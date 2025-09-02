首程控股半年報發佈 重磅落子材料環節 機器人生態全產業鏈閉環成型

|
香港，2025年9月2日 - (亞太商訊) - 2025年中期，首程控股營收7.31億港元，同比增36%；歸母淨利潤3.39億港元，同比增30%；資產融通板塊收入同比飆升69%，"資產運營+資產融通"雙輪驅動成效顯著。
機器人賽道是戰略核心，公司已投資宇樹科技、銀河通用、北京人形機器人創新中心等企業，覆蓋人形、工業、醫療機器人領域，通過"資本+場景"賦能技術落地，如新能源汽車產線改造、智慧充電站運營等。
在公開的中期業績路演上，董事會辦公室總經理康雨指出："機器人產業已經從技術突破走向場景兌現，但要大規模量產，還必須補齊上游材料短板。"為此，公司同步宣佈通過全資子公司設立"首程機器人先進材料產業有限公司"，聚焦電子皮膚、腱繩材料和輕量化PEEK等關鍵材料。康雨強調，這一佈局將與整機和應用形成呼應，真正打通"上游材料—中游整機—下游應用"的全鏈條。
財務方面，公司現金儲備超80億港元，有息負債率僅7.9%，連續三年獲AAA主體評級，財務安全墊突出。今年全年計劃派息11.59億港元，股息率近8%，並已累計回購超4000萬股，彰顯管理層對長期價值的信心。
戰略上，公司正從傳統基建運營商向科技新基建平台轉型。停車與REITs業務提供穩定現金流，機器人業務成為增長引擎，下游應用已落地多個場景：如與阿爾特汽車合作推動汽車產線自動化；與萬勳科技共建成都ICD自動充電站；北京大學首鋼醫院已引入術銳手術機器人；在北京"冰絲帶"場館外打造的機器人體驗店，日均流水超3萬元，並將在國慶期間推出首家"機器人4S店"，推動機器人走向消費端。
康雨在路演中還特別提到，首程是宇樹科技董事會中唯一的上市公司股東，公司通過北京機器人產業發展基金持有宇樹約4%的股份。隨著宇樹IPO推進，首程的資產將迎來重估，這也將進一步增強資本市場對公司長期成長性的預期。
隨著材料公司成立、機器人全鏈條生態逐步完善，以及被投企業的IPO進展，首程控股的生態協同價值正加速釋放，企業估值有望迎來新一輪重估。
