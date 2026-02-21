春晚科技秀背後的佈局者：首程控股綁定三大龍頭 築牢機器人生態壁壘



香港, 2026年2月20日 - (亞太商訊) - 央視總台馬年春晚圓滿落幕。在這場全球華人矚目的文化盛宴上，人形機器人集群表演成為最具話題度的亮點之一。宇樹科技、松延動力、銀河通用、魔法原子四家企業攜核心產品同台亮相，以硬核技術驚豔全球觀眾。 值得一提的是，宇樹科技、松延動力、銀河通用這三家"春晚明星"的共同背後，站著同一位佈局者 - 首程控股（00697.HK）。從資本佈局到場景落地，從技術研發到國民級曝光，首程控股憑藉對機器人賽道的前瞻押注，在馬年春晚完成了一次教科書級的生態價值兌現，成為這場科技盛宴中當之無愧的最大贏家。 三強同台，首程投資矩陣霸屏春晚舞台 本屆春晚的機器人表演，堪稱中國人形機器人產業的"實力大閱兵"。作為官方認證的核心合作夥伴，宇樹科技、松延動力、銀河通用分別在高動態集群控制、消費級產品落地、具身大模型應用三大核心賽道，展現了中國硬科技的頂尖水準，而這恰好構成了首程控股機器人投資版圖的關鍵支柱。 三度登上春晚舞台的宇樹科技，此次為《武BOT》節目提供人形機器人方陣，精准演繹後空翻、馬步等高難度武術動作。依託自研高併發集群控制系統與AI融合定位演算法，機器人實現了全球首次連續花式翻桌跑酷、彈射空翻、單腳連續空翻等多項突破，集群同步精度控制在毫秒級，再度刷新了全球人形機器人集群表演的技術標杆。 松延動力作為首次亮相春晚的"新面孔"，榮獲總台"仿生人形機器人獨家合作夥伴"及"人形機器人合作夥伴"雙重身份認證。在小品《奶奶的最愛》中，其小布米與小頑童N2兩款萬元級消費產品，不僅完成側手翻、空翻、跑步等流暢動作，更展現出擬人眼神、面部神態，以及對話時頸部與手臂的自然配合，身體甚至呈現呼吸起伏的幅度，標誌著國產人形機器人正加速走向家庭場景。 銀河通用則以"指定具身大模型機器人"身份完成春晚首秀，與沈騰、馬麗共同演繹《我最難忘的今宵》。機器人"小蓋"在舞台上即時自主完成盤核桃、撿玻璃碎片、疊衣服、串烤腸等一系列靈巧操作，所有動作均非預設程式，而是依託具身大模型"銀河星腦AstraBrain"的自主決策能力，即時感知環境並作出回應，充分印證了具身智能技術"可實用、能落地"的產業價值。 三家企業分工明確、各擅勝場，不僅向世界展示了中國機器人產業的完整生態，更讓首程控股的投資眼光得到了最具說服力的驗證。 資本+場景+生態，首程賦能邏輯全面跑通 如果說投資是發現價值，那麼賦能就是創造價值。首程控股之所以能成為春晚背後的"最大贏家"，核心在於其並非單純的財務投資者，而是通過"資本+場景+生態"的全鏈條戰略，深度參與被投企業的成長與變現，這也是其區別於其他投資機構的核心競爭力。 在資本層面，首程控股憑藉對硬科技賽道的深刻理解，在宇樹科技、松延動力、銀河通用的成長關鍵期完成佈局，為企業的技術研發與規模化擴張提供了堅實的資金支持。如今，三家企業均已成長為各自賽道的頭部玩家，銀河通用的具身大模型機器人已落地多地銀河太空艙，松延動力實現消費級產品量產，宇樹科技更是開啟IPO進程，首程的投資價值正迎來全面爆發。 在場景層面，首程控股近期落地的陶朱新造局機器人科技體驗·銷售·維保·服務綜合體，為這些被投企業搭建了線下變現的核心管道。作為"前店後廠"的商業新模式，是全球首家集機器人科技體驗、銷售、維保、服務於一體的全鏈條生態中心，今年將規劃20家門店，成為宇樹科技、松延動力、銀河通用等企業產品觸達C端消費者、承接B端定制需求的重要載體。春晚的國民級曝光，將與線下管道形成強大協同，大幅縮短產品從"舞台爆款"到"市場爆款"的轉化路徑。 在生態層面，首程控股通過整合資源，推動被投企業之間的協同合作。從春晚舞台上的技術互補，到線下場景中的產品聯動，首程正逐步構建起一個"技術研發——場景應用——商業變現"的完整機器人生態閉環。這種生態化賦能，讓每一家被投企業都能共用平台資源，形成1+1>2的協同效應。 從春晚出圈到業績兌現，首程成長曲線清晰可見 正月初五迎財神，在這個寓意財富與機遇的日子裏，首程控股的春晚"大秀"，不僅是其品牌影響力的一次躍升，更是其業績增量確定性的一次重要釋放。 對於首程控股而言，三家被投企業的春晚亮相，具有雙重價值。一方面，春晚作為全球最大的流量池，為被投企業帶來了海量的品牌曝光，將直接推動其產品銷量的增長，而被投企業的業績提升，將通過股權收益、分紅等方式，為投資者帶來實實在在的財務回報。 另一方面，此次集體亮相，充分驗證了首程控股機器人投資戰略的正確性與前瞻性。隨著陶朱新造局的全國佈局，以及被投企業技術的持續成熟，首程控股的機器人生態將從"投資佈局期"全面進入"價值兌現期"。 從硬科技投資到線下場景運營，從單一企業賦能到生態協同發展，首程控股正在走出一條獨具特色的成長之路。春晚舞台上的高光時刻，只是其價值兌現的一個起點。未來，隨著更多被投企業的崛起和線下管道的完善，首程控股的業績增長將迎來新的引擎，其在資本市場的價值也將得到更充分的體現。 在馬年新春，首程控股以一場驚豔的"科技秀"，向市場證明了其作為硬科技領域專業投資者的實力。隨著機器人產業的加速爆發，這位春晚背後的"最大贏家"，正朝著更廣闊的未來穩步前行。



