首程控股官宣成立首程機器人先進材料產業有限公司 完善以人形機器人為代表的全產業鏈生態佈局

香港，2025年9月1日 - (亞太商訊) - 2025年8月31日，首程控股有限公司（0697.HK，以下簡稱「首程控股」）發布公告，宣布旗下全資子公司首沃投資控股有限公司擬設立首程機器人先進材料產業有限公司（以下簡稱「先進材料產業公司」）。該公司將專注於機器人產業上游關鍵材料的研發與產業化，標誌著首程控股在機器人全產業鏈戰略佈局中邁出堅實一步。

先進材料產業公司將重點聚焦電子皮膚、腱繩、輕量化PEEK等核心材料，圍繞產業化推進展開投資、聯合研發與項目孵化。通過與科研機構及產業夥伴的深度合作，公司不僅將補齊機器人在性能與成本控制上的關鍵短板，還將推動材料技術的突破與應用落地。此舉既是首程控股在機器人產業上游的重要延伸，也是完善以人形機器人為代表的全產業鏈生態的重要一環。

根據首程控股2025年半年報，公司已逐步構建起覆蓋上游材料—中游本體與核心零部件—下游應用場景的完整產業鏈版圖：

上游：以先進材料產業公司為抓手，圍繞電子皮膚、腱繩、輕量化PEEK等關鍵環節，展開投資、聯合研發與產業孵化，不僅補齊性能與成本控制短板，也為產業鏈上下游企業提供配套支撐，提升整體生態競爭力。

中游：依託首程旗下相關產業基金，系統性投資佈局宇樹科技、銀河通用、松延動力、星海圖、加速進化等頭部企業，涵蓋人形機器人本體、運動控制、感知交互、智能算法等核心領域。通過資本賦能與產業協同，推動企業加快技術突破並實現商業化落地。

下游：積極推動機器人在智慧交通、醫療健康、智能製造等重點領域的場景應用，打造示範效應。例如，與萬勳科技聯合研發的成都環貿ICD自動充電站已投入應用，簽約企業術銳手術機器人於北京大學首鋼醫院主導完成手術治療……與此同時，公司還將於今年國慶期間在北京融石廣場正式開放首家「機器人4S店」，長期面向公眾展示與銷售機器人產品，打造集體驗、應用與消費於一體的創新窗口，助力機器人從「產業化」走向「消費化」。

首程控股表示，未來將通過資本、技術與場景的全鏈條協同，全面提升在全球機器人產業鏈的整合力與影響力，助力我國機器人產業實現自主可控、加快發展，為建設科技強國貢獻力量。

Posted by All Way Success Company Limited for Shoucheng Holdings www.shouchengholdings.com [HKSE:0697, FRA:SHVA, OTCPK:SHNHF]

