首程控股"機器人科技體驗店"開啟全民徵名投票

香港, 2025年11月20日 - (亞太商訊) - 在加速佈局機器人全產業鏈的背景下，首程控股（0697.HK）正在持續強化C端觸達能力，並以場景應用帶動產業落地。

近日，首程控股宣布，"首程機器人科技體驗店"徵名活動進入投票階段，共30個候選名稱面向公眾開放評選，進一步體現公司在打造消費級機器人生態上的開放態度與品牌建設能力。

本次投票入口：https://mp.weixin.qq.com/s/4_OK-VMJrTQdef8OM7EKnQ

或在微信搜尋"首程控股"，點擊置頂推送參與投票。

一、體驗店體系持續擴張，C端生態雛形顯現

"首程機器人科技體驗店"（當前暫定名：陶朱新造局）不僅是一家科技零售空間，更被視作首程控股切入消費級機器人市場的關鍵節點。體驗店已在北京、成都及機場等重要商圈落地，展示超200款機器人產品，涵蓋：家庭陪伴與服務機器人、教育娛樂與編程機器人、醫療康復與智能輔助設備、戶外運動、文旅互動等創新設備。

同時，首程控股依託其在上游投資佈局的優勢，已深度參與人形機器人、運動控制、具身智能等核心賽道。例如：宇樹科技、松延動力、銀河通用、加速進化等企業均為其產業基金的重要投資標的，從核心材料、零部件到整機製造形成縱深佈局。

二、從"投"到"用"：構建機器人大規模落地的"場景網絡"

在投資端之外，首程控股正在將"體驗店+直播間+多場景應用"融合為規模化的消費觸達體系。"Wallbreaker（首程W）機器人直播間"吸引大量用戶線上參與，使得機器人設備從展示、體驗到消費形成閉環。

未來一年，公司規劃開設20家以上機器人科技體驗店，以連鎖化方式加速推動機器人產品的普及與商業化試點，進一步鞏固其在文旅、教育、醫療、城市服務等城市場景的落地能力。

三、機器人應用的"第一站"，公眾共創品牌未來

隨著C端消費場景不斷豐富，機器人產業正從技術驅動進入體驗驅動的新階段。此次徵名活動和公開投票，既是首程控股構建品牌與用戶共創機制的嘗試，也是其推動機器人生活化的關鍵一步。

本次徵名投票將於2025年12月19日18:00截止。

歡迎各界參與，共同為未來的機器人科技空間命名，見證中國城市級機器人應用生態的成長。

