首程控股官宣成立首程機器人先進材料產業有限公司 完善以人形機器人為代表的全產業鏈生態佈局

|
|
|
香港，2025年9月1日 - (亞太商訊) - 2025年8月31日，首程控股有限公司（0697.HK，以下簡稱「首程控股」）發布公告，宣布旗下全資子公司首沃投資控股有限公司擬設立首程機器人先進材料產業有限公司（以下簡稱「先進材料產業公司」）。該公司將專注於機器人產業上游關鍵材料的研發與產業化，標誌著首程控股在機器人全產業鏈戰略佈局中邁出堅實一步。
先進材料產業公司將重點聚焦電子皮膚、腱繩、輕量化PEEK等核心材料，圍繞產業化推進展開投資、聯合研發與項目孵化。通過與科研機構及產業夥伴的深度合作，公司不僅將補齊機器人在性能與成本控制上的關鍵短板，還將推動材料技術的突破與應用落地。此舉既是首程控股在機器人產業上游的重要延伸，也是完善以人形機器人為代表的全產業鏈生態的重要一環。
根據首程控股2025年半年報，公司已逐步構建起覆蓋上游材料—中游本體與核心零部件—下游應用場景的完整產業鏈版圖：
上游：以先進材料產業公司為抓手，圍繞電子皮膚、腱繩、輕量化PEEK等關鍵環節，展開投資、聯合研發與產業孵化，不僅補齊性能與成本控制短板，也為產業鏈上下游企業提供配套支撐，提升整體生態競爭力。
中游：依託首程旗下相關產業基金，系統性投資佈局宇樹科技、銀河通用、松延動力、星海圖、加速進化等頭部企業，涵蓋人形機器人本體、運動控制、感知交互、智能算法等核心領域。通過資本賦能與產業協同，推動企業加快技術突破並實現商業化落地。
下游：積極推動機器人在智慧交通、醫療健康、智能製造等重點領域的場景應用，打造示範效應。例如，與萬勳科技聯合研發的成都環貿ICD自動充電站已投入應用，簽約企業術銳手術機器人於北京大學首鋼醫院主導完成手術治療……與此同時，公司還將於今年國慶期間在北京融石廣場正式開放首家「機器人4S店」，長期面向公眾展示與銷售機器人產品，打造集體驗、應用與消費於一體的創新窗口，助力機器人從「產業化」走向「消費化」。
首程控股表示，未來將通過資本、技術與場景的全鏈條協同，全面提升在全球機器人產業鏈的整合力與影響力，助力我國機器人產業實現自主可控、加快發展，為建設科技強國貢獻力量。
Posted by All Way Success Company Limited for Shoucheng Holdings www.shouchengholdings.com [HKSE:0697, FRA:SHVA, OTCPK:SHNHF]
話題 Press release summary
部門 Enterprise IT, Funds & Equities, Venture Capital & PE, 数字, Artificial Intel [AI], Automation [IoT], FinTech
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network
Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
|
|
|
|
|Shoucheng Holdings
|Aug 31, 2025, 20:25 HKT/SGT
|首程控股中期業績亮眼：收入增速36% 資產融通同比增長69% 錨定機器人驅動的千億新征程
|Aug 28, 2025, 20:15 HKT/SGT
|首程攜手阿爾特簽署戰略合作協議 共推「機器人+汽車」應用產業化落地
|Aug 18, 2025, 10:23 HKT/SGT
|勇奪12金14銀11銅 首程控股多家被投企業閃耀世界人形機器人運動會
|Aug 13, 2025, 09:58 HKT/SGT
|首程控股(0697.HK)抽取88位幸運觀眾現場觀賽 深度參與世界人形機器人運動會
|Aug 11, 2025, 09:00 HKT/SGT
|首批數據中心REITs上市首日雙雙漲停 首程控股再顯產業資本實力
|Aug 8, 2025, 15:17 HKT/SGT
|WRC 2025見證機器人落地加速 首程控股全產業鏈佈局亮相
|Aug 7, 2025, 09:50 HKT/SGT
|WRC 2025預熱：首程控股機器人生態矩陣與創投分論壇將集中亮相北京
|Aug 5, 2025, 14:32 HKT/SGT
|港股機器人板塊升溫 首程控股領跑前線
|Aug 1, 2025, 09:40 HKT/SGT
|從黑馬投資人到產業引領者 趙天暘領銜首程控股迎來「投資豐收年」
|July 31, 2025, 16:40 HKT/SGT
|連回超2000萬股 首程控股真金白銀釋放低估訊號
|July 31, 2025, 09:00 HKT/SGT
|連續回購逾2000萬股 首程控股率先出手釋放強烈信號
|July 30, 2025, 11:00 HKT/SGT
|持續回購顯信心 首程控股以實際行動提振市場預期
|July 29, 2025, 11:30 HKT/SGT
|宇樹衝刺IPO、機械人應用加速落地：首程控股雙輪驅動兌現紅利
|更多新闻 >>