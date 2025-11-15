三季報再度超預期：收入淨利高增 回購升級10億 首程控股加速邁向成長新階段

香港, 2025年11月15日 - (亞太商訊) - 11月14日，首程控股（0697.HK）公佈2025年三季度業績。在宏觀環境承壓、行業結構調整的大背景下，公司依然呈現出強勁而穩定的增長動能：收入與利潤保持雙位數高增，現金儲備大幅提升，資產融通業務進入收穫周期，機器人產業鏈投資與應用持續推進，新業務拓展速度顯著加快。

與此同時，公司宣佈啟動總規模10億港元的大額股份回購計劃，以更積極的資本動作支持市場預期管理。這一系列組合拳，使首程控股的「未來增長曲線」愈發清晰。

一、收入淨利雙升：高增長成為確定性

三季報顯示，首程控股前三季度實現收入12.15億港元，同比增長30%；歸母淨利潤4.88億港元，同比增長22%。公司整體經營效率保持穩中向上，營收與利潤的高增速在港股上市公司中具備稀缺性。

分業務來看，公司的兩大傳統板塊——資產運營與資產融通——均表現穩健：資產運營收入7.83億港元，同比增長16%，保持持續擴張；資產融通收入4.32億港元，同比增長66%，呈現明顯的兌現周期特徵。

其中，資產融通業務的強勁增長，背後是多支基金進入退出與回款階段，形成穩定的現金流回籠。這意味著，公司的「募投管退」循環已經進入更加成熟的階段，未來盈利能力與資金回流能力將進一步增強。

毛利方面，公司前三季度錄得5.51億港元，同比增長28%，整體毛利率維持在45%左右，結構穩定、盈利品質堅實。

二、財務基本面亮眼：安全墊與增長空間並存

三季度末，公司總資產規模達163.4億港元，同比增長18%。令人矚目的是，公司現金及理財資產達到85.5億港元，較年初幾乎翻倍，資金實力處於歷史高位。

在此基礎上，公司資產負債率維持在31.5%，負債資本比率10.9%，依然處於極低水平；公司繼續保持AAA主體評級，為未來堅持穩增長、擴產業布局提供了穩固的財務基礎。

多項關鍵指標表明，首程控股不僅具備極強的抗風險能力，更為產業投資和機器人業務的中長期拓展奠定了深厚「安全墊」。

三、10億港元大額回購：堅定看好產業長期趨勢

公司同時宣佈啟動總額高達10億港元的大額回購計劃。回購計劃將分階段執行，屬於港股市場中頗具分量的一類資本管理動作。

在市場整體估值處於低位、科技產業加速切換周期的背景下，此次回購不僅強化了公司在資本市場的價值管理能力，也體現首程控股對未來產業趨勢的堅定判斷。

公司特別指出，回購安排反映了對機器人行業發展前景的長期看好。隨著人工智慧、具身智能、自動駕駛、電池技術等多領域交叉融合，機器人產業正從「技術突破」邁向「商業落地」的關鍵階段。

在這一輪全球產業窗口期中，首程控股希望通過前瞻布局、場景落地和資本引導，助力行業邁向規模化發展，推動機器人產品從試點走向普及。

四、機器人投資+應用雙輪驅動：新的增長引擎正在形成

在投資端，首程控股已構建起覆蓋機器人核心賽道的完整投資矩陣，布局包括人形機器人企業宇樹科技與松延動力，具身智能基礎模型開發者星海圖，機器人足球冠軍團隊加速進化，飛行具身智能公司微分智飛，一體化關節模組廠商泉智博，以及專注仿人運動控制的雲深處等多家核心企業。同時，公司設立「機器人先進材料產業公司」，將布局延伸至產業鏈關鍵材料環節，進一步夯實機器人技術體系的上游基礎。

在應用端，公司亦在多個高價值場景實現密集落地：自動充電機器人在成都環貿ICD實現首站運營，推動「機器人+新能源」從試點走向示範；與阿爾特汽車的合作加速機器人技術在智能製造及新能源產線的深度應用；在醫療領域，國產手術機器人在北大首鋼醫院成功完成多項高難度手術，形成從技術展示到臨床落地的完整閉環；教育端，公司與北京市教委推進「機器人進校園」，通過設備、課程、賽事等體系化資源進入多所學校；在消費端，全國首批機器人科技體驗店已在北京、成都及機場等地開業，為普通消費者提供可觸達、可體驗的「機器人+消費」場景。

通過在資本、關鍵材料、核心技術與多場景應用端的立體協同，首程控股正推動機器人真正從實驗室走向城市、走進家庭、走入日常生活，加速催生更成熟的產業生態與可持續的商業模式。

五、產業趨勢打開增長空間，首程控股處於上升周期起點

進入2026年，機器人產業將迎來政策加持、技術迭代與應用普及共同推動的加速期。從自動駕駛到人形機器人，從工業製造到消費體驗，從醫用手術到教育場景，機器人正在進入「規模化落地」的新階段。

首程控股在資產運營與基金管理業務保持穩健增長的基礎上，正通過機器人投資與場景應用的雙輪驅動構建新的增長引擎。隨著產業周期加速向上，公司將在多個核心板塊實現更強的成長動能。

未來，首程控股將繼續堅持科技驅動的發展方向，推動機器人行業的技術突破與產業落地，在新一輪產業變革中佔據更重要的位置。

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network