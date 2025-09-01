首程控股中期業績亮眼：收入增速36% 資產融通同比增長69% 錨定機器人驅動的千億新征程



香港，2025年8月31日 - (亞太商訊) - 港股上市公司首程控股有限公司（0697.HK）發佈2025年中期業績。在「資產運營+資產融通」雙輪驅動下，公司交出了一份穩健增長與前瞻佈局並舉的成績單：上半年營業收入達7.31億港元，同比增長36%；歸母淨利潤3.39億港元，同比增長30%；毛利2.95億港元，同比提升26%。 同時，公司繼續延續高分紅傳統。據8月31日公開路演資訊，首程2025年全年將累計派息11.59億港元，股息率近8%，位居港股市場前列，並已回購超過4,000萬股股份。財務方面，首程控股手握80多億港元現金，為降低財務成本，已清償所有銀行貸款，有息負債率僅7.9%，財務結構穩健，為公司在當前環境下把握投資機遇提供了堅實保障與極高安全墊。 一、財務穩健，股東回報顯著 上半年，首程控股在保持收入和利潤穩步增長的同時，持續強化資本結構。公司總資產達143.5億港元，AAA級信用評級已連續三年獲中誠信國際及聯合資信維持。公司董事會辦公室總經理康雨在接受媒體採訪時表示： 「我們既要為股東創造長期增長潛力--首程各項業務正處於歷史上最好的發展時期，如今才剛剛揚帆起航；同時也要保障股東回報的確定性--今年單是分紅便接近12億港元，持續的股份回購更彰顯了管理團隊對公司長期發展的堅定信心。」 高分紅與回購政策體現了公司與投資者長期共贏的態度。值得關注的是，公司資產融通業務表現突出，上半年收入達到2.20億港元，同比大增69%，已成為拉動整體業績增長的重要引擎。通過與中國人壽共同設立百億級基礎設施不動產股權投資平準基金，首程控股在REITs市場持續深耕，已成長為國內最大產業投資方之一。公司先後完成了南方潤澤/萬國資料中心REIT、首農產業園REIT和華電清潔能源REIT的戰略配售投資，覆蓋資料中心、清潔能源等關鍵板塊，實現了對全領域基礎設施資產的系統化佈局，進一步構建起從基金投資到資產退出的完整閉環能力。 同時，首程控股在股權投資方面亦成果顯著。公司通過旗下多支產業基金，投資佈局了包括宇樹科技、銀河通用、星海圖、雲深處、松延動力、加速進化、雲鯨等在內的頭部機器人企業。此前，首程在理想汽車、地平線、找鋼網、中科星圖、士蘭微等項目上已取得優異成績，旗下股權投資基金已於今年年初實現超過三倍帳面回報，並帶來亮眼的退出收益。這一系列成功案例不僅驗證了首程在產業投研上的前瞻眼光，也為市場預期未來機器人板塊的投資回報提供了堅實參照。康雨表示：「我們相信，隨著機器人產業進入規模化落地階段，首程佈局的頭部企業將為公司帶來更高的資本回報和戰略價值。」 二、機器人戰略提速，打造產業全鏈條 如果說財務數據展現了首程控股的穩健基本盤，那麼機器人業務則是公司面向未來最具想像力的增長曲線。作為國內最早系統性佈局機器人產業的上市公司之一，首程控股正加速從單純投資者向全鏈條服務商的角色轉型。 通過百億規模的北京機器人產業發展投資基金與旗下相關產業基金，公司已投資宇樹科技、銀河通用、松延動力、星海圖、加速進化等數十家頭部企業，涵蓋人形機器人、核心零部件等關鍵領域。這一投資矩陣，奠定了首程控股在具身智能產業的前沿地位。 值得注意的是，公司在機器人產業鏈的上游也進一步補鏈強鏈。近日，首程宣佈通過全資子公司首沃投資設立 首程機器人先進材料產業有限公司，專注於電子皮膚、腱繩、輕量化PEEK等核心先進材料。此舉不僅填補了產業鏈關鍵環節的空白，也有助於提升被投企業在觸覺感知、柔性控制和輕量化等方面的技術性能，進一步完善以人形機器人為代表的全產業鏈生態。 在應用落地層面，公司正在推動機器人真正進入生產和生活場景。首程控股全資子公司--北京首程機器人科技產業有限公司，正在多維度佈局機器人產業的全面應用。公司通過銷售代理、融資租賃、二次開發等方式，打造了機器人領域的「滴滴式」供需對接平台，推動產業鏈上下游高效協同。