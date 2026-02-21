首程控股（0697.HK）機器人版圖閃耀2026春晚：投資回報步入爆發期



香港, 2026年2月20日 - (亞太商訊) - 2026年央視春晚圓滿落幕，包括魔法原子、宇樹科技、銀河通用、松延動力等多家國產機器人企業同台競技，以多場景、高難度的精彩表現，完成了一場面向全球的技術實力與商業價值的"集體亮相"— 上述亮相的4家公司均屬首程控股（0697.HK）所投資或深度佈局的機器人企業。這場被業界稱為"中國具身智能閱兵式"的舞台秀，不僅刷新了公眾對人形機器人的認知，更釋放出行業即將邁入大規模商用的強烈信號，成為資本市場關注的核心焦點。 春晚作為具有指標意義的國家級超級IP，其科技合作對象長期被視為技術成熟度與產業方向的重要風向標。多家被投企業集中登台，不僅體現首程控股自身的產業地位，也被市場視為首程控股機器人投資戰略由"驗證期邁向收穫期"的重要信號。 系統化佈局機器人全產業鏈，首程控股構建穩健投資結構 從投資結構來看，首程控股所投的三家登上春晚舞台的企業，分別覆蓋了機器人產業鏈的不同關鍵層級：一類以整機能力見長，代表機器人工程化與規模化落地水準；一類聚焦具身智能方向，體現人工智慧與機器人深度融合趨勢；另一類深耕機器人動力與核心工程系統，夯實產業底層能力。 多家被投企業在同一年度集中亮相春晚舞台，顯示出首程控股並非押注單一技術路線，而是圍繞機器人產業鏈關鍵環節進行系統化佈局。其投資組合覆蓋整機製造、具身智能系統以及關鍵工程與動力環節，不同賽道在商業化節奏與盈利模型上各具特點。 這種多層級、多方向的佈局方式，使首程控股在機器人產業快速演進過程中，既能夠保持成長彈性，也具備較強的結構穩定性，為後續投資回報的持續釋放奠定了堅實基礎。 多重邏輯疊加，2026年首程控股機器人投資或迎回報拐點 從市場視角看，首程控股在機器人領域的投資回報，更可能呈現為"漸進式釋放"，而非單點爆發。進入 2026 年，其機器人投資是否步入實質性收穫期，核心可從以下二重邏輯進行觀察。 第一重邏輯：被投企業產業地位抬升帶來的估值重估。隨著機器人行業逐步走出概念驗證階段，具備真實工程能力、產品落地經驗和品牌影響力的企業，正在獲得更高的產業與資本認可。多家被投企業在國家級舞台集中亮相，有助於強化其行業標籤與市場信任度，並在融資、訂單與戰略合作層面形成正回饋，這類變化通常會率先反映在企業整體估值預期的抬升上。 第二重邏輯：多賽道佈局形成的組合效應。首程控股同時覆蓋整機、具身智能系統以及關鍵工程與動力環節，不同方向的商業化節奏並不一致，但正因如此，整體投資組合對單一專案波動的敏感度相對較低，更有利於形成結構更穩健的回報曲線。這種"組合型收益"模式，往往比依賴單一明星專案更具持續性。 在上述結構性邏輯之上，首程控股機器人投資組合中已出現多個具備潛在高回報的代表性專案。 其中，早期佈局的宇樹科技已進入上市輔導衝刺階段，有望衝擊"中國機器人第一股"。在人形與四足機器人加速進入產業和公共場景的背景下，其潛在估值空間受到市場持續關注。 與此同時，銀河通用機器人、引數科技等專案在最新一輪融資中，已為首程控股帶來超過 10 倍的絕對投資回報。在具身智能、大模型與機器人融合逐漸成為產業共識的背景下，這些專案的階段性兌現，進一步驗證了首程控股在機器人賽道早期佈局的前瞻性。 從資本週期角度看，2026 年有望成為首程控股機器人投資的"IPO 收割年"。市場預計，其投資組合中約有 4 家機器人相關企業將在 2026 年內正式啟動或完成 IPO 流程。 隨著這些企業從一級市場邁入二級市場，其資產定價邏輯將由"技術與想像"切換至"業績與流動性"，由此產生的估值溢價與流動性溢價，有望為首程控股帶來顯著的超額收益。