佔據賽道核心卡位，形成了覆蓋"演算法-本體-消費"的全產業鏈佈局，展現出差異化且不可替代的技術優勢。 宇樹科技：三登春晚，極限運動再攀高峰 作為春晚舞台的"老兵"，宇樹科技第三次亮相，此次在《武BOT》節目中擔綱主力。16台人形機器人組成的方陣精准複現後空翻、馬步等高難度武術動作，將科技與武術完美融合。依託自研高併發集群控制系統與AI融合定位演算法，機器人實現了全球首次連續花式翻桌跑酷、彈射空翻（最大高度超3米）、單腳連續空翻等多項突破，集群同步精度達到毫秒級。其全新自研靈巧手支持武術道具快速更換與穩定抓持，充分展現了全球領先的高動態運動能力。這一亮眼表現的背後，是宇樹科技在核心部件自主研發上的持續突破——自主研發的諧波減速器傳動效率達90%以上，成本較進口產品降低40%，為規模化量產奠定堅實基礎。作為首程控股最早佈局的機器人企業之一，首程控股通過多輪融資加碼及首鋼園區場景開放，全程伴隨宇樹科技成長。2025年宇樹科技本體下線6500台、出貨超5500台，全球四足機器人市占率高達70%，成為國產機器人本體製造的龍頭企業。此次春晚的精彩亮相，進一步鞏固了其行業地位，也向全球觀眾展示了中國科技的力量。 銀河通用：具身智能，自主決策驚豔全場 如果說宇樹科技代表了機器人"四肢"的硬實力，銀河通用則掌控著機器人"大腦"的核心技術。作為本屆春晚首次引入的"指定具身大模型機器人"供應商，銀河通用與沈騰、馬麗共同演繹《我最難忘的今宵》。機器人"小蓋"在舞台上即時自主完成盤核桃、撿玻璃碎片、疊衣服、串烤腸等一系列靈巧操作，所有動作均非預設程式，而是依託具身大模型"銀河星腦AstraBrain"的自主決策能力，即時感知環境並作出回應。其具身搬運模型已入選北京人工智能重要成果，戰略價值凸顯。產業落地方面，銀河通用已實現"技術-產品-商業化"閉環，全球首款工業級具身智能重載機器人Galbot S1已成功切入寧德時代等龍頭企業產線。首程控股自2024年投資後持續加碼，不僅提供長期資金支持，更助力其構建"工業級+消費級"雙輪驅動格局，此次春晚的國家級舞台展示，有望進一步加速其工業級訂單的拓展與消費級市場的滲透。 松延動力：仿生交互，溫情演繹家庭場景 首次登陸春晚的松延動力，榮獲總台"仿生人形機器人獨家合作夥伴"及"人形機器人合作夥伴"雙重官方認證。在小品《奶奶的最愛》中，其小布米與小頑童N2兩款萬元級消費產品，不僅流暢完成側手翻、空翻、奔跑等動作，更通過擬人化的眼神、面部表情以及身體呼吸般的起伏，展現出高度仿生的交互能力。對話時頸部與手臂的自然配合，身體呈現呼吸起伏的幅度，讓機器人不再是冰冷的機械，而是充滿溫情的家庭夥伴。這一突破得益於松延動力自主研發的低成本伺服電機，將單台電機成本降至行業平均水準的1/3，為規模化推廣奠定基礎。作為松延動力的第一大外部投資機構，首程控股2024年領投其早期融資，並通過"破壁人計畫"直播矩陣、陶朱新造局線下體驗店等資源助力品牌滲透，2026年預售訂單持續攀升，成長勢頭強勁。春晚的高曝光度，將進一步提升其品牌知名度與市場認可度，鞏固其在消費級人形機器人賽道的優勢地位。 三家被投企業的集體亮相，凸顯了首程控股生態投資的邏輯的前瞻。與傳統財務投資者不同，首程控股深度參與被投企業成長，形成"投資-賦能-退出"的完整價值閉環。在資本賦能層面，首程控股依託旗下百億規模的北京機器人產業發展投資基金，為被投企業提供長期、穩定的資金支持，避免企業因短期盈利壓力中斷研發。公開訪談中顯示，其在機器人領域的投資兩年帳面回報超四倍，部分專案回報率突破10倍，投資價值顯著。在場景賦能層面，首程控股開放首鋼園區、百萬級停車位等核心場景資源，為被投企業提供多場景測試環境，加速技術迭代與產品優化。 資本市場對此次春晚賦能反應積極，多家機構指出，首程控股的生態佈局已進入價值集中兌現期，三家被投企業的春晚亮相直接催化機器人板塊表現。春晚作為國家級背書，提升首程控股及被投企業的品牌知名度，強化了其在機器人賽道的定位。其次，被投企業商業化進程加速將帶來實質性收益增長，宇樹科技IPO有望為首程控股帶來豐厚的股權增值收益。此外，生態協同效應的凸顯將增強市場信心，首程控股已投資機器人產業鏈近20家企業，形成完整生態矩陣，隨著行業爆發，其生態佈局的稀缺性與成長性將進一步凸顯，吸引更多資金關注。 首程控股憑藉"投早、投准、投長期"的投資邏輯，提前押注本體製造、具身大模型、消費落地三大核心細分賽道，通過深度賦能實現了企業與自身的雙向成長。此次三家被投企業同步登陸春晚，既是其投資成果的集中展示，也是其紅利兌現的開始。未來，隨著陶朱新造局線下門店網路的持續擴張、"破壁人計畫"線上管道的不斷完善，首程控股將進一步放大生態協同優勢，助力更多被投企業實現商業化落地。同時，其在機器人材料領域的佈局與二次開發業務的推進，將進一步完善產業鏈佈局，鞏固競爭壁壘。



