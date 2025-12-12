雲頂新耀與海森生物簽署商業化服務協議及授權許可協議 推動商業化協同與多領域佈局

香港, 2025年12月12日 - (亞太商訊) - 雲頂新耀（Everest Medicines，HKEX 1952.HK）于2025年12月11日，宣佈其全資附屬公司雲頂新耀醫藥科技有限公司（以下簡稱：「雲頂新耀醫藥科技」）已與海森生物醫藥有限公司（以下簡稱：「海森生物」）簽署兩項戰略合作協議，包括商業化服務協議以及授權許可協議。

根據商業化服務協議，雲頂新耀醫藥科技將依托現有的銷售與市場體系，為海森生物旗下六款成熟產品提供商業化服務。根據授權許可協議，雲頂新耀醫藥科技獲得在大中華區開展萊達西貝普（Lerodalcibep）的後續臨床開發、注冊和商業化的獨家許可。

兩項協議將在財務與戰略上形成顯著協同效應，提升現有商業化平台的運營效率，加快雲頂新耀產品全生命周期、全渠道覆蓋的商業化能力建設，同時為公司在心血管疾病領域打造具有吸引力的業務版圖。通過此次合作，雲頂新耀將鞏固在中國的商業化基礎，提升市場份額，為心血管業務的長期增長注入核心動力，據了解，萊達西貝普（Lerodalcibep）有望於2027年在大中華區獲批，成為推動業務增長的關鍵引擎。

商業化服務協同 提升多產品組合競爭力

根據商業化服務協議，雲新耀醫藥科技將按相關產品季度淨銷售總額的20%-55%收取服務費。截至2028年12月31日的三年內，海森生物擬支付的年度交易金額上限分別為：2026年人民幣5.6億元、2027年人民幣6.16億元、2028年人民幣6.77億元。

商業化服務協議涉及急重症、心血管和代謝三大領域，覆蓋六款成熟產品組合，包括急重症領域的羅氏芬(R)、思他寧(R)、亞寧定(R)，心血管領域的易達比(R)、必洛斯(R)、以及代謝領域的倍欣(R)，能夠充分發揮雲頂新耀現有商業化平台的優勢與佈局。其中，急重症領域的三款核心產品——羅氏芬(R)、思他寧(R)和亞寧定(R)，憑借其在感染、消化系統急症及循環系統急症中的關鍵臨床地位，常被稱為「急重症三寶」。以羅氏芬(R)為例，作為廣譜第三代頭孢菌素，已覆蓋全國超過8,500家醫院，市場占有率超過80%，在複雜感染治療中保持長期、穩健的臨床需求。值得強調的是，在急重症領域，這三款藥物覆蓋的核心科室與公司精幹高效的依嘉(R)商業化團隊積累的核心醫院覆蓋和專業推廣能力高度重合，有望顯著提升產品市場滲透效率。

隨著此次產品組合的加入，公司在急重症、心血管等重點治療領域的商業化佈局將得到進一步拓展，與現有商業化體系形成更強的協同效應，為商業化平台的規模化發展和收入提升提供更充足的支撐。

引進Lerodalcibep 拓展心血管戰略佈局

根據授權許可協議，雲頂新耀醫藥科技獲得在大中華區開展萊達西貝（Lerodalcibep）的後續臨床開發、注冊和商業化的獨家許可，並可在大中華區以免特許使用權費方式使用海森生物相關商標。雲頂新耀醫藥科技將支付2900萬美元（相當於約人民幣2.05億元）的初始付款，及最高不超過3000萬美元（相當於約人民幣2.12億元）的潛在開發及監管里程碑款項與最高不超過2.8億美元（相當於約人民幣19.77億元）的潛在銷售里程碑款項；以及按淨銷售額的潛在特許使用權費。

萊達西貝普（Lerodalcibep）由美國私人公司LIB Therapeutics研發，是一款新型小分子蛋白結合的第三代PCSK9抑制劑，用於降低成人高膽固醇血症（包括雜合子型家族性高膽固醇血症（HeFH））患者的低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）水平。萊達西貝普（Lerodalcibep）經開發為更貼近患者需求、更加便捷的每月一針、單次小體積皮下注射制劑，居家旅行皆可方便儲存或攜帶。以上特點使萊達西貝普（Lerodalcibep）成為已獲批的PCSK9抑制劑的獨特替代方案。

總計超過2,500例患者的多項全球大型三期臨床試驗結果顯示，萊達西貝普（Lerodalcibep）可使心血管疾病(CVD)患者或極高/高風險族群的LDL-C持續降低>60%，並使LDL-C升幅更嚴重的雜合家族性高膽固醇血症(FH)患者降低>55%，此外，另一項頭對頭臨床試驗（萊達西貝普vs英克司蘭）LIBerate-VI研究已取得優效結果（P=0.0319）。未來該產品的上市有望為全球億萬CVD患者（包括約3千萬FH患者）提供新的治療選擇。最新中國三期臨床試驗進一步證實，該療法可在已確診或處於極高心血管風險（包括家族性高膽固醇血症）的患者中顯著降低LDL-C水平。

目前中國已有多款PCSK9抑制劑獲批上市，2024年總市場規模約人民幣30億元，同比增長95%。根據弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan）報告，預計該市場將於2030年進一步擴大至約人民幣100億元。盡管中國血脂異常人群規模約4億，接受降脂治療的比例僅約14%，反映出滲透率偏低及顯著的未滿足醫療需求。萊達西貝普(Lerodalcibep)在中國的專利獨占期至2039年。

雲頂新耀將萊達西貝普定位為「推動業務增長的關鍵引擎」，視其為公司在創新藥佈局中的「關鍵砝碼」。此舉被視為精准踐行了公司聚焦高潛力「藍海」領域、通過BD合作快速構建高價值產品組合的戰略，顯著充實了後期管線。

市場觀點普遍認為，此次雙項協議實現了「短期收益可期、中長期成長清晰」的平衡。雲頂新耀可借助其已建立的醫學、准入、市場與銷售一體化協同體系，實現商業能力的高效輸出，提升資源利用效率，更向市場驗證了其商業化平台的可擴展性與運營韌性，展現出高效率、可持續的增長潛力。

