香港, 2026年1月30日 - (亞太商訊) - 機器人登上春晚舞台的陣容再度擴容。最新官宣消息顯示，松延動力確認將亮相本次春晚舞台。值得關注的是，首程控股（0697.HK）於2024年領投松延動力，並在後續多輪融資中持續加碼支持，目前已成為松延動力第一大外部投資機構。隨著松延動力官宣登台，首程控股在春晚舞台上的機器人版圖進一步擴大。
此前已官宣登陸春晚的宇樹科技、銀河通用機器人，與本次新晉官宣的松延動力，均為首程控股的戰略投資標的。三家被投機器人企業齊聚春晚舞台，也使首程控股成為國內少數實現"春晚舞台機器人大滿貫"的產業投資平台，其在機器人賽道的系統化佈局能力持續顯現。
作為春晚機器人領域的"常客"，宇樹科技早已率先鎖定合作席位，正式成為2026年中央廣播電視總台春晚機器人合作夥伴，這也是其第三次登上這一國家級盛典舞台。從四足機器人到人形機器人，宇樹已多次通過春晚這一國家級舞台展示中國機器人產業的工程能力與應用成熟度。1月25日，中央廣播電視總台進一步宣佈，銀河通用機器人成為2026年春節聯歡晚會指定具身大模型機器人。隨著松延動力的加入，2026年春晚機器人陣容的技術層次與產業結構愈發完整。
與此同時，1月23日，另一機器人公司魔法原子被確定為馬年春晚智能機器人戰略合作夥伴。雖然並非首程控股被投企業，但值得關注的是，目前魔法原子的機器狗已進入首程控股旗下機器人科技體驗店"陶朱新造局"進行展示與互動體驗，實現春晚舞台高曝光與線下真實體驗場景的無縫銜接，進一步打通機器人"舞台展示—線下體驗—商業轉化"的完整閉環，也凸顯了首程控股在機器人生態佈局上的開放性與協同性。
業內人士指出，春晚作為國家級超級IP，其機器人合作對象不僅代表技術成熟度，也折射出產業發展方向與政策關注重點。多家被投機器人企業在同一年度集中登上春晚舞台，意味著首程控股在機器人領域的佈局，已由早期的單點投資，升級為覆蓋核心技術、系統能力、應用形態與商業場景的系統化產業矩陣。
隨著2026年春晚臨近，2026年春晚的機器人敘事正從"單點展示"走向"產業集體亮相"，而首程控股，正站在這一輪春晚科技敘事的中心位置。
話題 Press release summary
部門 Enterprise IT, Funds & Equities, Venture Capital & PE, 数字, Artificial Intel [AI], Automation [IoT], FinTech
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network
Copyright © 2026 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
|Shoucheng Holdings
|Jan 27, 2026, 08:43 HKT/SGT
|首程控股（697.HK）機器人版圖再迎高光時刻：宇樹、銀河通用機器人等多家已投企業將亮相2026年春晚
