香港, 2026年1月27日 - (亞太商訊) - 近日，中央廣播電視總台陸續官宣2026年春節聯歡晚會科技合作陣容。首程控股（697.HK）在機器人領域的前瞻性投資再度走到聚光燈下——其所投資的宇樹科技、銀河通用機器人等多家機器人企業，確認或有望以不同形式亮相2026年春晚舞台，集中展現中國機器人與具身智能產業的最新成果，同時業標誌著首程控股在機器人與具身智能領域的前瞻佈局持續進入國家級舞台與大眾視野。
其中，宇樹科技已正式成為"中央廣播電視總台2026年春晚機器人合作夥伴"，這也是其第三次登上春晚舞台。從2021年牛年春晚四足機器牛"犇犇"首次亮相，到2025年人形機器人節目《秧BOT》實現現象級傳播，宇樹已成為春晚科技表達中極具代表性的企業之一。2026年，宇樹將再次在除夕夜呈現融合工程能力與藝術表達的機器人演繹，向全球觀眾展示中國機器人產業的技術成熟度與應用想像力。
宇樹科技機器人在過往春晚上的精彩表現
在舞台之外，宇樹的產業化進展同樣引人注目。過去一年，其不僅舉辦了全球首次人形機器人格鬥賽事，並在全球首屆人形機器人運動會上斬獲多枚金牌，還持續推動四足與人形機器人在工業、科研等真實場景中的規模化落地，相關產品出貨量位居全球前列，成為少數實現商業閉環的機器人企業之一。
與此同時，銀河通用機器人被央視指定為2026年春晚"具身大模型機器人"，也被視為春晚科技表達的一次重要升級。相較於以往偏重機械表演的展示方式，具身大模型強調"感知—決策—執行"一體化能力，代表著通用人工智慧與機器人深度融合的前沿方向。此次亮相，不僅是銀河通用機器人在全球華人盛會的集中展示，也象徵著春晚科技敘事正從視覺奇觀，邁向對國家科技實力與未來產業路徑的深度呈現。
除上述企業外，隨著2026年春晚持續強化科技元素，多傢俱身智能與機器人企業被納入春晚技術合作或節目呈現體系。市場資訊顯示，首程控股在機器人領域所投資的企業中，除已官宣專案外，亦有相關公司參與到春晚技術支持、場景協同或集體展示的可能，但具體形式仍以總台最終發佈為准。
作為重要產業投資方，首程控股近年來持續加碼機器人與具身智能賽道，圍繞"核心技術—產業落地—應用場景"進行系統佈局，並通過資本賦能與場景協同，推動被投企業加速走向規模化應用。多家被投企業在同一年度春晚這一國家級舞台集中亮相，也被視為其機器人投資戰略階段性成果的集中體現。
隨著春晚這一國家級超級IP再次成為中國科技實力的展示窗口，首程控股所投機器人企業頻頻站上舞台中央，背後折射的，是中國機器人產業正從實驗室創新，穩步邁向產業化、規模化與全球化發展的清晰路徑。