康雨表示，首程將進一步搭建機器人應用平台，定位於機器人綜合解決方案提供商，以「鏈主企業」的身份整合產業鏈資源，集中採購生態內企業的優質產品，並從點到面推廣至B端、B2C及C端等重點場景，全面釋放產業應用潛力，也為首程控股的股東帶來良好回報。 目前，首程的機器人產業化佈局已初見端倪。與 阿爾特汽車技術股份有限公司（IAT Automobile Technology Co., Ltd.） 的戰略合作，意味著機器人將深度參與汽車全產業鏈的產線組裝、智能檢測和電動化生產，推動「機器人+汽車」的跨界融合。在智慧交通領域，公司與萬勳科技聯合打造的成都環貿ICD自動充電體驗站已經投入使用，實現了機器人在新能源車主服務中的規模化應用。在醫療健康領域，北京大學首鋼醫院已引入首程機器人生態中簽約企業研發的術銳手術機器人，用於臨床手術與訓練教學，標誌著國產手術機器人正加速走向商業化應用，並在高端醫療裝備領域實現突破。 今年8月，在北京舉辦的首屆世界人形機器人運動會上，首程控股投資的多家企業集體亮相，斬獲37枚獎牌（其中12金、14銀、11銅），充分展示了中國機器人企業在運動控制與智能交互方面的快速進步。與此同時，公司在「冰絲帶」場館外開設的「首程機器人科技體驗店」，成為賽事期間最受關注的展區之一。不僅面向公眾展示人形與服務機器人，還提供互動體驗，推動機器人從專業賽道走向大眾生活。 更具前瞻性的是，首程控股正在探索「機器人4S店」模式，計劃打造集展示、銷售、維修與體驗於一體的零售服務體系。康雨表示： 「在今年的機器人運動會上，我們僅用200平方米的快閃店，就實現了日均流水超過3萬元，這充分反映了公眾對機器人應用的熱情與期待。正如當年的新能源汽車需要4S渠道普及一樣，機器人同樣需要服務網絡，才能真正走進千家萬戶。未來，我們希望讓個人、家庭和企業等用戶，都能在店內體驗、試戴、試駕、採購或租賃各類機器人，並享受到完善的售後與維修服務。通過這一模式，我們將打通機器人產業的『最後一公里』，推動機器人真正融入日常生活。」 三、機器人應用前景廣闊，中國土壤孕育全球領軍企業 在全球範圍內，機器人產業正經歷從「能跑能跳能表演」到「能理解、會推理、能幹活」的關鍵躍遷。據高工機器人產業研究所（GGII）預測，2025年全球人形機器人市場規模將達到約63億元人民幣，2030年接近640億元，2035年有望突破4000億元。康雨認為，未來三至五年，機器人將在工業製造、醫療健康、智慧養老、消費服務等領域大規模落地。 她指出：「中國不僅有政策的支持和資本的投入，更有全球獨特的應用場景，這為機器人產業的快速商業化提供了最佳土壤。首程控股的使命，是通過資本與場景的結合，把前沿技術真正推向規模化應用。」 首程控股正是在這片土壤上的深耕者。公司已形成涵蓋 上游-中游-下游 的完整產業鏈佈局： 上游：通過全資子公司設立 首程機器人先進材料產業有限公司，專注電子皮膚、腱繩、輕量化PEEK等核心材料，同時聯合研發、孵化新技術，補齊產業鏈短板； 中游：通過旗下相關產業基金投資宇樹科技、銀河通用、松延動力、星海圖、加速進化等頭部企業，覆蓋人形機器人本體及關鍵零部件； 下游：推動場景落地，已在阿爾特汽車產線、成都環貿ICD自動充電站、北京大學首鋼醫院手術機器人、「首程機器人科技體驗店」等真實環境實現應用，並正在探索「機器人4S店」模式。 康雨強調：「我們的使命，是通過資本、材料、技術與場景的結合，把前沿技術真正推向規模化應用。」 四、展望未來：邁向千億市值征程 隨著AI和機器人產業全面進入「應用兌現」的新階段，首程控股正站在產業爆發的前沿。憑藉穩健的資產運營、前瞻的產業佈局和持續兌現的股東回報，公司正在穩步邁向千億市值的長期目標。 康雨總結道：「機器人是新時代的智能基礎設施。首程控股不僅要做產業投資者，更要成為全鏈條的推動者與服務商。我們有信心依託資金、資本與場景的聯動優勢，引領中國機器人產業走向新的高度。」 Posted by All Way Success Company Limited for Shoucheng Holdings www.shouchengholdings.com [HKSE:0697, FRA:SHVA, OTCPK:SHNHF]



