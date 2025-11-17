宇樹科技IPO加速 首程控股從高速增長走向長期成長：機器人投資＋應用的雙輪邏輯

香港, 2025年11月17日 - (亞太商訊) - 在機器人產業快速演進的當下，首程控股（0697.HK）正由傳統基礎設施運營商，逐步轉型為具備科技屬性的全新平台公司。其最新發布的 2025 年第三季度財報，不僅展現公司穩健的經營基本面，也清晰傳遞其在機器人產業鏈上的戰略路徑——從「投資布局」走向「應用落地」，並逐步構建可持續的長期成長能力。

一、業績保持高速增長，經營韌性進一步增強

三季報顯示，首程控股收入同比增長 30% 至 12.15 億港元，歸母淨利潤同比提升 22% 至 4.88 億港元。資產運營業務持續擴張，資產融通業務保持高收益貢獻，兩者共同構成公司穩定且可預期的經營底盤。

現金與理財資產規模達 85 億港元，資產負債率僅 31.5%，財務結構穩健，為公司佈局機器人領域的新投資與新業務孵化提供了充裕的「安全邊際」。在穩健經營的基礎上，公司宣布未來三年實施 10 億港元股份回購，管理層以長期資金承諾進一步驗證對公司價值的信心。

二、機器人進入「投資深化＋應用驗證」雙軌階段

不同於仍停留在技術展示或實驗室階段的市場參與者，首程控股的機器人布局已呈現「雙線推進」的特點：一端向上，深耕產業鏈投資；一端向下，完善應用場景布局。

（1）投資深化：產業鏈核心企業陸續邁入資本化衝刺期

首程控股透過旗下產業基金，布局人形機器人、具身智能、飛行機器人、智能感知等方向，並將資源集中於具備全球競爭力的企業。近期重要進展包括：宇樹科技完成 IPO 上市輔導，有望成為 A 股人形機器人第一股；雲深處完成股改，正式進入上市籌備階段；多家企業預計於 2026 年具備登陸資本市場的條件。

上述企業的資本化進程，將為首程控股的股權投資業務帶來結構性收益，並為未來利潤增長開啟新的空間。

（2）應用驗證：構建機器人大規模落地的「場景網絡」

為打通機器人從「技術」走向「商業」的通路，首程控股不僅在投資端深度佈局，更同步在消費端與城市端搭建應用場景網絡。例如：「陶朱新造局」機器人科技體驗店已於北京、成都及機場等多個地標落地，實現機器人「看得見、用得上、買得到」；「首程W」機器人直播間以即時展示與消費轉化模型補足線上觸達能力；

在教育、醫療、文旅等場景中推動自動充電機器人、手術機器人、教學機器人的落地試點。

投資驅動與場景驅動的雙軌模式，使首程能在機器人產業早期階段形成「數據、用戶、需求」三類資源壁壘，奠定長線增長的重要基礎。

三、從高速增長邁向長期成長：2026 年將成為關鍵分界線

首程控股正處於從「業績增長」轉向「成長邏輯」的關鍵節點。

財務端，穩健的資產運營提供足夠安全墊；產業端，機器人業務的投資、應用場景與資本化進展正形成互相強化的正循環。

隨著宇樹科技、雲深處等核心企業進入上市通道，加上體驗店全國化布局、自動充電機器人商用化、人形機器人應用持續擴大，公司的機器人業務預計將於 2026 年進入「可量化貢獻期」。換句話說，過去兩年首程控股着力構建的是「基礎設施」；未來幾年，則將開始展現「長期成長性」。

首程控股以穩健財務與前瞻產業布局為根基，逐步形成「機器人投資＋應用」的雙輪驅動商業模型。在行業即將迎來場景放量的窗口期，公司已處於結構性優勢位置。高速增長是現在，長期成長是方向，2026 年對首程控股而言，或許只是全新階段的起點。

