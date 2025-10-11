繼北京之後 首程控股機器人體驗店落地成都核心商圈 全國化佈局啟動 C端場景加速落地

香港, 2025年10月11日 - (亞太商訊) - 2025年10月，首程控股（0697.HK）在機器人業務板塊迎來又一關鍵節點--繼北京首鋼園"陶朱新造局"（暫定名）機器人科技體驗店火爆出圈後，公司正式將該品牌落地成都春熙路核心商圈。作為全國化佈局的標誌性事件，此次西南首店的開業，不僅意味著首程控股機器人C端戰略進入擴張期，也標誌著其在"產業鏈投資-消費場景落地"閉環模式上的加速兌現。

一、從北京到成都：全國化佈局全面啟動

今年國慶期間，首程控股旗下機器人科技體驗品牌"陶朱新造局"（暫定名）於北京融石廣場（R+生活中心）首店亮相，日均客流超3,000人次、銷售額達數萬元（數據來源：北京日報）。該體驗店作為全國首個常態化運營的機器人消費場景門店，匯聚宇樹科技、松延動力、銀河通用、加速進化等多家被投企業的200餘款產品，涵蓋家庭陪伴、教育娛樂、醫療康養、運動娛樂等多元生活場景，讓公眾從"看得見"到"摸得著"，再到"帶得走"，真切感受科技走進生活的過程。

緊隨北京首店之後，首程控股於10月7日至15日期間攜"陶朱新造局"重磅入駐成都春熙路商圈，開設西南首店並同步參與"IAMHERE·春熙智造驅動未來"機器人沉浸式互動體驗展，集中展出20餘件前沿產品，涵蓋人形機器人、AI基礎模型、智慧感知與教育科技等領域。

春熙路作為西南地區最具影響力的商業地標，年客流量超2億人次，是品牌"首發、首店、首秀"的首選平台。成都市錦江區相關負責人在接受採訪時表示："首程控股此次選擇春熙路開設西南首店，是看中了這裡強大的消費集聚力與首發經濟的輻射效應，這對推動科技產品C端轉化具有示範意義。"

二、機器人C端樣本：科技×消費的融合落地

在成都春熙路"陶朱新造局"展區，松延動力的人形機器人與仿生機器人、宇樹科技的B2四足機器人與G1人形機器人、奇妙拉比的AI情感機器人"雷格斯"、愛賓果的智慧助教機器人，以及元蘿蔔AI下棋機器人等成為現場焦點。展區內人潮湧動，不少市民駐足體驗，親手操作人形機器人或與智慧寵物互動拍照。"沒想到機器人離生活這麼近，孩子已經在問能不能把這個下棋機器人帶回家。"一位現場觀眾笑著說。

據活動主辦方成都興錦商業投資服務公司介紹，僅活動首日，"陶朱新造局"展區入場人數超過1.2萬人次，部分產品現場即實現訂單轉化。這不僅展示了機器人產品的消費潛力，也為科技企業提供了寶貴的使用者反饋數據。

業內分析認為，首程控股以線下體驗店為核心的C端模式，正成為"硬科技走進日常"的現實通路。透過"沉浸互動 + 即時購買"的一體化消費體驗，公司正在構建可複製的機器人零售樣本。

三、從產業投資到消費落地：構建B2C全鏈條生態

首程控股佈局機器人產業並非短期行為。作為中國領先的智慧基礎設施資產服務商，公司管理的"北京機器人產業發展投資基金"規模逾百億元，重點投資具身智能與核心零組件領域。

目前，首程控股已投資宇樹科技、松延動力、銀河通用、星海圖、泉智博等多家行業龍頭企業，形成涵蓋上游零組件、中游整機製造、下游應用場景的完整產業鏈佈局。其核心邏輯是："得早、落得下、轉得快"。投得早：提前鎖定機器人核心賽道企業；落得下：透過實體門店驗證產品；轉得快：以用戶反饋促進產品升級與商業轉化。

首程控股負責人在接受採訪時表示："機器人產業的商業化核心，不僅在於技術突破，更在於場景落地。我們希望藉由體驗店這種C端觸點，將投資項目的技術能力直接轉化為市場感知與消費行為。"

四、西南總部落地：產業 + 消費 + 總部經濟

值得注意的是，此次"陶朱新造局"西南首店的落地，背後是一整套區域戰略。首程控股已於成都錦江區設立西南首個機器人公司，計畫打造輻射西南地區的機器人區域總部，集展示、銷售、研發與場景孵化於一體。

未來，該總部將負責首程控股機器人業務在川渝滇區域的資源整合與招商合作。

五、科技成果轉化的中國樣本

從北京首鋼園到成都春熙路，從首都機場T3快閃店到西南區域總部，首程控股正以實際行動驗證其"基礎設施托底、科技產業拉升"的戰略邏輯。"我們希望讓機器人不再只是實驗室裡的樣機，而是真正走進日常生活。"首程控股董事會辦公室負責人表示。

隨著全國化佈局的推進，首程控股正從"投資者"轉向"運營者"，從"資本邏輯"轉向"消費邏輯"。這不僅是公司自身戰略升級的體現，也代表著中國機器人產業從技術突破邁向商業化落地的重要一步。

隨著"陶朱新造局"品牌在全國範圍內的快速落地，首程控股近日同步啟動全網徵名活動。公司希望這一承載未來生活想像的空間，能擁有更具親和力、與公眾共鳴的名稱。"'陶朱'取意於春秋名士范蠡，象徵以技術之火鍛造美好生活；'新造局'則代表創新與再造。我們也希望聽到更多來自公眾的聲音。"首程控股機器人科技產業有限公司負責人在接受記者採訪時表示，"機器人時代的消費，不只是企業單向輸出，而是與每一位使用者共創的過程。"

即日起至2025年11月1日，公眾可通過首程控股官方微信公眾號留言投稿，為體驗店提出命名建議。最終入選名稱將提交公司股東大會表決並正式啟用。一個名字，不僅是符號，更是連結企業與用戶的情感紐帶。

未來一年，"陶朱新造局"將持續於更多核心城市亮相。一個以C端驗證為牽引、以消費場景驅動產業創新的機器人新生態，正在首程控股的實踐中逐步成形。