這一階段，也被視為首程機器人投資板塊由長期佈局走向集中兌現的重要窗口。 場景閉環與商業化放量：構建穩定、可持續的回報支撐 除資本端佈局外，首程控股正同步推進機器人商業化的場景閉環建設，從而將投資回報由單一的資本收益，延伸至參與真實應用場景所帶來的增量空間。隨著機器人逐步進入實際落地階段，線下體驗、銷售與服務網絡的重要性持續提升。通過參與相關場景建設，首程控股不僅分享被投企業成長帶來的股權增值，也有機會在產品流通與服務環節獲得補充性收益，為整體投資回報提供穩定支撐。 具體來看，首程控股通過在核心商圈佈局機器人體驗店，正將春晚舞台上的"黑科技"，轉化為消費者可感知、可體驗、可購買的現實產品，推動機器人從技術展示走向真實消費。隨著線下門店規模不斷擴大、產品成熟度持續提升，市場預期2026 年單店 ROI（投資回報率）將顯著改善，門店功能也將由早期的品牌展示窗口，逐步演進為具備穩定轉化能力的銷售終端，成為機器人商業化落地的重要基礎設施。 值得關注的是，線下體驗網路並非單一的零售管道，而是同時承載 B2C 與 B2B 的雙向盈利功能。一方面，門店面向極客用戶與家庭用戶，銷售消費級與服務型機器人產品；另一方面，也作為首程控股 B2B 業務的重要展示與獲客窗口，向企業客戶、商業場景及公共機構延伸。包括春晚合作夥伴在內的機器人品牌（如魔法原子等）入駐體驗網路後，可依託首程控股的代理與管道體系，拓展行業客戶與應用場景。市場預計，這一模式將在 2026 年為首程控股貢獻穩定的傭金及服務性收入，與股權投資回報形成互補的現金流結構。 在流量端，首程控股正嘗試打通"舞台展示 + 線下體驗 + 直播轉化"的完整路徑。依託春晚帶來的巨大關注度，公司通過抖音、視頻號等平台同步開展直播帶貨，將品牌熱度直接轉化為銷售線索與訂單。在這一模式下，2026 年單店回本週期有望縮短至行業領先水準，商業模型正由"重投入、慢回報"向"效率驅動型增長"轉變。 上述商業化路徑，正通過首程控股旗下品牌-"陶朱新造局"加速落地。作為線上線下融合的機器人銷售與體驗網路，陶朱新造局正在成為連接技術與市場的重要樞紐。目前，部分春晚相關機器人產品已進入其線下空間進行展示與互動體驗，形成從"春晚舞台高曝光"到"線下真實體驗與轉化"的延伸閉環。隨著機器人產品持續向消費級與服務級場景滲透，線下體驗與銷售網絡的整體價值，有望在 2026 年進一步釋放。 綜合來看，三家被投企業同時登上春晚舞台，使首程控股站在了機器人產業由"概念走向規模化"的關鍵節點上。其機器人戰略已不再局限於押注單一明星專案，而是形成了"明星資產 + IPO 週期 + 場景商業化 + 流量變現"的多層次回報結構。 業內人士指出，首程控股當前在機器人領域的角色，已不再局限於財務投資方，而是逐步向產業資源整合者與場景組織者演進。通過"資本 + 場景 + 平台"的協同模式，首程控股正在構建區別於傳統投資機構的機器人產業參與路徑。。 隨著 2026 年臨近，機器人投資回報、線下門店效率與品牌變現能力的多重釋放，或將成為首程控股中長期增長邏輯中，最具想像空間的核心變數。



話題 Press release summary



部門 电子产品, Enterprise IT, Engineering, Funds & Equities, Venture Capital & PE, 数字, Artificial Intel [AI], Automation [IoT], Manufacturing, FinTech

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2026 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

