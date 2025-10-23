首程×萬勳 全球首案「機器人全自動充電」商業化運營圓滿收官

香港, 2025年10月22日 - (亞太商訊) - 夏末初秋，成都環貿 ICD 地下停車場見證了一場顛覆新能源汽車傳統充電模式的科技盛宴--由首程控股與被投企業萬勳科技聯手打造的全國首個「自動充電機器人快閃體驗站」歷時 30 天後圓滿收官。

本次活動基於萬勳科技獨有的「柔韌充」自動充電解決方案，不僅成功實現了跨品牌、跨車型、面向公眾的普及化商用運營，更以千人、千車、百車型的真實服務，打造出業內首個單機高用量商業化案例，正式宣告機器人自動充電技術已具備全面市場化落地能力。

值得關注的是，活動圓滿結束之際，國家發改委等部門同步發布《電動汽車充電設施服務能力「三年倍增」行動方案（2025-2027年）》，明確提出三年內公共充電設施數量與服務能力實現倍增，推動智慧化、網聯化補能體系建設。該政策的出台，為自動充電等前沿技術的產業化應用提供了政策與市場的雙重利好環境。

一、百車型、千車次背後的高成功率與高滿意度

此次活動無限制面向公眾開放，累計服務超過 100 款不同品牌與車型，涵蓋私家車、營運車與出租車，共計近 1300 名用戶、1200 車次。相較於此前業內展示的移動式手動充電機器人、內部示範站或單一品牌專用設備，本次可謂迄今為止自動充電單機商業化服務的最高用量與最複雜運營案例。

在環貿 ICD 地下停車場的複雜環境中，機器人於光線變化、氛圍燈干擾及高溫環境下穩定運作，最終以近乎 100% 的成功率、97% 的用戶滿意度圓滿完成任務。這背後，正是萬勳科技「柔韌充」技術體系的核心優勢所在--基於全球首創 Pliabot(R) 柔韌機器人技術 所構建的「仿生柔韌臂 + 具身 AI」柔韌具身智能架構，兼具強環境適應力、跨車型兼容性與顯著的成本優勢，徹底擺脫對高精度傳感器的依賴，為商用部署提供穩定、安全、低成本的全新方案。

二、高粘性用戶湧現：月內最多 6 次「回購」

活動期間，根據場站邀約與周邊數據統計，近 30% 的被邀用戶願意主動註冊體驗。隨著活動熱度攀升，體驗人數持續增長，甚至出現排隊現象，部分用戶自發多次前來體驗，單月最高達 6 次「回購」。這一現象不僅體現出自動充電機器人的應用潛力，更說明消費者教育正在完成由「認知」向「需求」的轉化。

在註冊用戶中，選擇單次或多次體驗包的付費用戶比例達 52%；97% 的受訪者對體驗表示滿意，其中 86% 評為“非常滿意”，認為該服務在「無感操作、安全保障、價格親民、車型兼容」等方面表現出色。社交媒體上，「像科幻電影走進現實」「希望儘快推廣到更多城市」等自發評價頻繁出現，成為推動自動充電普及的最佳口碑樣本。

三、品牌、流量、用戶、收入「四豐收」

作為業內首例，本次活動成功探索出基於創新機器人服務的「體驗經濟 + 流量經濟」新模式。其期間不僅帶動場站訂單量逆勢增長，更透過社會化議題發酵、用戶 UGC 傳播與話題營銷，實現了品牌、流量、用戶與收入的多重突破。

在品牌層面，活動憑藉「自動充電機器人快閃體驗站」的創新形式，實現全網超千萬級曝光，打破了傳統場站的營銷邊界；在流量與收益層面，高淨值與中高端車主的參與顯著提升了場站形象與用戶結構，創造了新增收入來源與業務增量。

四、政策紅利疊加，開啟智慧補能新時代

未來，隨著智慧停車系統的持續推廣、《電動汽車充電設施服務能力“三年倍增”行動方案（2025-2027年）》的實施，以及 Robotaxi、智能貨運等高頻應用場景的加速成熟，自動充電將成為智能交通體系的重要基礎設施。

憑藉首程控股在資金、科技生態與資產運營領域的綜合優勢，及萬勳科技在柔韌具身智能技術上的創新突破，雙方有望持續引領自動充電機器人的產業化進程，推動前沿科技真正轉化為可持續的城市服務能力，助力中國機器人產業邁向高品質發展新階段。

